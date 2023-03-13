Зюраткуль: таёжное обаяние

Для кого-то тут местный полюс холода и вотчина южноуральского Деда Мороза. Мы восприняли эту мимолетную по нормальным туристическим меркам, поездку как целебный эликсир, настоянный на свежем воздухе, хвойной тайге и необъятном рюкзаке эмоций.

Не удивляйтесь, если, оказавшись в бутиках с французским парфюмом, прочтете едва уловимые хвойные нотки. Они присутствуют и в других композициях — для усиления стойкости духов или туалетной воды. Понимаю, что моя агитация шита белыми нитками, но я не скрываю: шоурум — это одно, а походы по горам, лесам — это и дешевле, и здоровью подспорье.

Не все из нашей группы радостно встрепенулись, услышав, что предстоит пройти четыре километра по лесной тропе. Это розыгрыш, решили мы, глядя на взметнувшуюся ввысь скальную громадину: тут все 10, если не больше.

Но лиха беда начало — первый шаг сделан. Мы беззастенчиво и жадно вдыхаем свежий воздух, окидывая взором заснеженные просторы, горбатящиеся горными хребтами; замечаем, как солнце с трудом прошивает лучами курящуюся дымку февральского полудня; как где-то далеко внизу притаилось за каменным ожерельем озеро Зюраткуль, впавшее в зимнюю летаргию. И чем дольше наше восхождение, тем фантастичнее картина, гуще аромат хвойной смолы, наряднее деревья, макушки которых оказались у нас под ногами.

Оказавшись на самом пике, непроизвольно замираем от восторга: мы на целый километр с хвостиком возвышаемся над уровнем моря!

Где-то далеко внизу осталась ферма с лосями и косулями. Животные флегматично развалились в сугробе, поджав под себя ноги. Мы для них как будто даже не существуем. Клятвенные заклинания угоститься морковкой или яблоками проигнорированы — никто даже глазом не моргнул. Знать, до нас было немало желающих набить лакомством звериные животы.

Спуск оказался делом не таким простым, как думалось: чуть зазевался, оступился — и слетел с тропы на пятой точке в неласковый сугроб, покрытый грубым настом.

…А наутро мы проснулись. В родном доме, в привычной обстановке. Лишь где-то глубоко-глубоко запряталось и легонько царапалось чувство несбывшегося. И я вдруг поняла: Зюраткуль поманит к себе летом.

Фото автора.