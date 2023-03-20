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Градус креатива на высоте

В Янышево прошёл заключительный этап республиканского конкурса

Сергей КОНСТАНТИНОВ Самая вкусная часть конкурса.
Самая вкусная часть конкурса.Фото:Сергей КОНСТАНТИНОВ

Третий год подряд Благоварский район участвует в программе «Трезвое село». На сей раз на республиканский уровень вышли янышевцы. Праздник состоялся на площади перед сельской школой, куда съехались участники: деятели культуры, представители сельских поселений, предприятий и учреждений. Почетными гостями мероприятия стали председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, а также первый заместитель главы администрации района Вахит Кадыров.

Невзирая на разыгравшуюся непогоду, финал конкурса получился ярким и незабываемым. Тем более что организаторы внесли свою изюминку и провели в рамках мероприятия своего рода состязание на самую красивую улицу села. Тут уж местные жители креативили на всю катушку. Каждый постарался выделиться чем-то особенным и неповторимым: домоткаными коврами, богатым угощением. Не обошли вниманием и уроженцев Янышево, ставших известными, о достижениях которых с гордостью поведали гостям односельчане.

Наверное, самым запоминающимся оказался конкурс среди снох села. Женщины приготовили свои фирменные национальные блюда и презентовали их на высшем уровне — с песнями, стихами и плясками. Хорошенько подкрепившись, мужская половина повеселила участников и гостей мероприятия соревнованием по перетягиванию каната.

Были и вполне серьезные состязания. Например, на выставке боевого оружия все желающие могли попробовать себя в разборке и сборке автомата Калашникова на время, а потом и в стрельбе на меткость. Здесь же была организована «Лыжня России» для школьников, но взрослым тоже захотелось вспомнить уроки физкультуры. Новоявленных лыжников от души поддержали зрители. В итоге проигравших не было — все получили огромное удовольствие, приличный заряд бодрости, а также фотографии и видеоролики для семейного архива.

Для менее физически подготовленных гостей также нашлось немало интересных занятий. Например, различные мастер-классы по изготовлению башкирских украшений и костюмов, ковровой вышивке. Верующие приняли участие в праздничном жертвоприношении «Курбан чалыу», которое состоялось в сельской мечети. Затем все во главе с юнармейцами района почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к обелиску в честь павших воинов.

— Из села Янышево на битву с немецко-фашистскими захватчиками ушли 200 человек, не вернулись 145 воинов. В настоящее время не осталось в живых ни одного участника той страшной войны. Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли два воина, в Чечню были призваны шесть человек. И в настоящее время в специальной военной операции на Украине участвуют два воина из села Янышево и шестеро проживающих на территории сельсовета, — сообщил ведущий торжественной церемонии.

В сельском Доме культуры прошел круглый стол на тему здорового образа жизни. Перед собравшимися выступили гости праздника, а также глава Янышевского сельсовета Зия Латыпов, фельдшер Шарлыковского ФАПа Илья Шувалов. Любопытно было узнать, что на учете у нарколога здесь не состоит ни один человек.

— В историю уходят годы, когда сельчане умели веселиться лишь за алкогольным столом. И отрадно, что организуются такие мероприятия, в которых задействовано все село. Ведь мы, взрослые, своим поведением подаем пример нашим детям, — заметил председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов.

Спикер особо подчеркнул значимую роль конкурса «Трезвое село», который проводится в республике по инициативе Всемирного курултая башкир с 2011 года. Конкурс объединяет всех неравнодушных к проблеме алкоголизма людей и оказывает позитивное влияние на гражданское общество республики.

Благоварский район.

Сергей КОНСТАНТИНОВ Все на лыжи!
Все на лыжи!Фото:Сергей КОНСТАНТИНОВ
Автор:Эльвина ГАФАРОВА
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