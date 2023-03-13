В ногу с реальностью

Прошлый год для всей страны стал особым. И для парламентариев республики в том числе. Что уже удалось сделать и над чем предстоит поработать в ближайшее время, рассказал народным избранникам на очередном пленарном заседании председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.

Не снижая количества

Как отметил спикер регионального парламента, год был непростым во всех отношениях. Естественно, работа депутатов на этом фоне претерпела серьезную трансформацию, им пришлось принимать оперативные и в то же время максимально рациональные законодательные решения. Которые были нацелены как на противодействие санкционному давлению, поддержку экономики, так и на содействие успешному проведению военной спецоперации.

В 2022 году по итогам пленарных заседаний было принято 154 закона. В течение года парламент, реализуя право законодательной инициативы, направил 12 проектов федеральных законов в Государственную Думу. В Совет законодателей внесено 28 инициированных нами проектов законодательных инициатив.

Быстрое реагирование

В 2022 году парламент принял ряд важных резонансных законов. Конечно, в первую очередь это те, которые связаны с СВО и противодействием санкциям.

Весной парламент Башкирии одним из первых в России принял закон о республиканских выплатах семьям погибших участников СВО в размере двух миллионов рублей. Как и закон о наделении участников спецоперации статусом ветерана боевых действий со всеми вытекающими отсюда выплатами и льготами. В течение года вступили в силу нормативные акты об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога, о наделении их правом на приобретение жилья по цене ниже рыночной через специальный фонд. Принят закон о бесплатных социальных услугах членам семей участников СВО и о внеочередном праве семей погибших участников СВО на получение древесины для строительства и ремонта дома. Это было особенно актуально с учетом того, что многие бойцы из сельской местности.

Крупный блок законов был нацелен на обеспечение разносторонних мер поддержки экономики республики. Среди них закон об освобождении аграриев от уплаты единого сельхоз­налога, о снижении налоговой нагрузки на бизнес.

Эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти помогло при подготовке и принятии закона «О бюджете РБ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В начале отчетного периода прогнозировался спад промышленности и сокращение бюджетных доходов. Несмотря на это, ситуацию в течение года удалось стабилизировать. А в ходе работы над законопроектом был найден способ увеличить доходную часть бюджета.

Помочь школам искусств

Продуктивно депутаты отработали прошлый год и по линии Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО. Одно из заседаний было проведено в октябре в Уфе. Ключевой темой здесь стали проблемы цифровизации законодательных органов.

Проведенное в Уфе заседание примечательно и тем, что в его рамках состоялось первое заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов, входящих в ПФО. Можно выделить и декабрьское заседание Ассоциации, которое прошло в Йошкар-Оле. На нем депутаты Башкирии выдвинули инициативу о запуске федеральной программы по строительству и ремонту школ искусств. Предложение встретило поддержку всех коллег по округу.

— Особое внимание в этот раз хочу обратить на работу возглавляемой мной комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции.

Мы провели огромную работу с законодательными органами всех регионов Российской Федерации, в том числе с освобожденными территориями, обобщили региональный опыт и предложения по совершенствованию федерального законодательства в целях укрепления экономической и военной мощи государства, поддержки участников СВО. Итоги этой работы были изложены мной в докладе. Они взяты в проработку профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, кроме того, мы поделились ими со всеми регионами России, — отметил Константин Толкачев.

Персональная поддержка

В течение года на фоне спецоперации депутаты неоднократно перечисляли средства в пользу жителей Донбасса, принимали участие в формировании гуманитарных грузов для ДНР и ЛНР, в благотворительных акциях «Лето желаний» и «Собери ребенка в школу», нацеленных на поддержку детей вынужденных переселенцев. Также народные избранники осуществляли патронат семей мобилизованных.

Был создан волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, депутатский фонд, в который с октября по декабрь перечислено более полутора миллионов рублей. Пополнение фонда продолжается ежемесячно примерно на полмиллиона.

Депутаты парламента сопровождали в зону спецоперации гуманитарные конвои, проводили встречи с военнослужащими и жителями освобожденных территорий. Один из первых конвоев из республики в самом начале СВО сопровождал депутат Яков Кугубаев.

— В сентябре я возглавлял делегацию Башкортостана в ЛНР и ДНР. Там мы открывали реконструированную нашей республикой школу в городе Петровское, выстраивали коммуникации с парламентами ДНР и ЛНР. В декабре по поручению главы республики я возглавил делегацию в Херсонскую область. Там прошли встречи с руководством региона, участниками специальной военной операции и медицинскими работниками из Башкирии, — отметил Константин Толкачев.

За год более 30 депутатов из Башкирии разного уровня — от сельсоветов до республиканского парламента — стали непосредственными участниками СВО. В частности, в декабре в зону боевых действий отправился добровольцем депутат Госсобрания РБ Булат Юмадилов.

Выйти в сеть

Работа Госсобрания республики велась в условиях максимальной открытости и гласности. Ключевые мероприятия транслировались в открытом доступе на официальном сайте парламента на YouTube- и Rutube-каналах. На протяжении многих лет парламент республики занимает ведущие позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Более чем на 20 процентов увеличился поток обращений граждан в Государственное Собрание, их за год только в письменном виде насчитывается более двух с половиной тысяч.

— В то же время хочу отметить, что отдельные наши депутаты крайне слабо представлены в медийном пространстве — отсутствуют в социальных сетях либо относятся к их ведению формально, уклоняются от общения с журналистами и участия в телепередачах. Напомню, что в соответствии с изменениями, внесенными недавно в закон «О статусе депутата Госсобрания — Курултая РБ», каждый депутат обязан вести страницы в социальных сетях, это прямая его обязанность, — говорит Константин Толкачев.

Законам — быть

Ключевыми задачами для парламента республики в наступившем году должны быть вопросы обеспечения безопасности, экономического развития республики и повышения качества жизни населения. По-прежнему в числе приоритетных направлений законотворчества будут инициативы по предоставлению социальных гарантий для участников спецоперации и их семей.

Необходима и более интенсивная работа на федеральном уровне. Госсобрание республики — лидер среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законодательных инициатив. В прошлом созыве Госдумы депутаты Башкирии с большим отрывом заняли первое место среди региональных парламентов по числу принятых по их инициативе федеральных законов, их было 13.

— В нашем регионе законодательная и исполнительная власть всегда шли в одной упряжке. Важность такого взаимопонимания и взаимодействия особенно ощутима в непростые исторические периоды: сперва ковид, теперь спецоперация.

Только сообща мы справляемся со всеми актуальными задачами, — считает Константин Толкачев.