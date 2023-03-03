В Башкирии из самогонных аппаратов смастерили самовар на всё село

Некоторые навели порядок на чердаке и извлекли оттуда свои запылившееся за ненадобностью дистилляционные устройства. Другие хоть изредка тайком и пользовались аналогичным аппаратом, но тоже решили от него избавиться. От греха подальше. Но на том дело не закончилось.

Местные Кулибины Ренат и Рустам Сарваровы собрали все сданные самогонные приспособления и смастерили из них один огромный и очень красивый тридцатилитровый самовар на все село. Этот символ трезвого семейного очага обязательно станет достопримечательностью Нового Артаула и главным атрибутом всех мероприятий. Особенно тех, которые популяризируют здоровый образ жизни, уверены новоартаульцы.

Тем более здесь любят и умеют привечать гостей. Село с богатой историей и большое: в 320 домохозяйствах проживают 788 человек, из них более сорока семей занимаются пчеловодством. Здесь все обустроено, как надо — средняя общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, магазин, отделение сбербанка, Дом культуры, участковая больница, мечеть. Живут сельчане дружно, помогают по-соседски.

Многие занимаются фермерством или работают в агрофирмах, расположенных в соседних селах, другие трудятся нефтяниками. Большинство построили добротные красивые дома, приобрели автомашины, короче говоря, живут в достатке, поскольку охочи до работы. Так что пить горькую особо-то и некогда. Но бывали и исключения. Раз есть самогонный аппарат, почему бы им не воспользоваться? Теперь с этим покончено. Народ увлекся культурой чаепития. Из самовара-великана чай необыкновенно вкусен.

Особенно после спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий, форумов и фестивалей, которыми изобилует общественная жизнь села. Причем, во всех случаях стараются привлечь именно мужскую часть населения. Ведь трезвый мужчина — крепкая семья.

Словом, здесь идет нешуточная борьба с пагубным пристрастием. И уже есть результат: алкоголь в сельском магазине практически перестали покупать. Нынче это неходовой товар, представьте себе. Глава местной администрации Инзиля Шайхутдинова уверена, что в селе удастся победить алкоголизм на все сто процентов, ведь новоартаульцы хотят сберечь свою малую родину.

Кроме того, «реинкарнация» самогонного аппарата в самовар заинтересовала и другие сельские поселения Янаульского района. А слабо другим районам присоединиться к процессу «уничтожения» зеленого змия и устроить совместный праздник импровизированного самовара? Гостеприимный Янаул непременно должен стать основной площадкой для этого.

Фото Рената РАЗАПОВА.