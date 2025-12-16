Упорная жертва

Вначале пообщаться с 64-летней уфимкой пришлось сотрудникам банковского отделения на улице Менделеева. Им сразу показалась подозрительной нервная дама, которая постоянно отвечала на телефонные звонки и явно получала какие-то инструкции. На вопрос, с какой целью снимает сбережения, женщина ответила, мол, покупает путевку в санаторий. Менеджеры ей не поверили и попытались объяснить, что скорее всего она попала под воздействие мошенников. Но та не стала никого слушать и быстро ушла.

Аналогичная ситуация повторилась в офисе банка на проспекте Октября. Там ставки увеличились — клиентка собралась снимать со своего счета свыше миллиона рублей. Сотрудники сразу поняли, что ее «обрабатывают» аферисты, и сообщили о своих подозрениях в полицию. Прибывшие стражи порядка доставили даму в отдел, и там она уже все рассказала.

Оказалось, что она повелась на популярную сегодня мошенническую схему «Рабочий чат». Это когда номер жертвы добавляют в группу якобы вместе с коллегами. В данном случае ее добавили в группу бывших коллег, где они обсуждали пенсию и ее перерасчет. Там ей предложили перейти по ссылке для… «оцифровки пенсии». Просто диву даешься буйству фантазии преступников. И ведь люди верят!

Едва она перешла по предложенной ссылке, как на нее обрушился шквал звонков от лжесотрудников Роскомнадзора и Госуслуг. Хотя всем должно быть известно, что эти организации никогда не звонят гражданам. Но дама этого не знала и поверила, что ее накопления в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный» счет. То бишь мошенникам.

Несмотря на высшее педагогическое образование, уфимка поддалась на уловки аферистов и следовала их указаниям, невзирая на их абсурдность. К счастью, благодаря бдительности сотрудников банка хищение денег удалось предотвратить.

— На днях банковские работники, которые фактически спасли средства своей клиентки, будут приглашены в Управление МВД России по Уфе для поощрения, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.