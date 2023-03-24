Далёкий близкий Пекин

Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина практически сразу после его уверенной победы на выборах и заявление китайского лидера о том, что российско-китайские отношения вышли за рамки двусторонних и являют теперь собой важнейший фактор мировой политики, эксперты, в том числе зарубежные, расценили как начало создания мощного конгломерата. Который способен развиваться независимо от Запада и может противопоставить ему достаточный экономический и технологический потенциал.

По итогам переговоров с главой КНР президент Владимир Путин отметил, что торговые связи двух стран становятся крепче: Китай сегодня является ведущим внешнеторговым партнером России. Руководители двух держав подписали план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Ожидается, что в нынешнем году объем торговли между РФ и КНР выйдет за отметку в 200 млрд долларов, при этом Россия существенно увеличит поставки продовольствия на китайский рынок. Речь также шла о том, чтобы поддержать бизнес КНР по замещению производств, покинувших Россию, и создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.

Кроме всего прочего, Россия и Китай, считает Владимир Путин, могут стать мировыми лидерами в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Главы двух государств поручили правительствам своих стран подготовить и утвердить план развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества на ближайшие семь лет. Обозначено восемь таких направлений. Среди них наращивание торговли и повышение уровня финансовой кооперации (в том числе за счет повышения роли национальных валют), укрепление «всеобъемлющего партнерства в сфере энергетики» и усиление промышленной кооперации, а также «существенное повышение» уровня сотрудничества в сельском хозяйстве.

— Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву — это демонстрация независимости от Запада и единения двух сверхдержав: России и Китая. Об этом говорит и значительный рост товарооборота между двумя странами, достигший 29% по итогам 2022 года, — так оценил событие ректор Института развития образования Республики Башкортостан, доктор экономических наук Азат Янгиров.

Он напомнил: Башкортостан тоже активно развивает сотрудничество с Китаем. Объем внешнеторгового оборота с КНР вышел на первое место среди всех стран-партнеров республики. При этом экспорт из Башкортостана в 2,4 раза превышает импорт из Китая, что свидетельствует о конкурентоспособности экономики республики. Из региона успешно экспортируются продукция сельского хозяйства, машиностроения, продукты питания, оборудование. В составе торгового представительства России в КНР на постоянной основе работает представитель от Башкортостана.

— Визит китайского лидера показывает готовность Китая к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Россией, причем на долгосрочной основе, — высказал свое мнение ученый.

В день, когда Си Цзиньпин приземлился в Москве, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров опубликовал пост в соцсетях, где тоже поделился своими мыслями на этот счет.

«От Китайской стены до Кремлевской — тысячи километров, однако политическая дистанция между Пекином и Москвой сократилась до рекордного значения», — написал он.

Премьер-министр отметил: две сверхдержавы с мощнейшими экономическими и природными ресурсами объединились и выстраивают собственные отношения без оглядки на озлобленные выпады Белого Дома.

«Мы рады быть частью этого масштабного партнерского проекта, — подчеркнул автор поста. — Наша республика одна из немногих, кто ведет активную работу с Китаем еще с 1999 года: тогда мы заключили соглашение с провинцией Ляонин о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. За более чем 20 лет мы значительно нарастили контакты: сегодня Башкортостан взаимодействует с пятью крупными провинциями КНР».

Также он привел несколько цифр. В частности, в 2021 году взаимный товарооборот республики с Китаем вырос на 5 процентов и достиг 985,7 млн долларов США, а в 2022-м уже составил 1,2 млрд долларов. Китайские предприниматели внесли свой капитал в девять башкирских предприятий. В вузах Башкирии в настоящее время получают образование 98 граждан Китайской Народной Республики. В свою очередь, университеты республики сотрудничают с десятками престижных высших учебных заведений Китая, в которых учатся и стажируются студенты Башкортостана.

«Уверен, что визит Си Цзиньпина в Москву задаст новый темп развитию российско-китайских отношений», — заявил Андрей Назаров.

Фото: Кремлин.ру