Дрожь Земли

Группа из 25 добровольцев недавно вернулась в Башкирию с места ликвидации последствий мощного землетрясения, где работала больше недели. Подробно об этой поездке газете «Республика Башкортостан» поведал начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС Денис ГАБДРАХИМОВ.

Едем туда, где нужна помощь

— Почему вы решили отправиться в Турцию?

— Мы привыкли быть там, где нужны, — говорит Денис Габдрахимов. — Сами обратились с инициативой к руководству ведомства, ведь мы подготовленные специалисты и можем принести пользу. Написали заявления на отпуск и в качестве волонтеров отправились в командировку, поскольку юридически это единственно правильное решение. Потом руководство госкомитета по ЧС ознакомило с нашим предложением главу республики Радия Хабирова. Он его поддержал и дал команду организовать наш переезд.

— Вы раньше участвовали в похожих поисковых работах?

— Лично у меня было два похожих случая, хотя сравнивать не приходится. Это обрушение подземной парковки на улице Софьи Перовской в Уфе и взрыв бытового газа в доме на четыре семьи в деревне Узулнарово в Архангельском районе. К счастью, в Уфе обрушение произошло ночью, никто не пострадал. В Архангельском районе нашли двух погибших.

Но это была первая такая командировка для всей нашей группы. Мы раньше не то что за границу, даже за пределы Башкирии не выезжали. А сотрудники муниципального отряда спасателей работали на ликвидации ЧП только в Уфе.

— С какими трудностями столкнулись?

— С нами был представитель АНО Конгресс-бюро Республики Башкортостан в Турции Марат Тансыккужин, владеющий турецким и английским языками. Он помог с переездом, немного с оборудованием и снаряжением. Из города Газиантепа полтора часа летели до города Кахраманмараш. Опять же с помощью Марата Закиевича нашли местную службу спасения, она называется Afad (в переводе на русский означает «бедствия, несчастья»). Нам показали место ночевки — на втором этаже в уцелевшем здании. В город уже приехало много спасателей из других стран — Австрии, Азербайджана, Таджикистана, России. После совещания в штабе нам сразу дали объект.

Мы взяли с собой инструменты, оборудование для проведения поисковых работ. Но на российской таможне его вывезти не разрешили. Оставили только средства защиты и экипировку (кстати, турецкая таможня пропускала без деклараций). Поэтому работали вместе с турецкими коллегами. У них был полностью подготовленный для аварийно-спасательных работ автомобиль, в нем все спец­инструменты. Надо сказать, что турецкая служба спасения технически оснащена очень хорошо. Мы с завистью смотрели на оборудование, с которым они работают. Но старались работать не хуже. В силу нашего характера порой быстрее добивались результата. Мы заметили, что турки очень долго обсуждают, прежде чем что-то сделать. У нас другой подход. Когда обнаружили живых людей под завалами здания, в голове сразу сложился четкий порядок действий. Даешь три-четыре команды группе и двигаешься вперед. Не получилось одним инструментом — тут же берешь второй. Без всяких обсуждений и споров. Если бы у нас были свои инструменты, мы бы, конечно, самостоятельно быстрее работали. Но приходилось подстраиваться.

И еще. Ночью спасательные работы там не ведут. Только если точно известно, что в конкретном месте есть живые и время терять нельзя. Опасались в темноте зацепить техникой человека. Операция по разбору завалов проходила с раннего утра до 20 — 22 часов. Но иногда искали до двух ночи.

Кстати, специалисты МЧС России прилетели в зону ЧС спецбортом — привезли все необходимое оборудование и спецтехнику, таможенных проволочек у них не было. И работали они абсолютно автономно.

— А как во время работы общались с местными?

— Татарский и турецкий языки чем-то похожи, поэтому с экскаваторщиками мы общий язык сразу нашли. А когда техника работает, все равно ничего не слышно — жестами изъяснялись. Я немного на английском говорю, поэтому мог объясняться на нем. Мы постоянно были на подхвате.

Родились в рубашках

— Расскажите, как спасли семью из трех человек.

— На второй день работы мы обнаружили первых живых под руинами девятиэтажки. Сначала экскаватор убирал слой строительного мусора на одном этаже, потом на другом. Затем обнаружили пустоту. Для этого используются тепловизоры, инфракрасные датчики, видеокамеры, аудиосистемы, позволяющие слышать биение сердца, — минуты тишины объявляли. Эти спецсредства показывают, что на глубине трех метров кто-то есть. Приборы определяют и живых, и мертвых — по температуре тела. Они давали направление, куда в первую очередь двигаться. Если появлялось малейшее подозрение, что есть люди, останавливались и осторожно копали.

Семью обнаружили на уровне ниже первого этажа. Экскаватор сковырнул ковшом мусор, и мы поняли, что внизу люди. Дальше началась активная работа — открывшуюся полость мы вручную расширили. И достали пострадавших. Это были мужчина, женщина и подросток 14 лет. Они даже могли бы сами передвигаться, но были сильно истощены — не ели и не пили пять дней. Их аккуратно положили на носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. Мы все удивились, что у них даже царапин не было. Им очень сильно повезло. Спасла их от смерти череда случайностей. Когда дом обрушился, стена-перегородка упала в обратную от людей сторону. И плита сверху придавила ее, образовав пустоту — там можно было находиться только лежа. Над ними, практически в двух-трех метрах, много раз проходил экскаватор, передвигая, разгребая и складывая мусор из бетонной крошки. Эти люди просто родились в рубашках.

Всего мы спасли шестерых, из них двое детей. За день или два до отъезда нашли женщину. Она была в очень плохом состоянии на девятый день после землетрясения.

Не знаю, выжила или нет. Наши уфимские спасатели обнаружили ее. Правда, турки сами извлекли пострадавшую из-под завалов. Обнаружить двоих людей помог наш пес Торин с кинологом Надеждой Отвесовой.

— А животных приходилось спасать?

— В предпоследний день нашли кошку. Все очень радовались — и мы, и турки. Конечно, когда находили живых, это было счастье. Когда мы первую семью нашли, турки буквально на руках нас носили. И вообще, они были очень благодарны за помощь. Постоянно приносили нам новые респираторы, перчатки, очки, чай с разными сладостями. Подходили жители, расспрашивали, обнимали, благодарили за помощь — очень дружественная атмосфера там была.

— Вам не было страшно?

— Когда в первую ночь после поисковых работ вернулись на базу, почувствовали подземные толчки в 3,7 балла. А так всю неделю, пока там работали, качало — в день трясло по пять-семь раз. Это могло продолжаться десять секунд, но всегда чувствовалось, что земля под ногами неустойчива. Есть прогнозы, что сильное землетрясение снова может случиться. В такой атмосфере мы и жили. Немного опасались, как бы самим не оказаться в плену завалов.

Страшно было видеть столько погибших. Уже по прошествии нескольких дней после обрушений трупы искали по запаху. Но все равно спасатель стрессоустойчив. Есть риски, конечно, но сильного страха не испытывали. А вот оказаться в качестве пострадавшего под завалами — очень страшно. Мы видели огромное количество жертв — в день сотни трупов вытаскивали! Впервые оказались в эпицентре трагедии мирового масштаба. Хочется, чтобы такое нигде больше не повторилось.

— Как вы думаете, почему произошли столь масштабные разрушения?

— На мой взгляд, причина обрушения высотных зданий — в некачественном бетоне и других стройматериалах. Если у нас по бетонной плите кувалдой ударить, то скорее черенок сломается. А там спокойно бьешь, и он сыплется, как песок — значит, некачественный материал.

— Обстановка в городе была спокойной, без мародерства?

— Там, где мы работали, было очень много полицейских. Все сотрудники ходили с расчехленным оружием. Ночью слышали вдалеке автоматную очередь. Может быть, это и не было связано с мародерами. Турки говорили, конечно, что где-то они прямо лютуют. Но у нас все было спокойно и благополучно. Мы ничего такого не видели, нацелены были только на поиски пострадавших.

КСТАТИ

После возвращения из этой непростой командировки благодарности из рук главы Башкирии Радия Хабирова получили трое волонтеров-спасателей. Это наш собеседник, начальник центрального поисково-спасательного отряда Денис Габдрахимов, а также начальник поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев и начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова вместе с четвероногим спасателем Ториным.