Крут ли труд? Крут!

Накануне Дня российских студенческих отрядов, который ежегодно отмечается 17 февраля, в Уфе прошел карьерный форум студотрядов Башкирии «#ТрудКрут».

И не только он: организаторы решили провести на одной площадке с ним семейный фестиваль АНО «МногодетОК». Оба мероприятия органично дополнили друг друга и оказались интересны и полезны всем участникам.

— Здесь собралась одна большая команда ребят — студенты и мамы, все наши большие друзья. Мы «сшили» два мероприятия в одно, чтобы эффективно пообщаться, чтобы семьи увидели молодежь, а молодежь увидела семьи, — объяснила такое решение организатор события и депутат горсовета Уфы Ирина Сухарева. — А чтобы всем участникам встреча принесла наибольшую пользу, спросили их совета. Что молодежь напридумывала, то и сделали.

А напридумывали много чего: во-первых, никакого официоза, во-вторых, полезные площадки, на которых в игровой форме можно познакомиться с разными профессиями, в-третьих, деловые встречи… Но обо всем по порядку.

Форум плюс фестиваль продолжались с обеда и до вечера в Конгресс-холле «Торатау», и все это время здесь было в буквальном смысле не протолкнуться. Подводя итоги дня, организаторы насчитали четыре тысячи участников. И во всей этой деловитой и оживленной суете и в самом деле было непросто определить, кто на какую часть мероприятия пришел.

Вот в центре фойе импровизированная сцена, ведущие развлекают зрителей шутками, танцевальными батлами, где лихо приплясывают не только молодежь и дети, но и сама Ирина Равильевна вместе со столичными спикерами.

На детской ярмарке «МолотОК» юные мастера вместе с родителями продают изделия ручной работы.

— Я умею делать мыло и свечи, а еще сережки из эпоксидной смолы, — рассказывает шестилетняя Теона, которая на ярмарку пришла вместе с мамой Анастасией Сангиловой. — Занимаюсь этим уже полгода.

Чуть дальше — площадки студенческих отрядов, где все желающие могут попробовать себя в тех или иных профессиях.

— У нас медицинская станция, — говорит командир студенческого медицинского отряда «Разряд» БГМУ Элина Сунагатуллина. — Загадываем медицинские загадки, учим накладывать повязки, обычные швы.

Элина учится на третьем курсе по специальности «Педиатрия», а параллельно работает медсестрой в больнице № 21. Признается, что учиться в университете тяжело, можно быстро «перегореть». Выручает студотряд, который помогает сделать студенческую жизнь разнообразнее и интереснее.

Студент-архитектор УГНТУ Александр Спруч в стройотряде с первого курса. Он уже побывал на стройке объектов «Газпрома» на Севере и уверен, что опыт участия в студотряде ему пригодится в будущем. Гостям его площадки на форуме нужно построить здание из пенопластовых кирпичиков, а куратор определит, насколько красивым и прочным оно получилось.

За выполненные задания квеста «ТрудКрут» участники получают жетончики, которые потом можно обменять на призы — от браслетов до мягких игрушек. И вот уже то тут, то там попадаются счастливые обладатели фирменных футболок и плюшевых гусей-обнимусей, с которыми нужно непременно ходить в обнимку. Говорят, такая новая молодежная фишка!

На молодежный квест с удовольствием заглядывают и дети.

— Наш класс привела сюда учительница, — рассказывает шестиклассница уфимской школы № 2 Виолетта Полюхова. — Мы уже поделки делали, цветы из салфеток. Сейчас хочу на строительной площадке побывать. Очень интересно, все здесь нравится! А в будущем я бы хотела открыть свою ветеринарную клинику, потому что очень люблю животных.

Для тех молодых людей, кто уже определился с профессией и хотел бы найти себе работу или подработку в той или иной сфере, работала ярмарка вакансий от студотрядов и площадка Центра содействия занятости молодежи Уфы. Кстати, как рассказала нам Ирина Сухарева, сейчас в Башкирии отрабатывается развитие студотрядов для подростков от 14 лет. Кроме того, региональное отделение в этом году получит 25 миллионов рублей на обучение рабочим профессиям молодежи от 16 лет.

На бизнес-площадке выступил предприниматель Борис Сазонов, который рассказал, как в 2023 году открыть свой бизнес и не допустить при этом ошибок. А представители Центрального банка России поведали о возможностях инвестирования.

Для молодых родителей прошли встречи со специалистами МФЦ, юристами, психологами и логопедами, а также семинар московского детского психолога Елены Бурьевой «Как спокойно реагировать на эмоции детей».

А чтобы молодые мамы могли спокойно участвовать в деловых мероприятиях, в дальнем конце фойе работала импровизированная игровая площадка детского центра «МастерОК». Когда мы к ней подошли, в мягких кубиках уже копошились два карапуза, за которыми присматривали студентки педвуза из студенческого отряда «Игроняни».

— У нас уже два таких центра в Уфе, — рассказала педагог «Мастерка» Лиана Шарипова. — У меня дошкольное и педагогическое образование, сама раньше была вожатой и няней. И на своем опыте знаю, что для девушек это очень хорошая подработка. К нам в «МастерОК» могут обратиться родители и пригласить няню домой. Все наши няни прошли обучение и могут поиграть с детьми или провести развивающее занятие. Кроме того, в центре набираем группы дневного пребывания.

Центр семейного устройства проводил для участников два мастер-класса: по изготовлению игрушки-антистресс из муки и поделки в виде мандалы. А рядом по любым волнующим вопросам родителей и молодежь консультировали психологи центра.

— Центр семейного устройства работает с родителями, воспитывающими приемных детей, а также людьми, которые только хотели бы принять в семью ребенка, — рассказала специалист ЦСУ Анастасия Котельникова. — Однако сейчас в рамках гранта по нацпроекту «Образование» мы готовы помочь каждому, кому необходима психолого-педагогическая помощь.

Свою станцию в квесте организовала и редактор информационного семейного портала Уфамама.ру Ольга Яковлева, давний партнер АНО «МногодетОК». Участники фестиваля разгадывали кроссворды и получали в подарок журналы и заветные жетончики.

— Нашему порталу уже 16 лет, — поделилась Ольга Юрьевна. — Начинался он как сайт совместных закупок для мам и постепенно вырос в полноценный портал с форумом для участниц, статьями на тему родительства, консультациями специалистов. Стараемся выходить и в оффлайн, как, например, сегодня.

А в середине праздника на сцене фестиваля прошел концерт лауреатов открытого конкурса творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов», который организовал совет матерей «Материнское сердце».

Если фестиваль АНО «МногодетОК» проводился в Уфе уже в юбилейный 20-й раз, то карьерный форум «#ТрудКрут» — впервые. Раньше студотряды встречались только на ежегодных слетах — встречах «для своих».

— Мы не так много говорим про труд, — отметила Ирина Сухарева. — Нужно больше таких полезных встреч. Мы ищем общения, а тут как раз и могут встретиться друзья по интересам. В конце концов, труд на территории своей страны — это тоже выражение патриотизма.