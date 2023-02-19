Время цвета хаки

«Это совсем другие боевые действия» — такую фразу не раз довелось слышать от людей опытных, прошедших немало горячих точек.

Они обменивались друг с другом мнением во время не совсем обычной выставки, прошедшей в здании Госсобрания РБ. Здесь местные производители демонстрировали товары, востребованные в зоне проведения СВО.

На первый взгляд, изделия бесхитростные. Но для понимающих толк в военном деле специалистов они имеют особую ценность и, если можно так сказать, мощь. Другой вопрос — как понять, что из произведенного необходимо в зоне боевых действий в первую очередь.

Госпиталь размером с аптечку

Выставка не была вещью в себе. Она стала скорее прелюдией к серьезному разговору депутатов и представителей правительства республики, людей, сражающихся в зоне СВО или не раз побывавших там с гуманитарными миссиями. Главная проблема — чем и как снабжать бойцов. Да, система обеспечения в целом работает. Но есть опыт первых месяцев операции, который показал, что и ей нужна дополнительная настройка. Именно потому, что это «другая война», о которой у гражданского человека, в данном случае обычного предпринимателя, нет полного представления.

По словам участников операции, острее других стоит вопрос с дополнительной экипировкой и амуницией, которая в условиях боевых действий быстро выходит из строя. Например, с теми же аптечками.

— При прохождении боевого слаживания проблем с амуницией не было. Но отдельно — об аптечках. Когда боец прибывает на линию соприкосновения, нужно, чтобы она уже была правильно заполнена. Чтобы он потом не бегал по аптекам и не искал необходимое, — говорит военнослужащий с позывным «Монах», находящийся на выздоровлении в Уфе.

Другая проблема, опять же озвученная участниками СВО, — многие ребята, прибывающие в район боевых действий, военной аптечкой поначалу просто не умеют пользоваться. Есть такое понятие — тактическая медицина, здесь свой набор знаний и навыков, которыми должен владеть каждый. Тем более что сейчас бойцам из тех же добровольческих батальонов республики стали поступать аптечки ничуть не хуже натовских. При этом по весьма умеренной цене в 16,5 тыс. рублей.

— Обучение тактической медицине — одна из самых главных вещей, которая сейчас нужна бойцам. А аптечка, наверное, стала главным трофеем на поле боя. Традиционные бинты, ватные тампоны, слабые жгуты — не совсем то, что надо сегодня, — высказался другой участник разговора.

Представитель ростовско-уфимской компании Виктор Самойлов, сам не раз побывавший на передовой, жестко рассказал еще об одной медицинской проблеме. В традиционных аптечках просто нет того, что может по-настоящему помочь. Речь идет о турникетах, специальных пластырях. Ранения бывают настолько тяжелыми, что предлагаемые пластиковые шприцы с обезболивающим просто не действуют. Нужны более качественные препараты. Тем более что враги не гнушаются теперь применять и химические вещества.

Бойцы СВО говорят, что очень нужны тепловизоры, это просто необходимая вещь. Да, спасибо за носки, варежки и другие бытовые вещи. Но получается, что с одним — густо, а с другим — пусто. Причем не хватает того, от чего зависит жизнь и боеспособность человека.

Другая проблема — броня для обычного солдата. «Причиной 80 — 85 процентов ранений и смертей является поражение осколками», — констатируют печальный факт участники спецоперации. Поэтому сейчас важнее обеспечить бойцов даже не противопульной, а противоосколочной защитой. Причем для этого не нужны дорогие бронежилеты, по себестоимости они вполне могут уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. И изготавливать их в России из отечественных же материалов более чем реально. Сейчас подобные «броники» начинают делать и в Уфе.

Такая компактная и надежная защита, как поясняют участники СВО, важна не только на передовой. Она крайне необходима тем, кто сейчас начинает восстанавливать освобожденные территории. Ночью пролетает украинский БПЛА, сбрасывает «лепестки», утром строители отправляются на объект и нарываются на такие мины…

Как стать «лётчиком»

Привычная в гражданской жизни фраза про время высоких технологий приобретает в боевых условиях особый смысл. Одним из первых вопросов, которые озвучили собравшиеся, — как в Башкирии обстоят дела с созданием беспилотников?

Оказалось, что в республике в «кустарном» порядке их кто только не делает. В том числе и студенты, связанные с электроникой. На промышленном уровне здесь прежде всего КумАПП, производящий аппараты БАС-200 вертолетного типа, и уфимская компания «ИРТ», чья продукция более разнообразна. В апреле-мае начнет сборку таких аппаратов «Геоскан» совместно с белорусскими специалистами.

— Беспилотники стали сегодня одним из главных средств борьбы с противником, — рассказывает «Монах». — Квадрокоптеры не должны быть дорогими, но их нужно много, в первую очередь чтобы проводить разведдействия.

И еще одну мысль по поводу летательных аппаратов высказал этот военнослужащий. Когда бойцы приезжают в республику в отпуск или восстанавливаться после ранения, их нужно одновременно учить пользоваться беспилотниками. Допустим, на базе Уфимского авиационного техникума. Чтобы можно было и управлять, и ремонтировать БПЛА в полевых условиях.

Представитель техникума на встрече, кстати, тоже присутствовал. Но создалось впечатление, что к такому повороту разговора оказался не готов. Пошла речь о необходимости обучения по специальной программе. После жесткого вопроса зампреда Госдумы РБ Рустема Ахмадинурова, разработана ли такая программа, выяснилось, что нет. На выручку коллеге пришли представители других учебных заведений. Выяснилось, что в колледже радиоэлектроники есть и техника, и специалисты, и профессиональные мастерские, оставшиеся от Вордскиллз. И даже виртуальная лаборатория, где можно получить предварительные навыки управления. «Программа обучения может составить две недели», — сориентировал всех директор колледжа Игорь Нуйкин. Договорились уплотнить этот процесс до 7 — 10 дней и встретить первых отпускников уже в марте.

Заняться обучением могут и преподаватели Уфимского университета науки и технологий. Как рассказал Валентин Солодовник, советник главы РБ по патриотическому воспитанию, преподаватели этого вуза уже выезжали в места слаживания, где буквально за три-четыре дня обучали военных и управлению, и починке квадрокоптеров. УУНиТ готов через пару месяцев поставить на поток выпуск квадрокоптера, цена которого будет всего 27 тыс. рублей. Там же по совету ребят из СВО уже начато изготовление хвостовиков-взрывателей, востребованных военными. Так что на базе и этого заведения можно организовать обучение, как, кстати, и медицинскому делу — специальные центры у вуза есть.

В целом и в частности

Боевые действия изменили жизнь не только людей, но и многих предприятий. Вот, например, история, которую рассказала участвовавшая в выставке индивидуальный предприниматель Светлана Алешина:

— Мы раньше занимались индивидуальным пошивом одежды. Но когда начались военные действия, решили перейти на другую продукцию. Изготавливаем карематы, спальники, чехлы для квадрокоптеров и многое другое. Нас сначала было шесть человек, но теперь заключили договор с фирмой из Ростова, которая серьезно занимается поставкой амуниции для СВО. Теперь и мы будем расширяться, заказов станет больше. Есть хорошие оптовые поставщики даже в Уфе, так что проблем здесь нет.

Другую компанию возглавляет Зульфия Газизова. Человек в Башкирии известный, глава республики рассказывал об удачных образцах школьной формы, которую шьют на ее фабрике. Здесь работают более 60 женщин, изготавливают амуницию для СВО. Все бы замечательно, но… Разговорившись с труженицами, выясняешь, что ткани у них в основном китайские, краски тоже импортные, даже иголки для швейных машинок — и те от нашего восточного соседа. Так и хочется вспомнить: «Не было бы счастья, да несчастье помогло…» в надежде, что отечественная промышленность начнет решать и эти проблемы. Недавно Газизова помогла открыться швейному предприятию в Давлеканово, где теперь трудятся 30 человек. На выставке их стенды соседствовали друг с другом.

...Есть чужие иголки, а есть, увы, родные стандарты. Которые тоже осложняют армейские будни. Да, война другая — и форма, которая в обычных условиях могла служить год, на линии боя превращается в хлам за месяц, а то и день. Так говорят сами участники СВО. А поменять ее на новые образцы — значит, переделывать утвержденные стандарты. Об этом рассказывал один из предпринимателей, поставляющий служивым людям амуницию. «Три месяца вели переговоры с министерством обороны и пока ни на какое решение не вышли. Продолжаем диалог», — таково было его краткое резюме. Правда, с нашими добровольческими батальонами проблемы решаются легче.

Как обстоят дела в целом по Башкирии, участники разговора получили представление от представителей республиканских ведомств: первого замминистра экономического развития РБ Айрата Фахретдинова и замминистра промышленности Дениса Гуркова.

Последние новшества — запущен специальный логистический центр. Который не только работает с промышленными предприятиями, но может принять помощь и от рядового жителя республики. Настроен центр и на обратную связь. От войсковых частей и добровольческих батальонов уже поступило 56 заявок, восемь из них исполнены и отправлены гумконвоями, еще пять, что называется, на выходе. Заявки, кстати, непростые: те же средства связи и наблюдения, прицелы, тепловизоры. Найти контакты центра можно и через интернет, и в любом муниципальном образовании республики.

Денис Гурков больше рассказывал о состоянии легкой промышленности в регионе. Здесь есть рост, появились новые предприятия. С начала мобилизации нарастили производство перчаток, корпусов аптечек, курток и рубашек. Сейчас для нужд СВО работает примерно 30 «легких» предприятий. Плюс к этому в Уфе запускается производство шести видов беспилотников, у каждого из которых — своя специфика применения в зоне СВО. Республика прошла отбор по реализации проекта на создание электронного технопарка, в рамках которого такая работа будет расширена.

Форматирование логистики

— Важно правильно выстраивать и логистические цепочки, чтобы грузы доходили по назначению. К сожалению, не всегда так бывает. Перед Новым годом, например, наш депутатский корпус отправил морозильную камеру для школы в ЛНР, а она затерялась и уехала в другое место. Разобрались, перенаправили по назначению, но не без сложностей. С грузами военнослужащим та же ситуация. Мы в любом случае рады, когда наша помощь попадает на освобожденные территории. Но в тех случаях, когда мы отправляем груз адресно участникам СВО из Башкирии, из конкретного города или района, хотелось бы, чтобы он приходил по назначению, — назвал еще одну проблему председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По словам одного из участников встречи, первые раненые бойцы группой из 25 человек приехали лечиться в Башкирию еще в сентябре-октябре. Военные пришли в офис одной из фирм, выпускающих амуницию. Беседа продолжалась часа четыре, обсуждалось, что хорошо, а что требует доработки. Поправки были утверждены профессиональными комиссиями. Весенние партии товара будут заметно лучше. И именно такую, улучшенную, форму ждут бойцы республики.

О важности точечной доставки рассказал и предприниматель Виктор Самойлов:

— Мы довозим свою броню практически на передовую. Поэтому обратная связь имеется постоянно. Пошили спальники в Башкирии и сразу смогли услышать отзывы от ребят. Систематизируем все недочеты и в итоге поставляем продукцию практически под заказ, под конкретные требования.

Острых вопросов было много, но председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев встречей оказался доволен.

— Наши солдаты, находящиеся в зоне конфликта, не должны нуждаться ни в чем. И несмотря на конкуренцию, республика сможет выглядеть привлекательно и быть полезной. В том числе в части амуниции, обмундирования и прочего, — заявил спикер республиканского парламента.

Главное, что участники разговора действительно услышали друг друга. И наверняка передадут эту информацию другим предпринимателям, волонтерам, простым людям, искренне желающим помочь фронту. А что касается конкретики — при минпроме Башкирии создается рабочая группа, в нее войдут представители всех сторон, чтобы поддержка СВО непосредственно на предприятиях была по-настоящему эффективной.

И еще один важный вывод — помогать нужно в первую очередь тем, что бойцам действительно нужно. Как образно выразился один из выступавших, если бы жители республики скинулись по тысяче рублей, мы бы в СВО вообще ни в чем не нуждались. В общем, понятному человеческому желанию помочь нужна тонкая и прозрачная донастройка. Ибо здесь как раз тот случай, когда на месте виднее.