Сколько у нас «серых шеек»?

Над очистными сооружениями под Уфой стоит густой туман и специфическое амбре.

Впрочем, это не отпугивает орнитологов, которые шагают по глубокому снегу к берегу Белой. Здесь, где даже в самые лютые морозы не замерзает вода, а поток сбрасываемой воды выносит в реку активный ил, раздолье для уток, оставшихся на зимовку в наших краях. Середина зимы — время всероссийской акции по подсчету водоплавающих «Серая шейка», она позволяет специалистам сделать выводы об экологическом состоянии водоемов.

Вместе с председателем Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльзой Габбасовой и орнитологом-любителем Константином Даниловым подходим к берегу реки, вспугивая внушительную стаю уток, которые держатся поближе к теплому водосбросу. Завидев нас, они отплывают на почтительное расстояние. Но для орнитологов это не проблема. Мощная фототехника позволяет зафиксировать всю стаю издалека. Уже потом, дома, в фоторедакторе, можно будет подсчитать точное число особей. Здесь оказывается 870 особей кряквы, 126 — обыкновенных гоголей и 10 — большого крохаля.

Кряквы — самый распространенный у нас вид остающихся на зимовку водоплавающих птиц — питаются активным илом, крохали — мелкой рыбешкой. А на самих уток не прочь поохотится орлан-белохвост. Один только что мелькнул где-то на горизонте, подметил Константин. Мои глаза натренированы далеко не так хорошо, как у специалистов. Но утки орлана тоже чуют — подплывают ближе к нам, позволяя полюбоваться на их пестрое сообщество. Несколько особей орланов-белохвостов каждый год зимуют в Уфе, а одна пара этих краснокнижных птиц, по наблюдениям орнитологов, гнездится на берегу Уфимки в черте города.

— Мы уже девятый год участвуем в акции «Серая шейка», — рассказывает Эльза Габбасова. — И за это время смогли получить очень интересные результаты. Судите сами: в 2008 году в Уфе оставалось на зимовку 250 крякв, а в последние три-четыре года уже около двух тысяч. Кроме крякв у нас можно встретить красноголовых и красноносых нырков, хохлатую чернеть, свиязей, лутков, морянок. В прошлом году на озере Теплом зимовала даже большая белая цапля. Мы полагаем, что увеличение количества остающихся на зиму птиц связано с глобальным потеплением. Впрочем, чтобы сказать наверняка, нужны серьезные научные исследования. Пока это наше предположение.

Прежде чем выходить на фотоохоту, орнитологи по космическим снимкам определяют места с открытой водой. Однако небольшие полыньи на них не увидишь, и здесь специалистам могут помочь местные жители, которые живут или работают поблизости. Принимая участие в акции, они тоже вносят вклад в научные исследования. Все собранные региональным координатором Эльзой Габбасовой сведения обрабатываются и отправляются российским ученым.

В Башкирии в «Серой шейке» ежегодно участвуют около ста человек, среди которых много юных натуралистов, вместе с ними наблюдения ведут педагоги дополнительного образования. Кроме уфимцев к акции активно подключаются белоречане, мелеузовцы и стерлитамакцы. А помимо научных наблюдений они могут поучаствовать в фотоконкурсе «Утиное селфи», сделав снимок, например, на фоне самого большого скопления уток или засняв редкий вид водоплавающих.

— В увеличении количества зимующих у нас птиц есть и другая сторона медали, — замечает Эльза Габбасова. — Большое их скопление нарушает санитарно-эпидемиологическую обстановку и уменьшает количество корма для тех видов птиц, которые прилетят к нам весной. Все эти последствия как раз и призвана изучить и систематизировать акция «Серая шейка».

Даже в рамках узконаправленной акции орнитологи подмечают и других лесных обитателей. Вот здесь проскакал заяц, в другом месте тропу, протоптанную человеком, пересекает целая вереница маленьких следов — то ли полк мышек прошел, то ли один грызун бегал проторенным маршрутом туда-обратно. Прочерченные по снегу линии и отпечатки крыльев подсказывают специалистам, что тут охотилась за каким-то зверьком небольшая сова. Лес перелистывает страницы снежной книги на каждом шагу.

И, конечно, птицы. Константин включает на смартфоне запись заливистой трели: заслышав голос чужака, птахи прилетят, чтобы защитить свою территорию. И в самом деле — из зарослей прошлогоднего сухостоя выглядывает сначала одна, а потом еще несколько встревоженных головок. Это урагусы, щеголяющие красивым розовато-красным оперением.

— Для нас, орнитологов, встреча редкой или необычной для той или иной местности птицы доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие, а уж если еще и сфотографировать удается, это просто чудо, — признаются мои спутники, которые всегда держат фотоаппараты наготове.

Каждая акция, в которой принимают участие орнитологи, это шанс встретиться с обыкновенными чудесами, что дарит нам природа.