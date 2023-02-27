Какие законы в России вступят в силу с 1 марта?

Соцподдержка для новых регионов

С 1 марта жители новых регионов: Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, будут обеспечены соцподдержкой по российским стандартам. Речь идет о бесплатной медпомощи, пенсиях, детских выплатах, пособиях и льготах. Например, учащиеся начальных классов в школах начнут бесплатно получать горячее питание и учебники, а студенты — академические и социальные стипендии.

Онлайн-рецепт

Так же с начала марта в Москве, Белгородской и Московской областях начнется онлайн продажа рецептурных лекарств. Пока в виде эксперимента, чтобы обкатать новшество, призванное облегчить жизнь одиноким маломобильным гражданам. Он продлится до 1 марта 2026 года. Если эксперимент пройдет успешно, то практика дистанционной продажи рецептурных лекарств может быть внедрена и на территории других российских регионов.

Защита животных

Также с первого месяца весны вступит в силу запрет на торговлю животными, которые содержатся в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. Прежде совершенно безнаказанно торговцы содержали живой товар не только в тесноте и без надлежащего ухода, но и без еды и воды. Подобные случаи теперь должны быть исключены. Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных, что позволит защитить их от жестокого обращения со стороны продавцов.

Иностранные мессенджеры под запретом

С марта организациям, которые выполняют государственные или муниципального задания, а также предоставляющим госуслуги, банкам и некредитным финансовым учреждениям, будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств. Также через них нельзя осуществлять банковские переводы. Перечень мессенджеров, оказавшихся под запретом, определяет Роскомнадзор.

Химия для вейпов и сигареты подорожают

Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3 536 рублей за тысячу штук, кило табака — 8 669 рублей. Стоимость акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина составит 20 рублей за миллилитр. Сами вейпы исключены из перечня подакцизных товаров.

Защита собственников от мошенников

Под защитой окажутся персональные данных владельцев недвижимости. И теперь без их согласия третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках. Доступ сохранится только у супругов, сотрудников ряда госорганов и нотариусов. Таким образом, по мнению законодателей, можно будет защитить персональные данные граждан от происков мошенников.

Внешний облик зданий

Теперь при строительстве или реконструкции объектов капстроительства придется согласовывать их внешний облик с органами местного самоуправления. Кроме того, на определенных территориях нужно будет учитывать и требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам строящегося объекта. Эти требования установит российское правительство.

Доход не показал, мандат потерял

Речь идет о соблюдении порядка декларирования доходов региональными и муниципальными народными избранниками. Депутаты, действующие без отрыва от основного места работы, (не на постоянной основе), должны подавать декларации после избрания. А также если в течение отчетного года они совершили крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три года. Причем, достоверность этой информации будет проверятся.

Если депутат регионального или муниципального уровня будет отсутствовать в представительном органе 180 дней без уважительной причины, он рискует лишиться мандата. Однако, чтобы защитить персональные данные в интернете теперь будут размещать только обобщенные сведения о доходах. Эта норма распространяется на депутатов ГД и сенаторов.

Перерасчет за мусор

Если человек уехал на пять с лишним дней, он сможет меньше заплатить за услугу вывоза мусора. Нужно только либо до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения, подать заявление в управляющую компанию или оператору ТКО с просьбой о перерасчете. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы — турпутевки, авиабилеты и тому подобное.

Поддержка бизнеса

С начала марта представители малого и среднего предпринимательства получат преимущественное право на выкуп движимого имущества. К примеру, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозтехники, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Прежде подобное право распространялось только на недвижимость.

Судимым работать таксистами запрещено

Граждан, судимых за ряд тяжких преступлений, не возьмут на работу водителями общественного транспорта и такси. Это касается не снятой или непогашенной судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, а также за преступления против общественной безопасности и конституционного строя. Эта норма распространяется и на граждан стран — членов ЕАЭС.

С владельцев сервисов особый спрос

Владельцы ресурсов, чья ежедневная аудитория насчитывает свыше ста тысяч пользователей, обязаны пресекать размещение экстремистских материалов, публикаций с нецензурной бранью, а также пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость. Кроме того, хозяева таких сайтов и сервисов с объявлениями должны установить единый измеритель аудитории.

Персональные данные за рубеж не «утекут»

С первого марта операторы обязаны ставить в известность Роскомнадзор о своем намерении передать иностранным государствам персональные данные российских граждан. Если контролирующий орган увидит в этом угрозу для обороны, безопасности и основ конституционного строя нашей страны, он эту передачу ограничит.

Это касается, в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также информации, которая позволит идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Маркировка российских вин

С начала весны члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут маркировать свою продукцию, в том числе крепленое и игристое вино, федеральными спецмарками, которые будут содержать эмблему «Вино России».

Фото с сайта duma.gov.ru.