Полвека верности присяге

Детство Владимира Николаевича Лобова, который родился в 1935 году в селе Бураево Башкирской АССР, пришлось на военные и послевоенные годы, что, наверное, и побудило его выбрать впоследствии военную специальность.

В семье Лобовых росли пятеро детей. Родители были простыми людьми: отец одно время работал шахтером в Алапаевске, затем, по комсомольскому набору, — на колхозной машинно-тракторной станции токарем. Там же, при МТС, работала и мама будущего генерала, которая до замужества жила в Мишкинском районе.

В октябре 1954 года Володя, тогда еще девятиклассник, обратился в Бураевский райвоенкомат с просьбой призвать его в армию. Военный комиссар дал добро. От Бураево до Уфы 170 километров, до столицы Башкирии юноша добирался на попутке.

Из Уфы его вместе с другими призывниками отправили в Таджикскую ССР, город Сталинабад, где дислоцировался 1068-й артиллерийский полк 24-й гвардейской горнострелковой дивизии ТуркВО. Не видевшему ничего, кроме своей малой родины, солдату там все было в диковинку: бескрайние степи, верблюды, трудяги ослы... После года учебы в полковой школе Владимир Лобов стал командиром отделения, сержантом. Через некоторое время за отличную службу он получил первый отпуск.

В 1956 году после начала вооруженного восстания в Венгрии Владимир Лобов в составе сводной батареи дивизии был отправлен на подавление мятежа. После возвращения из Европы его в числе 18 солдат и сержантов отправили на курсы младших лейтенантов при Рязанском артиллерийском училище. Но оказалось, что курсы уже были ликвидированы. К тому времени срочная служба у Владимира Лобова завершилась, но он попросил дать ему возможность продолжить учебу.

Так он стал старшиной курсантской батареи артиллерийской инструментальной разведки, в то же время должен был завершить обучение в вечерней школе. Учеба молодому старшине нравилась, помогали и опыт срочной службы, и знания, полученные в полковой школе Сталинабада.

Вскоре Владимир познакомился со своей будущей супругой Валентиной — молодые люди поженились уже в августе следующего года. Тогда же будущий генерал окончил 10-й класс вечерней школы при Рязанском гарнизонном Доме офицеров.

В декабре 1959 года правительство СССР принимает решение о создании ракетных войск стратегического назначения, но специалистов по обслуживанию ракетных систем не хватало. Тогда Лобов экстерном оканчивает специальный курс училища, и его направляют служить в читинскую дивизию РВСН командиром взвода — преподавателем школы подготовки сержантов.

Молодой офицер горел желанием учиться дальше — поступить в Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1964 году его мечта сбылась — он стал слушателем основного курса этой академии. Окончил учебное заведение в звании капитана.

После этого его назначили командиром мотострелкового батальона 64-го мотострелкового полка 35-й мотострелковой дивизии 20-й армии Группы советских войск в Германии.

Вскоре Владимиру Лобову пришлось участвовать в подавлении еще одного, чехословацкого, восстания в августе 1968 года.

А в 1969 году Лобова наз­начили начальником штаба 83-го гвардейского мотострелкового полка, в июле досрочно присвоили звание майора. Его военная карьера шла ступень за ступенью: в 1971 году Владимира Николаевича назначили командиром полка, в апреле 1975 года он уже стал генерал-майором, а в декабре был назначен командиром армейского корпуса.

В 1981 году Лобов в звании генерал-лейтенанта стал первым заместителем командующего войсками и членом Военного совета Ленинградского военного округа.

Его послужной список впечатляет: с 1989 года он — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР — начальник штаба Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского договора, затем — первый заместитель главнокомандующего Объединенными вооруженными силами.

В 1991 году Лобов был начальником Военной академии имени М. В. Фрунзе, в том же году стал первым заместителем министра обороны СССР, членом Совета обороны СССР.

До увольнения в запас 30 мая 1994 года являлся членом экспертного совета при президенте Российской Федерации, а затем — при правительстве Российской Федерации.

Владимир Николаевич Лобов добился успехов не только как военный, но и как ученый, военный теоретик. Он долгое время был в составе редакционной коллегии Военно-исторического журнала. В 2013 году стал лауреатом литературной премии имени Александра Невского «За вклад в сохранение исторического наследия России» как автор произведения «Александр I и его военно-политическая деятельность».

Сейчас наш земляк живет в Москве, а многолетнюю службу генерала армии Владимира Лобова Родина отметила высокими наградами.