Восьмикратное счастье

Ольга Усачева живет в Ломовке. Она трудолюбивая, радостная и… звонкая. Звонкая в том смысле, что ей часто приходится громко говорить, чтобы заглушить детский шум в своем доме.

У Ольги Алексеевны восемь детей! Семья достойно справляется с трудностями, и, в отличие от многих из нас, все чувствуют себя вполне счастливыми.

Такой у ломовцев (или ломовчан?) характер, замешанный на радости и умении преодолевать невзгоды. Особенно этими качествами отличаются ломовские женщины. Поэтому и песни у них раздольные, пироги пышные и щеки румяные.

Нездешняя

— Вообще-то я не ломовская, — уточняет Ольга Алексеевна, когда я делюсь с ней своими мыслями. — Я из Тукана родом.

Меня этот факт нисколько не смущает: достаточно пожить в Ломовке несколько лет, чтобы приобрести вышеупомянутые качества. Ломовцы всех заряжают своей неиссякаемой энергией.

— Вам не повезло, муж у меня сегодня на смену ушел, — огорчается Ольга Алексеевна.

Муж Мансур работает охранником на одном из предприятий Белорецка.

У Ольги Усачевой интернациональная семья, заботливые дети и четыре больших огорода. Да, четыре! Капусту, огурцы и все такое прочее она в магазине не покупает.

Все свое!

А еще у этой дружной семьи восемь коров, шестнадцать овец, козы, куры, гуси и кролики…

Вляпался

Выходим во двор. Возле одного из сараев развевается российский флаг. Ольга Алексеевна знакомит меня с хозяйством.

Она берет на руки двух козлят, которые родились буквально на днях:

— Посмотрите, какая прелесть! — восхищенно говорит она.

Из соседнего загона раздается шипение гусей. Из-под широко расставленных крыльев гусака выглядывают еще два ягненка.

— Они у вас все вместе живут? — удивляюсь я.

— Они дружные и друг друга не обижают, — вступает в разговор Алексей, сын Ольги Усачевой.

Хозяйка, между тем, достает кролика из клетушки, берет его прямо за уши, прижимает к груди. Сзади подходит бычок и слюнявыми губами тычется в мою ладонь.

— Ой, аккуратнее! — раздается голос хозяйки. — Не вляпайтесь, а то ботинки придется мыть.

А я уже давно вляпался… Ну и пусть. Через газету запах свежего навоза не передается.

— О чем вы мечтаете? — спрашиваю хозяйку.

— Лошадь хочу купить!

Дети

Вернувшись в дом, Ольга Алексеевна рассказывает о своих детях:

— Старший у меня Иван, он в Белорецке живет и там работает. За ним идет Маша, она во Владимир переехала, потом Алексей, которого вы уже видели, он у нас спасателем работает, а еще секцию ведет… как называется? Леша!

— Рукопашный бой! — раздается из соседней комнаты.

— Вот, рукопашный, значит, бой, — быстро вторит ему многодетная мама и продолжает: — Следующая у меня Виктория, ей скоро восемнадцать исполнится, потом София, ей шестнадцать будет, Анастасии четырнадцать, Марку двенадцать. Маргаритка самая маленькая у нас, я ее родила в сорок семь лет.

Есть все-таки в этом мире счастье, думаю я. Незатейливое, простое и ясное. Добавлю, что у Ольги Алексеевны уже девять внуков.

— Виктория мне помогает на кухне, — продолжает хозяйка, — остальные убираются во дворе. Сейчас полегче стало, а то ведь у нас коров до шестнадцати голов доходило!

Сюрприз

Дом у этой семьи небольшой. Мансур (это, напомню, папа) взялся делать пристрой.

— К лету мы туда переберемся, — говорят мне дети. — Вот здесь дверь будет, — они показывают на стену, возле которой стоит двухъярусная кровать.

Марк показывает мне свои медали, которые он завоевал, занимаясь в секции рукопашного боя. Этой секцией, как уже говорилось, руководит его старший брат Алексей.

— Я хотел и девчонок привлечь к рукопашке, но они не больно-то хотят, — говорит он мне. — Хотя у Софии очень неплохие данные.

Маленькая Маргарита самая молчаливая из всей компании. Она сидит и смотрит на меня, как будто бы я запоздалый Дед Мороз, который пришел в их дом только накануне весны…

Кстати, с Маргаритой связана такая история: когда она родилась, то Ольга Алексеевна, как и положено, отправилась в собес за оформлением детского пособия. В конце декретного отпуска пошла туда вновь — за какой-то справкой для Пенсионного фонда. Работница собеса была в шоке.

— Не могла поверить, что я из декрета сразу на пенсию выхожу! — смеется многодетная мама.

У Ольги Алексеевны юбилей. Дети приготовили подарок. Он станет сюрпризом для мамы.

Игорь КАЛУГИН.

г. Белорецк.

МЕЖДУ ТЕМ

Количество многодетных семей в республике за последние десять лет возросло почти на треть, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. Сейчас к этой категории относятся 59 тысяч семей. По этому показателю республика находится на первом месте среди регионов Приволжского округа и на седьмом в России.

В республике женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей, вручается медаль «Материнская слава». С 1998 года эту награду получили уже более 8 тысяч мам.

В 2022 году по указу президента страны Владимира Путина в стране было учреждено почетное звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, воспитывающие десять и более детей. Жительница села Старобалтачево Балтачевского района Альбина Хайдаршина стала десятой по счету мамой в стране, которая удостоена этого звания. В семье Хайдаршиных, кстати, воспитываются тринадцать детей.

Многодетные семьи получают и всемерную материальную поддержку. Это выплаты по единому детскому пособию, ежемесячные выплаты из материнского капитала и другие. Только ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка до трех лет в размере 11,7 тысячи рублей предоставлена 33,6 тысячи семей, общая сумма превысила 3,8 млрд рублей.

Многодетным семьям выплачивается компенсация расходов на услуги ЖКХ, плату за детский сад в размере 70 процентов, приобретение школьной формы и школьно-письменных принадлежностей. Школьники и студенты колледжей из таких семей получают бесплатное питание.

Существенной поддержкой для семей с тремя и более детьми стало предоставление земельного участка или компенсации за него в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на сертификат на газификацию индивидуального жилого дома, номинал которого составляет 100 тысяч рублей. Эта категория также может заключить социальный контракт. А семьям с пятью детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляют жилищные сертификаты.

Добавим, что всего в республике поддержку получает 241 тысяча семей с детьми. Только в минувшем году на эти цели направлено более 21 млрд рублей.

Галина ТРЯСКИНА.