Там думаешь о мире

Из окон кафе видна стая голубей. Они то шелестят у земли, то вихрем взмывают в высокое февральское небо. Когда голуби принесут на крыльях известие о мире? Мой герой, участник военной спецоперации, не знает.

Птицы просто летают, а он просто приближает мир. Точнее, новый миропорядок, в котором будет место праву народов и стран быть собой — самостоятельно развиваться, уважая свои и чужие традиции. Сейчас, когда вы читаете эти строчки, Александр (имя бойца по понятным причинам изменено) уже вернулся в зону боевых действий из двухнедельного отпуска.

Свои среди своих

— Чем вы занимаетесь в зоне боевых действий?

— Наша рота патрулирует населенные пункты, обустраивает блокпосты. Сопровождаем транспорт со стройматериалами, строим оборонительные сооружения. Блокпосты сегодня гораздо лучше защищены от минометных обстрелов, военнослужащие знают, как минимизировать риски. Профессионализм мобилизованных повышается, материальное снабжение прирастает. Важные уроки, пожалуй, выучены. А главное, у нас нет случайных людей.

— Как отдыхали в отпуске?

— В Москве мы с женой катались на коньках на Красной площади, встречались с родными. Это были две недели общения с близкими людьми.

— Согласитесь, в обычной жизни, с ее ускоряющимся ритмом, нам все труднее найти друзей. Выручают единомышленники и симпатии, которые мы отваживаемся выражать по отношению к окружающим. А как с дружбой там, на передовой?

— В нашем отделении десять военнослужащих. Все делаем локоть к локтю. Плотность общения высокая, так что, пожив три месяца в одной землянке, начинаешь понимать людей без слов: вот этот человек встал, чтобы закурить, а вот он сейчас откроет банку консервов. Открывается некое ясновидение, условно говоря. Я считаю, в любом случае надо быть с теми, кто тебе нравится: искать их и оставаться с ними. В зоне дислокации это сделать легче.

— Вы были готовы к тому, где и как окажетесь?

— Не совсем. Конечно, я не мог предположить, что меня закинет именно туда, в зону боевых действий. Но теперь понимаю: неосознанное стремление было именно такое. Пазл сошелся.

— Вы имеете в виду, что СВО напомнило нам о том, что по-настоящему ценно?

— Примерно так. Если людям все время что-то давать и давать, они будут хотеть все больших благ и лучше от этого не станут. Помню, в зоне боевых действий был такой момент: я остался без воды, искал ее, сливал по каплям из бутылок...

Вкуснее ее для меня тогда ничего не было. Там мы заново осознаем, как дороги нам наши жены и родители. Очищается душа, приходит осознание, в чем истинные ценности.

О свободе

— О чем думают бойцы на передовой?

— Там не думаешь о войне — там думаешь о мире. В первый раз я ехал туда легко: 26-го пришла повестка, 27-го поехал. Выезжая сейчас, я думаю о конкретных вещах: например, о том, какие работы мне предстоит выполнить. И еще волнуют вопросы глубинные, если можно так сказать. Например, я пытался изучать Коран, но не мог продвинуться. Там смог.

— Этому есть объяснение?

— Там все можно. В зоне боевых действий нет соблазнов, которыми переполнена сегодняшняя мирная жизнь. Поэтому там парадоксальным образом благодаря жестким ограничениям появляется фаза… абсолютной свободы.

— Что лично вам дала спецоперация?

— Возможность больше понять и узнать о жизни. Мобилизация, по сути, запускает процесс формирования в стране воинского сословия, которое по многим понятным и непонятным причинам уничтожалось. Сегодня заново зарождается воинский дух.

— То есть для того, чтобы жить в мире, мы должны заново научиться растить профессиональных воинов?

— Да. Людей, которые способны быть смелыми и слаженно действовать, не страшась последствий, руководствуясь ясными представлениями о чести. Людей, которые берут на себя ответственность за происходящее, понимают, чем можно жертвовать, а чем нельзя.

— Как реально поддержать мобилизованных?

— Конкретно мне нужна электрическая и газовая плитка и 25 метров медного провода для подключения к новому генератору. У кого-то другие запросы. Как вы об этом узнаете? С другой стороны, приятно получить продовольственные посылки — этому рады все без исключения. Главное, вы берегите себя, заботьтесь о себе и близких, о тех, кому нужна ваша помощь. Радуйтесь жизни, растите детей и трудитесь на совесть. Пусть в вашем городе лучше убирают улицы, лучше лечат, лучше учат детей. Для того, чтобы вы могли все это делать, мы и участвуем в спецоперации.