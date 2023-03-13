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Зюраткуль: таёжное обаяние

Всю дорогу, пока мы лавировали в пробках по автосерпантину Уральских гор, память никак не желала расстаться с роскошным шлейфом смолянистых ароматов. Ими одарил нас Зюраткуль.

А вокруг — голубая тайга.
А вокруг — голубая тайга.

Для кого-то тут местный полюс холода и вотчина южноуральского Деда Мороза. Мы восприняли эту мимолетную по нормальным туристическим меркам, поездку как целебный эликсир, настоянный на свежем воздухе, хвойной тайге и необъятном рюкзаке эмоций.

Не удивляйтесь, если, оказавшись в бутиках с французским парфюмом, прочтете едва уловимые хвойные нотки. Они присутствуют и в других композициях — для усиления стойкости духов или туалетной воды. Понимаю, что моя агитация шита белыми нитками, но я не скрываю: шоурум — это одно, а походы по горам, лесам — это и дешевле, и здоровью подспорье.

Не все из нашей группы радостно встрепенулись, услышав, что предстоит пройти четыре километра по лесной тропе. Это розыгрыш, решили мы, глядя на взметнувшуюся ввысь скальную громадину: тут все 10, если не больше.

Но лиха беда начало — первый шаг сделан. Мы беззастенчиво и жадно вдыхаем свежий воздух, окидывая взором заснеженные просторы, горбатящиеся горными хребтами; замечаем, как солнце с трудом прошивает лучами курящуюся дымку февральского полудня; как где-то далеко внизу притаилось за каменным ожерельем озеро Зюраткуль, впавшее в зимнюю летаргию. И чем дольше наше восхождение, тем фантастичнее картина, гуще аромат хвойной смолы, наряднее деревья, макушки которых оказались у нас под ногами.

Оказавшись на самом пике, непроизвольно замираем от восторга: мы на целый километр с хвостиком возвышаемся над уровнем моря!

Где-то далеко внизу осталась ферма с лосями и косулями. Животные флегматично развалились в сугробе, поджав под себя ноги. Мы для них как будто даже не существуем. Клятвенные заклинания угоститься морковкой или яблоками проигнорированы — никто даже глазом не моргнул. Знать, до нас было немало желающих набить лакомством звериные животы.

Спуск оказался делом не таким простым, как думалось: чуть зазевался, оступился — и слетел с тропы на пятой точке в неласковый сугроб, покрытый грубым настом.

…А наутро мы проснулись. В родном доме, в привычной обстановке. Лишь где-то глубоко-глубоко запряталось и легонько царапалось чувство несбывшегося. И я вдруг поняла: Зюраткуль поманит к себе летом.

Фото автора.

Мне сверху видно все.
Мне сверху видно все.
Пик покорен!
Пик покорен!
Не отвлекайте нас, люди.
Не отвлекайте нас, люди.
Солнце прячется за облаками.
Солнце прячется за облаками.
Автор:Ольга НАЙДЕНОВА
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