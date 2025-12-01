Ключом к светлому будущему в семье является бабушка по материнской линии

Характер бабушки, мотивы ее поступков, установки и даже порой неосознанные программы могут передаваться потомкам, особенно внучкам. И этому есть научное объяснение — митохондриальная ДНК, которая играет главную роль в жизни человека, переходит исключительно через материнскую линию. Ученые установили также, что кроме основных параметров, связанных со здоровьем и прочими установками, в генетический код записываются эмоции, переживания и практически все, что связано с прохождением земного пути человека. Новая информация окончательно укладывается, настаивается, как вино, и обретает законченность в геноме только через поколение. То есть наработанная бабушкой программа становится определяющей обычно ко времени рождения внуков. Модель ее поведения формирует представление о материнстве, об отношениях с мужем, об управлении домом и ресурсами, об умении справляться с трудностями. Даже если бабушка физически уже отсутствует, ее образ влияет на детей через традиции, заложенные в семье. В восточных учениях утверждается, что благость, мудрость, чистота намерений бабушки создает настоящий «щит» для всего рода. Интересно, что подобный характер главы старинного башкирского рода в образе властной Танкабики вывел в своей знаменитой пьесе «В ночь лунного затмения» народный поэт Башкортостана Мустай Карим. Именно на таких женщинах держались порядки в общинах, создавался весь строй родовых кланов.

Современные психологи считают, что и нерешенные конфликты в жизни бабушек могут повторяться в судьбе потомков, поскольку полученные психологические травмы создают шаблоны для следующих поколений. В заключение делаем вывод: бабушка — это хранительница родовой мудрости, источник жизненной силы, настоящий «мост» к предкам.

Учтите, что в случае имеющихся негативных жизненных сценариев важно прорабатывать стороны собственного бытия, характера и прочие аспекты, отталкиваясь от того, что вам известно о своих ближайших родственницах по материнской линии.