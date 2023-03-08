Обыкновенное чудо

У Луизы Рамазановой совершенно особенная походка. Она не ходит, а летает, будто и не касаясь ногами земли. Вроде бы только что ее легкая фигурка мелькала где-то рядом, и вот она уже в другом конце здания. Впрочем, по-другому ей, наверное, нельзя: в республиканском госпитале ветеранов войн она единственный инструктор-методист ЛФК.

В паллиативном отделении госпиталя Луизу назвали волшебницей: она поднимает пациентов, которые, казалось бы, уже никогда не встанут на ноги.

— Луиза наша действительно творит чудеса, — говорит заведующая отделением Вера Шарифуллина. — Каким бы ни было заболевание — дыхательная недостаточность после перенесенного ковида, неоднократные нарушения мозгового кровообращения, проблемы с позвоночником, состояние после операции или травмы, — она упорно и терпеливо работает с больным, и он потихоньку возвращается к нормальной жизни.

При слове «ЛФК» лично у меня возникает картинка: спортзал с ковриками, несколько далеких от физкультуры тетушек по команде инструктора пару раз наклоняются вправо-влево, пару раз приседают и с чувством выполненного долга расходятся по своим делам. Картинка неправильная. Во-первых, без ЛФК в современной медицине никуда, лечебную гимнастику не заменят никакие таблетки. Во-вторых, комплекс упражнений для каждого подбирают индивидуально, в зависимости от состояния. В-третьих, у Луизы Рамазановой пациенты в основном такие, что до спортзала они точно не дойдут. Занимается она с ними прямо в палатах и утверждает, что дело вовсе не в каких-то особых методиках.

— Упражнения — это просто техника. Я считаю, самое главное — быть хорошим психологом, найти контакт с человеком и внедрить в его сознание уверенность, что он проживет еще сто лет и у него все будет хорошо. Если удалось найти нужную «кнопку», то дело пойдет на лад, он будет стараться, вдохновляться малейшим успехом и двигаться дальше. Если нет — ничего не получится, — объясняет наша героиня, открывая дверь в одну из палат.

Ее встречает полный доверия взгляд. Данису 54 года, он из Кугарчинского района. Служил в Афганистане, после армии вернулся в родное село, сначала работал в колхозе, потом организовал фермерское хозяйство. На своем тракторе чистил в селе дороги, возил дрова, пахал старикам огороды, пока в 42 года у него не случился инфаркт. Потом один за другим три инсульта, прошлым летом — четвертый. С 2018 года не ходит и еще не так давно не мог даже сидеть. Здесь, в госпитале, ему вернули способность садиться на кровати; держась за специальные приспособления, он понемногу пытается привставать, а у жены Эльвиры (она здесь вместе с ним, ухаживает за мужем) посветлело лицо. Появилась надежда — Данис снова будет ходить. И действительно, на днях он впервые смог опереться на ноги.

— Мы постараемся, чтобы встал, — говорит Луиза. — С разными случаями приходится сталкиваться. Очень трудно, например, поднимать послеоперационных больных — после замены коленных и тазобедренных суставов, операций на плечевом поясе. Первые сутки пациент в реанимации, на вторые он уже наш. Смотришь по состоянию, кто на что способен. А контингент здесь сами знаете какой — бабушки и дедушки плюс-минус 80. Хотя сейчас и у молодых сплошь и рядом проблемы с суставами, ковид сказывается.

У Луизы есть напарник, вдвоем они бегают по этажам госпиталя, стараясь успеть всюду. Физических сил требуется очень много, а ведь надо еще донести до пациента свою позитивную энергетику, не растерять по дороге. Откуда ему взяться, позитиву? В ответ Луиза улыбается. Ей повезло. Она умеет видеть хорошее даже в плохом. Бабушка после инсульта начала держать ложку, сама расчесала волосы — уже радость. А когда кто-нибудь из ее подопечных, пусть с поддержкой, делает первый самостоятельный шажок — и вовсе летать хочется.

— Не могу понять тех, кто вечно жалуется, что денег не хватает, жизнь тяжелая, все кругом не так. Включишь телевизор, послушаешь новости — там и войны, и землетрясения. Так тем более радуйся, что можешь встать с утра, позавтракать, выйти на улицу — это ли не счастье? А когда сама внутри сияешь, это и окружающим передается.

Между прочим, когда нам представили Луизу, мы решили: студентка-дежурантка. Только потом выяснилось, что в госпитале она работает уже 20 лет, пришла сюда сразу после окончания Туймазинского медколледжа и успела получить диплом специалиста по адаптивной физической культуре.

— Мне никто мой возраст не дает, — признается она. — Наверное, из-за той позитивной волны, которая всегда во мне живет. Я так думаю: если у тебя руки-ноги двигаются, голова на месте — благодари за это Бога и радуйся каждой минуте, вот и все.

Дома у Луизы дочь-третьеклассница, сын-первоклассник и муж-вахтовик, который уж сколько лет то приезжает, то снова уезжает. Выходит, домашние заботы-хлопоты тоже почти целиком на ней одной. «Ну, тут уж никуда не денешься», — без тени обиды или огорчения замечает собеседница. При таком солнечном характере жену и маму семья, наверное, носит на руках, предположили мы. Луиза спорить не стала.

— У нас все взаимно, — говорит.