Остаться людьми

Совместная жизнь семейных пар, которая заканчивается расставанием, часто делится на три этапа.

Вначале, во время конфетно-букетного периода, каждая из сторон демонстрирует свои лучшие качества: женственность и джентльменство, доброжелательность, искреннее желание предугадать каждое желание второй половинки. После свадьбы наступает время повседневной рутины, когда партнер показывает свое истинное лицо. А когда дело доходит до расставания и начинается бракоразводный процесс, а вместе с ним и раздел имущества, определение места жительства детей и выплата на них алиментов, тут очень часто на сцену выступает все самое некрасивое, что скрыто в человеке.

— Могу привести хотя бы такой пример: бывшие муж и жена с 2007 года делят тумбочку, ножи и вилки, постельное белье, полотенца, — рассказывает адвокат Радик Хабибуллин. — На судебные тяжбы они потратили в десятки раз больше, чем стоит это имущество. Здесь речь идет уже не о восстановлении законных прав кого-то из них, а о желании досадить оппоненту. А вот о двух историях, в которых мы представляли интересы одной из сторон, хотелось бы рассказать чуть подробнее.

37-летняя Надежда (имена изменены. — Авт.) пришла с жалобой, что ее муж… стрелял в нее из боевого пистолета. Как выяснилось в дальнейшем разговоре, конфликты в их семье, где подрастают две дочери, длятся не первый год. Супруг Геннадий, который трудится на охранном предприятии, не раз поднимал на Надежду руку, грозил сбросить ее с балкона. А в тот день к ним пришли гости. Когда они разошлись после застолья, выпивший мужчина начал придираться к жене, сидевшей на диване. Затем достал табельное оружие и выстрелил ей в голову. По счастью, пуля прошла мимо и попала в стену.

Перепуганная женщина дождалась утра и бросилась к адвокатам. Те, разумеется, настоятельно рекомендовали ей обратиться в полицию. Так она и сделала. Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили детей, которые были свидетелями выстрела. Дочери слово в слово подтвердили слова матери. И сообщили, что регулярно наблюдают подобное поведение отца.

Правда, возбудить уголовное дело полицейские не смогли. К моменту их приезда Геннадий успел вынуть пулю. А наличие отверстия в стене объяснил желанием установить розетку. Мол, делаю под нее дыру, имею на это полное право.

Тем не менее, для начала правоохранители сумели добиться, чтобы мужчину лишили лицензии на оружие и, соответственно, забрали пистолет. А далее начался бракоразводный процесс.

— От имени Надежды мы предлагали Геннадию продать их трехкомнатную квартиру и поделить деньги либо выкупить его долю, — продолжает Хабибуллин. — Другие варианты, когда квартира делится в равных долях либо предусматривается порядок пользования ею или происходит раздел в натуре (каждый живет на своей территории квартиры), только усугубили бы ситуацию. И она могла запросто закончиться трагедией. Однако мужчина не соглашался. И, уже проживая в другой квартире с другой женщиной, начал откровенно третировать бывшую семью. Он обрезал наружную электропроводку и таким образом обесточивал квартиру, установил пароль на компьютер, которым пользовалась дочка во время дистанционного обучения, высыпал кошачьи экскременты на постель экс-супруги… А однажды запер детей снаружи, и их пришлось доставать краном.

Подобная война продолжалась больше года. И лишь когда до Геннадия дошло, что за подобные «художества» ему грозит реальное лишение свободы, он согласился на продажу жилья и получение денег.

Другой случай — банальный любовный треугольник. Туймазинец Линар долгое время трудился на Севере. Благодаря хорошей зарплате он приобрел двухкомнатную квартиру в Туймазах, вложился в долевое строительство в Уфе. Затем встретил юную Карину и без памяти в нее влюбился. Молодые люди поженились, через два года у них родился сын. А когда мальчику исполнилось пять лет, Карина заявила Линару: «Я съездила на отдых в Турцию, встретила там шикарного мужчину и уеду с сыном к нему».

Мужчина буквально потерял голову от такого поворота событий. Он уговаривал ее сохранить семью, обещал переписать на нее недавно купленный новенький джип.

Однако женщина была непреклонна: «Я уже подала на развод».

Здесь стоит пояснить, что во время совместного проживания молодые продали свою «двушку» и вложили деньги в уфимскую квартиру и парковочное место. Когда Линар узнал, что Карина начала раздел имущества, он обратился к адвокатам.

— И правильно сделал, — поясняет Хабибуллин. — Женщина развернула такую бурную деятельность по разделу имущества, что Линар рисковал остаться ни с чем. Да, туймазинская двухкомнатная квартира была куплена им до брака, и при разделе имущества суд это должен был учесть. Однако, по словам женщины, в ходе совместного проживания были внесены неделимые улучшения в эту квартиру. А именно — сделан ремонт. В итоге квартира, которая якобы прежде стоила не больше 1,5 миллиона рублей, впоследствии подорожала на 1,7 миллиона рублей и была продана за 3,2 миллиона. А значит, ей полагается не только половина суммы от продажи уфимского жилья и парковочного места, но и половина от 1,7 миллиона рублей. Впрочем, последующая строительная экспертиза расставила все точки над «i», отметив, что и без ремонта по прошествии стольких лет квартиру удалось бы продать за ту же сумму.

Экс-супруги судятся до сих пор, и какое решение вынесет суд, пока не ясно. А Линар, чтобы забыться, подписал контракт и отправился в зону СВО.

— В таких ситуациях главное — вовремя остановиться и разойтись цивилизованно, — поясняет адвокат. — В противном случае одна из сторон может просто остаться ни с чем. А то и вовсе, не совладав с эмоциями, стать фигурантом уже другого дела — уголовного.

г. Туймазы.