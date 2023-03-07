Право на недвижимость

Нынешний год для Росреестра Башкирии особый: 25 лет назад в стране была создана система регистрации прав на недвижимость, а 15 лет назад — само ведомство, Росреестр. Об итогах его работы и ближайших перспективах в беседе с журналистом «РБ» рассказал руководитель Управления Росреестра по РБ Петр КЛЕЦ.

— Петр Вячеславович, что изменилось с созданием ведомства?

— Закон, заложивший основы системы регистрации прав собственности на недвижимость, вступил в силу 31 января 1998 года. Тогда в российских регионах стали создаваться государственные регистрационные палаты (учреждения юстиции по государственной регистрации прав). Однако в их функции входила только регистрация прав и сделок с недвижимостью.

Современная система оформления прав на недвижимость строилась с 2008 года, когда была создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, сокращенно — Росреестр. Новое ведомство объединило системы кадастрового учета и регистрации прав, геодезии и картографии, что упростило процесс оформления. Сократились сроки, появился электронный документооборот. Для сравнения, в 2009 году срок регистрации прав составлял 30 рабочих дней, в 2015-м — 18 дней, а сегодня на это уходит 4 — 5 дней. Если документы поступают в электронной форме, то регистрация занимает всего 1 — 3 дня.

Кроме регистрации прав на недвижимость Росреестр также осуществляет государственный земельный надзор, занимается землеустройством и мониторингом земель, контролем и надзором в сфере саморегулируемых организаций, геодезической и картографической деятельностью, кадастровой оценкой недвижимости.

— Сколько недвижимости оформлено за все это время?

— С 1999 года в республике зарегистрировано 16,6 млн прав, ограничений прав и сделок. Здесь тоже произошел резкий рост: если в 1999-м было осуществлено 108,7 тысячи регистрационных действий, то в 2022-м — 1,2 миллиона. На сегодня в реестре недвижимости по региону содержится информация о 4,5 млн объектов и 7 млн прав. По итогам прошлого года республика заняла второе место по объему учетно-регистрационных действий. Достаточно сказать, что каждую минуту нам поступает три заявления на оказание услуг.

— Какими способами можно сегодня оформить жилье в собственность?

— Не только жилье, но и земельные участки, гаражи, бани, садовые дома, хозяйственные постройки, помещения, склады и любую другую недвижимость можно оформить, обратившись с бумажными документами в МФЦ или с электронными в режиме онлайн. Кстати, сегодня в электронном формате поступает 55 процентов заявлений. Электронные регистрация и учет упростили оформление сделок для всех категорий — граждан, бизнеса, органов власти.

— Насколько успешно идет цифровизация?

— Она с каждым годом набирает обороты. Сейчас в электронном формате можно подать пятнадцать видов заявлений: о постановке на кадастровый учет, о государственной регистрации, об исправлении технической ошибки, о предоставлении дополнительных документов и прочие. Появление цифровых платформ для риелторов, банков, застройщиков, нотариусов позволяет организовать эффективное взаимодействие с нами.

На портале Росреестра действуют электронные сервисы. С их помощью можно без проблем собрать нужный пакет документов, узнать, на какой стадии находится рассмотрение заявления, бесплатно получить общедоступные сведения о недвижимости. Большая часть услуг также доступна на портале госуслуг.

С введением принципа экстерриториальности подать документы на регистрацию недвижимости можно в любом регионе страны, независимо от того, где находится объект. Если, к примеру, житель Уфы решил купить квартиру в Сочи, то он может оформить права на нее в МФЦ своего региона. Кроме того, появилась возможность нотариально оформить договор, если стороны сделки находятся в разных регионах.

— Не так давно в Башкирии был создан филиал Роскадастра. Как это повлияло на вашу работу?

— Мы продолжаем работать в обычном режиме. По сути, филиал Роскадастра — это правопреемник Кадастровой палаты. Там можно получить копии материалов из госфонда данных и сведения из реестра недвижимости, туда направляются запросы о предоставлении данных из реестровых дел и выдаче копий. Роскадастр для нас — подведомственное учреждение, стратегический партнер, и многие задачи мы решаем во взаимодействии.

— Насколько успешно идет переход на безбумажный оборот?

— Совместный с МФЦ проект «Стоп-бумага» реализуется с июня 2022 года. Речь прежде всего идет о сокращении сроков регистрации недвижимости и оцифровке архивов Росреестра. У нас хранилось почти 4 млн бумажных реестровых дел, и их объемы ежегодно росли. Переход на электронные документы позволяет создать качественную инфраструктуру, ускорить регистрацию сделок, обеспечить экстерриториальный принцип, запустить новые сервисы. На данный момент в электронный вид переведено 60 процентов архивных дел. Полностью завершить эту работу планируем к концу будущего года.

— Что у ведомства сейчас в приоритете?

— Наполнение единого госреестра недвижимости сведениями обо всех объектах, расположенных в республике, и их владельцах. Эту работу мы ведем совместно с органами власти и местного самоуправления в рамках программы «Национальная система пространственных данных».

В минувшем году наши специалисты бесплатно устранили в интересах собственников более 10 тысяч исторически накопленных реестровых ошибок, касавшихся привязки объектов к земельному участку, описания координат участков и прочих моментов. В нынешнем году планируем устранить втрое больше ошибок — около 28 тысяч. Кроме того, благодаря проведенной работе в республике стало меньше объектов без прав собственности — их список сократился на четверть.