Расул Гусманов: У жителей Башкирии есть подушка безопасности

Начнем с того, что российская экономика выдержала санкционное давление, хотя против нашей страны было введено около 13-ти тысяч санкций. Но это не повлияло на финансовую устойчивость и экономическую стабильность, во многом благодаря действиям российского правительства, утверждают эксперты. Кроме того, замедлилась и инфляция, которая набирала обороты в первой половине текущего года.

Так что прогнозы международных организаций о том, что российская экономика рухнет, не сбылись. Она пребывает в состоянии равновесия. Также стабилизировалась ситуация в добывающей, обрабатывающей и других отраслях промышленности России. Да и рубль укрепился благодаря переводу иностранных потребителей российских энергоресурсов на рублевую оплату.

Вообще, получается приличный список позитивных экономических процессов: за счет упрощения таможенных процедур и других мер у нас восстановился импорт, не допущен рост безработицы, соцобязательства государство исполняет в полном объеме.

В результате, по итогам текущего года ЦБ РФ прогнозирует падение экономики на 3,2 %, минэкономразвития – на 2,9 %. А такие международные организации, как МВФ, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития уже не обещают никакого обвала российской экономики.

Наше издание обратилось к эксперту, чтобы он оценил последствия санкционного давления на Республику Башкортостан, рассказал, что именно предпринимают региональные власти, чтобы сохранить экономическую стабильность, а также пояснил, сможет ли региональная экономика развиваться в нынешних условиях.

По мнению Расула Гусманова, экономики РФ и РБ сегодня претерпевают трансформацию. При этом происходит поэтапное восстановление конъюнктуры рынков.

«В Республике Башкортостан мы видим рост промышленного производства, предприятия отмечают хорошие прогнозные результаты на четвертый квартал 2022 года. Восстанавливается покупательский спрос. В том числе и со стороны башкирских предприятий.

Аграрный сектор также удачно завершает год, как известно в республике собран рекордный урожай зерновых и злаковых культур. Благодаря чему цены на продовольствие достаточно стабильны. Надо сказать, что агропромышленный комплекс на сегодняшний день оказался драйвером роста и устойчивости экономики страны и нашей республики.

Теперь о доходной части нашего бюджета. Казна Российской Федерации пополнилась за три квартала на 10 процентов. Это впечатляющая сумма – 20 триллионов рублей. Бюджет Республики Башкортостан тоже увеличился – на 18 процентов. Такие показатели – гарантия стабильности. Та самая подушка безопасности для жителей Республики Башкортостан.

Есть ли у нас буксующие отрасли? Разумеется – оптово-розничная торговля. Падение в этой сфере по итогам года может составить от 2,35 % до 3 %. Да, нашу внешнеэкономическую деятельность ощутимо затруднили санкции, но в сравнении с масштабом усилий западных визави, у нас нормальные результаты.

Происходят изменения и на мировом рынке. Выросли новые тигры, которые полностью меняют экономический ландшафт нашей планеты. Мощными игроками стали Китай, Индия, Латинская Америка. На планете 8 миллиардов человек, и если не ограничиваться только европейским и англосаксонским сообществом, то у нас имеется порядка 6-7 миллиардов человек, с которыми мы можем вести торговлю.

Республика Башкортостан выстраивает более тесные взаимоотношения и увеличивает объемы торговли с нашими давними партнерами: Беларусью, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией. Также традиционно хорошие взаимоотношения у Башкирии с Ираном. Мы постепенно наращиваем сотрудничество со странами Африки.

Конечно, проблем хватает и утверждать, что все замечательно, было бы легкомыслием. Но поэтапно мы их будем решать. Самое главное – у нас стабильная экономика, минимальная безработица, выполняются соцобязательства. При этом бюджетное наполнение придает уверенность в том, что проблемные зоны под контролем.

Рынок будет постепенно заполняться товарами взамен продукции западного производства, и если кто-то испытывает нехватку чего-то, то наши предприниматели это привезут. Уверен, когда перенастроятся логистические потоки, у нас на рынке будет достаточно много дешевых автомобилей и электроники, которая сегодня подорожала. Но для этого, как сказал глава Республики Башкортостан Радий Фаритович, надо просто работать», – подчеркнул в завершение эксперт.

Фото из открытых источников.