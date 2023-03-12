Как не заблудиться в трёх соснах?

Третья часть территории нашей республики покрыта лесами. Поэтому вопросы защиты и воспроизводства зеленых ресурсов являются для региона первостепенными. Отсюда и результат — по основным показателям лесное хозяйство Башкирии традиционно занимает высокие позиции.

Техника против огня

Не только Башкирия, вся Россия обладает колоссальными лесными запасами — подумать только, мы располагаем пятой частью всего зеленого щита земли. Однако богатством этим распоряжаемся крайне неэффективно — этот факт признан в самых высоких кабинетах. Уже в постсоветское время отрасль стала объектом бесконечных реформ. Например, с принятием Лесного кодекса число людей, занятых в этой сфере, в том числе охраняющих лес, сократилось в четыре-пять раз. В итоге наш бесценный ресурс остался практически без пригляда, а полукриминальные элементы принялись вырубать тайгу на тысячах гектаров, отправлять древесину за рубеж. Участились катастрофические пожары, уничтожавшие на своем пути все живое. Например, в 2010 году только на территории Приволжского федерального округа сгорело около 400 тысяч гектаров леса, а в масштабах страны — несколько миллионов гектаров, полностью или частично уничтожено 127 населенных пунктов. И в то же время для деревенского жителя под запретом оказался даже валежник. Дожили до того, что многие люди стали просто безучастно наблюдать за огненным разгулом, если их населенный пункт не подвергался опасности.

Конечно, проблем в отрасли очень много, в то же время радуют позитивные перемены, наметившиеся в последнее время. Дым от лесных пожаров уже ощутимо щиплет глаза представителям властных структур, поэтому в последние годы стали выделять внушительные средства на покупку спецтехники.

На встрече с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что 2021 год был очень сложным, ведь во многих районах с апреля по сентябрь не было дождей и на больших территориях горел лес. Это всем стало хорошим уроком. Оперативно и существенно обновили парк лесопожарной и лесохозяйственной техники, в том числе за счет средств федерального бюджета. Запустили систему «Лесохранитель» с видеонаблюдением, которая дает раннее оповещение о начале пожара. Поэтому прошлый год в республике встретили в полной готовности — добились 50-кратного снижения площадей возгораний. В итоге Башкортостан вошел в пятерку лучших регионов России по оперативности ликвидации пожаров и качеству работы по охране лесов от огня. На прошедшей встрече обсудили и дальнейшее укрепление материальной базы лесопожарных формирований. В этом году на закупку спецтехники преду­смотрели 52,8 млн рублей федеральных средств, что позволит повысить оснащенность ею с 88,4 до 93 процентов. Это очень хороший показатель, если вспомнить, что массово закупать технику стали лишь несколько лет назад, а до этого лесопожарные формирования находились на голодном пайке. Всего же в регионе задействованы 283 единицы разных машин и оборудования для борьбы с огнем. Иван Советников предложил сформировать список необходимой лесопожарной техники для дальнейших закупок и отметил эффективную работу органов лесного хозяйства.

Липа — наше достояние

Основная задача работников «зеленой» отрасли — лесовосстановление. Регион в этом направлении перевыполняет план, то есть саженцев высаживается на треть больше, чем гибнет и вырубается деревьев. Руководитель лесного ведомства страны особо подчеркнул тот факт, что кроме хвойных пород у нас высаживают и традиционные для республики виды, например, липу. Таким образом, учитываются интересы лесозаготовителей и тех, кто занимается пчеловодством, сбором меда. Добавим, что в этом плане еще многое предстоит сделать. Вот и на прошедшем форуме пчеловодов выступающие с болью говорили о том, что липу продолжают вырубать. Многим предприятиям невыгодно возить лес издалека, поэтому редеют медоносные леса в Архангельском, Белорецком, Гафурийском и других районах.

Еще один сложный вопрос — варварские методы борьбы с вредителями. Если не предпринять никаких мер, будут уничтожены листья на тысячах гектаров, что уже приводит к гибели деревьев. На больших площадях вместе с непарным шелкопрядом уничтожаются и полезные бактерии, различные насекомые, массово гибнут пчелы. Конечно, властям приходится искать баланс между интересами экологов, пчеловодов, лесоводов с одной стороны и предпринимателей — с другой.

В рамках форума на площадке предприятия «Кроношпан» состоялась встреча с представителями лесопромышленного комплекса в формате открытого диалога. Особое внимание было уделено изменениям в лесном законодательстве, вступившим в силу 1 марта. В отрасли ужесточается контроль за всеми процессами, идет переход на электронный документооборот.

Участники мероприятия также рассмотрели итоги выполненных в прошлом году работ по охране, защите и воспроизводству лесов в регионах Приволжского округа, проблемы обеспечения пожарной безо­пасности, вопросы подготовки кадров для отрасли и многое другое. Внушает оптимизм тот факт, что по многим основным позициям наш регион в числе лучших в России. Предмет особой гордости — массовые месячники по высадке саженцев, экологические мероприятия по очистке и благоустройству земель лесного фонда и городских парков в рамках акций «Сад памяти», «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес». Так что не зря Уфа выбрана местом изучения передового опыта для руководителей лесной отрасли четырех федеральных округов. Важно сегодня понять главное: сохраним лес — спасем будущее.

Прямая речь

Марат ШАРАФУТДИНОВ, министр лесного хозяйства РБ:

— Оценивая итоги работы за прошлый год, отмечу также, что мы в три раза увеличили количество противопожарных мероприятий, в том числе налет часов по авиапатрулированию. Эти меры вполне оправдали себя, например, треть всех пожаров обнаружили с помощью авиации. В нынешнем году на профилактику, патрулирование, тушение лесных пожаров заложили почти 100 миллионов рублей, практически на уровне прошлого, но в три раза больше, чем в 2021 году.

В 2022 году закупили лесопожарную, лесопатрульную технику на 100 миллионов рублей, республика выделила на эти цели дополнительно 26 миллионов рублей. Поэтому нынешний сезон мы встречаем более подготовлеными.

Внедрение современных технологий также облегчает нашу работу. Скажем, если в 2018 году с помощью космического мониторинга контролировалось около шести процентов площади лесов, то сейчас эта цифра достигает 87 процентов. Во многом благодаря этому число незаконных рубок снизилось в четыре раза.

Одно из направлений нашей работы — борьба с опасными вредителями. Для обработки лесных массивов будут применяться исключительно биологические препараты, никакой химии не будет.

На прошедшем форуме работе лесного ведомства республики по основным видам деятельности, например, лесовосстановлению, дана довольно высокая оценка. Но это не повод успокоиться и почивать на лаврах.

Впереди — непочатый край работы.