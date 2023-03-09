Шоколадные платья

«Одежда — это как фантик, в котором чувствуешь себя конфеткой», — сказала однажды Коко Шанель.

Женщина-легенда, женщина-эпоха, икона стиля знала, о чем говорит. Разве что кроме одного: она, наверное, не догадывалась, какой конфеткой можно чувствовать себя в одежде из фантиков. А вот юным модельерам из Благовещенска, дефилирующим на подиумах многочисленных конкурсов, эти чувства известны. Платья из конфетной обертки в подростковом клубе «Орленок» шьют Галина Соловейкина в тандеме с девочками, ее воспитанницами, овладевающими швейным ремеслом. Создана целая коллекция бальных нарядов с аксессуарами. Они настоящие — не декорация и не кукольный наряд для стеклянных витрин, сшиты на обычной швейной машинке.

Верить — не верить?

«Фантастика!» — дружно восхищаемся мы, осторожно притрагиваясь к красующимся на манекенах платьям. Они подозрительно шуршат — бумага же, как ее вообще можно было сшить?! Ловлю чуть снисходительную улыбку Галины Витальевны. Ей не в диковинку замечать изумление на лицах тех, кто видит некий подвох в ее волшебном портняжном художестве.

— Скажите, вам часто приходится сталкиваться вот с такой, как у нас с фотокором, реакцией, в которой целая гамма чувств — от упоения, восхищения и до удивления, граничащего с недоверием?

— Почти всегда. Помню, на одной из выставок женщина увидела наши платья и не смогла удержаться от восторга: «Моя любимая парча!» — «Ошибаетесь, — говорю, — это конфетная обертка». Кажется, она даже обиделась. Впечатлительные мужчины немеют, как под гипнозом. Одна семейная пара упрашивала продать платье.

Спрашиваю: «Зачем вам, оно ведь для постоянной носки не пригодно». Оказывается, хотели в прихожей своего коттеджа манекен обрядить. Мы не собираемся ублажать чьи-то капризы. Даже за большие деньги. Как-то недоверчивая дама решила вывести нас на чистую воду: «Я на кондитерской фабрике работаю и уверена, что вы не фантики сшиваете, а ленты с оберточного рулона».

— А вы не пробовали этой идеей воспользоваться? С рулона шить проще, производство на поток можно поставить…

— Кто нам даст эти рулоны? И где нам взять деньги на их закупку? Наконец, где у нас поблизости фабрики?

Сваха, дети, горожане

— Не могу даже представить, какое количество фантиков нужно для того, чтобы сшить платье. Где вы их добываете?

— Каждое платье сшито как минимум из двух тысяч фантиков. Когда мы сказали об этом одному из председателей международного конкурса, он за голову схватился: это же грозит неминуемым кариесом! Зубная боль все же нас обходит стороной: помогают родители, дети, даже предприятия города. Все азартно собирают обертки. И еще с самого начала у меня появилась надежная помощница — моя сваха Галина Белкина. Она всех сладкоежек поставила на учет. Потом остальные подтянулись. Дети с удовольствием помогают расправить мятые фантики, подобрать по схожей расцветке, по размеру, фактуре. Затем полоску за полоской сшиваем конфетные ленты. Из этого полотна шьем большое, в человеческий рост, одеяние.

— Ваше ремесло — занятие довольно кропотливое, требующее порядочной доли терпения, прилежности и художественного вкуса.

— Иногда и этого мало. Выступая на одном из конкурсов в Октябрьском, наши модели разыграли мини-спектакль по мотивам сказки «Золушка». В Суздале на международном фестивале лоскутного шитья «Душа России» нас ждал триумф. Моделью выступили не только моя сваха с Людмилой Фроловой — мы пригласили местных девушек. Дефиле проходило в музее деревянного зодчества под открытым небом на фоне старинных русских построек. А музыка из динамиков звучала какая-то зарубежная — никак не гармонировала с нашими костюмами. Буквально в последний момент я подбежала к звукорежиссеру и попросила «сменить пластинку». Наша композиция буквально взорвала аудиторию, мы в итоге оказались в списке победителей.

По велению судьбы

— Как пришла в голову идея шить из фантиков всамделишные платья?

— Однажды на выставке в городском ДК увидела работу старушки. Она сладила коврик из фантиков. Он такой радугой переливался в лучах солнца, что меня словно осенило. Два года собирали фантики, экспериментировали. Иногда совершенно неожиданные вещи получаются. Начинаешь шить воротник, а потом, глянь, так это же головной убор получился!.. Вообще, опыт приходил постепенно. В Уфе проводился фестиваль детского прикладного творчества и дизайна «Модные штучки».

Дебютировали с мелкими поделками, а наши конкуренты платья, костюмы демонстрируют. Мы что, хуже? Первая коллекция из папье-маше сразу стала призером. Потом в ход пошла видеопленка с вязанием крючком. Затем представили платья из DVD-дисков, из кусочков картона.

— За минувшие годы вы участвовали во многих конкурсах. Какие из них самые памятные?

— Прошлогодний в Кирове. Так совпало, что в это же время мой двоюродный брат выдавал замуж дочку, и я повстречалась со всеми родственниками: вятская земля — родина моего папы. Только слегка расстроилась, когда объявили, что награждение победителей конкурса перенесли из Театра кукол, поразившего исключительным по красоте архитектурным исполнением. Другим адресом оказался актовый зал Вятского аграрного университета. Так судьба вновь преподнесла сюрприз: в зале, где меня награждали, когда-то давно на танцах познакомились мои родители. Вот и не верь после этого в судьбу.

Слоник для Безрукова

— У меня тоже была памятная выставка, — подключилась к разговору Людмила Фролова. — По приглашению музея имени Нестерова я выставила кукол из своей коллекции. Как-то в музей наведался актер Сергей Безруков — для гостя Уфы проводили экскурсию. Увидел мои работы, остановился, восторженно воскликнул: «Ой, слоник!» Я, конечно, тут же подарила ему слоника в обмен на автограф.

— А чего это взрослый дядька на слоника запал?

— Вот и мне стало интересно. Потом выяснила: оказывается, накануне он снимался в кинофильме «После тебя». Фильм-балет я посмотрела. Ожидала увидеть сцены из спектаклей Большого театра, где балерины крутят фуэте. Ошиблась! Это полноценная разговорная драма. В ней Безруков исполнял роль балетмейстера, который коллекционировал слоников.

Благодать с пожеланиями

— Географию «расселения» ваших мягких игрушек, наверное, отследить не так просто? — интересуюсь у Людмилы Фроловой.

— Практически невозможно. Хотя знаем, что есть немало образцов, купленных жителями Европы, США и Канады. Известность возросла после того, как куколка «Благодать» экспонировалась в Эрмитаже.

— «Благодать» — это не случайное имя?

— Разумеется. Она названа в честь Благовещения — праздника, который отмечают православные христиане. Название нашего города тоже связано с этим праздником, случившимся во время закладки медеплавильного завода в 1756 году. Оберег Благодать — ладанка, туристический сувенир, своеобразный бренд города, авторская разработка Галины Соловейкиной, отмеченная несколькими дипломами региональных и всероссийских конкурсов. Рекомендуем дарить Благодать с пожеланиями: «Не грусти, не унывай, рук своих не опускай!»

г. Благовещенск.