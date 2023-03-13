В ногу с реальностью

Прошлый год для всей страны стал особым. И для парламентариев республики в том числе. Что уже удалось сделать и над чем предстоит поработать в ближайшее время, рассказал народным избранникам на очередном пленарном заседании председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев.
Как отметил спикер регионального парламента, год был непростым во всех отношениях. Естественно, работа депутатов на этом фоне претерпела серьезную трансформацию, им пришлось принимать оперативные и в то же время максимально рациональные законодательные решения. Которые были нацелены как на противодействие санкционному давлению, поддержку экономики, так и на содействие успешному проведению военной спецоперации.
В 2022 году по итогам пленарных заседаний было принято 154 закона. В течение года парламент, реализуя право законодательной инициативы, направил 12 проектов федеральных законов в Государственную Думу. В Совет законодателей внесено 28 инициированных нами проектов законодательных инициатив.
В 2022 году парламент принял ряд важных резонансных законов. Конечно, в первую очередь это те, которые связаны с СВО и противодействием санкциям.
Весной парламент Башкирии одним из первых в России принял закон о республиканских выплатах семьям погибших участников СВО в размере двух миллионов рублей. Как и закон о наделении участников спецоперации статусом ветерана боевых действий со всеми вытекающими отсюда выплатами и льготами. В течение года вступили в силу нормативные акты об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога, о наделении их правом на приобретение жилья по цене ниже рыночной через специальный фонд. Принят закон о бесплатных социальных услугах членам семей участников СВО и о внеочередном праве семей погибших участников СВО на получение древесины для строительства и ремонта дома. Это было особенно актуально с учетом того, что многие бойцы из сельской местности.
Крупный блок законов был нацелен на обеспечение разносторонних мер поддержки экономики республики. Среди них закон об освобождении аграриев от уплаты единого сельхозналога, о снижении налоговой нагрузки на бизнес.
Эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти помогло при подготовке и принятии закона «О бюджете РБ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В начале отчетного периода прогнозировался спад промышленности и сокращение бюджетных доходов. Несмотря на это, ситуацию в течение года удалось стабилизировать. А в ходе работы над законопроектом был найден способ увеличить доходную часть бюджета.
Продуктивно депутаты отработали прошлый год и по линии Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО. Одно из заседаний было проведено в октябре в Уфе. Ключевой темой здесь стали проблемы цифровизации законодательных органов.
Проведенное в Уфе заседание примечательно и тем, что в его рамках состоялось первое заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов, входящих в ПФО. Можно выделить и декабрьское заседание Ассоциации, которое прошло в Йошкар-Оле. На нем депутаты Башкирии выдвинули инициативу о запуске федеральной программы по строительству и ремонту школ искусств. Предложение встретило поддержку всех коллег по округу.
— Особое внимание в этот раз хочу обратить на работу возглавляемой мной комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции.
Мы провели огромную работу с законодательными органами всех регионов Российской Федерации, в том числе с освобожденными территориями, обобщили региональный опыт и предложения по совершенствованию федерального законодательства в целях укрепления экономической и военной мощи государства, поддержки участников СВО. Итоги этой работы были изложены мной в докладе. Они взяты в проработку профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, кроме того, мы поделились ими со всеми регионами России, — отметил Константин Толкачев.
В течение года на фоне спецоперации депутаты неоднократно перечисляли средства в пользу жителей Донбасса, принимали участие в формировании гуманитарных грузов для ДНР и ЛНР, в благотворительных акциях «Лето желаний» и «Собери ребенка в школу», нацеленных на поддержку детей вынужденных переселенцев. Также народные избранники осуществляли патронат семей мобилизованных.
Был создан волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова, депутатский фонд, в который с октября по декабрь перечислено более полутора миллионов рублей. Пополнение фонда продолжается ежемесячно примерно на полмиллиона.
Депутаты парламента сопровождали в зону спецоперации гуманитарные конвои, проводили встречи с военнослужащими и жителями освобожденных территорий. Один из первых конвоев из республики в самом начале СВО сопровождал депутат Яков Кугубаев.
— В сентябре я возглавлял делегацию Башкортостана в ЛНР и ДНР. Там мы открывали реконструированную нашей республикой школу в городе Петровское, выстраивали коммуникации с парламентами ДНР и ЛНР. В декабре по поручению главы республики я возглавил делегацию в Херсонскую область. Там прошли встречи с руководством региона, участниками специальной военной операции и медицинскими работниками из Башкирии, — отметил Константин Толкачев.
За год более 30 депутатов из Башкирии разного уровня — от сельсоветов до республиканского парламента — стали непосредственными участниками СВО. В частности, в декабре в зону боевых действий отправился добровольцем депутат Госсобрания РБ Булат Юмадилов.
Работа Госсобрания республики велась в условиях максимальной открытости и гласности. Ключевые мероприятия транслировались в открытом доступе на официальном сайте парламента на YouTube- и Rutube-каналах. На протяжении многих лет парламент республики занимает ведущие позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Более чем на 20 процентов увеличился поток обращений граждан в Государственное Собрание, их за год только в письменном виде насчитывается более двух с половиной тысяч.
— В то же время хочу отметить, что отдельные наши депутаты крайне слабо представлены в медийном пространстве — отсутствуют в социальных сетях либо относятся к их ведению формально, уклоняются от общения с журналистами и участия в телепередачах. Напомню, что в соответствии с изменениями, внесенными недавно в закон «О статусе депутата Госсобрания — Курултая РБ», каждый депутат обязан вести страницы в социальных сетях, это прямая его обязанность, — говорит Константин Толкачев.
Ключевыми задачами для парламента республики в наступившем году должны быть вопросы обеспечения безопасности, экономического развития республики и повышения качества жизни населения. По-прежнему в числе приоритетных направлений законотворчества будут инициативы по предоставлению социальных гарантий для участников спецоперации и их семей.
Необходима и более интенсивная работа на федеральном уровне. Госсобрание республики — лидер среди региональных парламентов по числу внесенных в Госдуму законодательных инициатив. В прошлом созыве Госдумы депутаты Башкирии с большим отрывом заняли первое место среди региональных парламентов по числу принятых по их инициативе федеральных законов, их было 13.
— В нашем регионе законодательная и исполнительная власть всегда шли в одной упряжке. Важность такого взаимопонимания и взаимодействия особенно ощутима в непростые исторические периоды: сперва ковид, теперь спецоперация.
Только сообща мы справляемся со всеми актуальными задачами, — считает Константин Толкачев.