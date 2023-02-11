Никого не забыли

Очередное пленарное заседание парламента республики выделялось на общем фоне таким актуальным вопросом, как меры социальной поддержки семей участников СВО из Башкирии. Решений и инициатив в этой части в регионе было выдвинуто много. Теперь пришло время подвести первые итоги.

Красноречие цифр

На «правительственном часе» в парламенте республики вице-премьер — министр финансов республики Лира Игтисамова оперировала в основном цифрами. Пожалуй, это и правильно. Потому что реальная помощь гораздо важнее добрых пожеланий.

Сразу был обозначен круг лиц, которым предназначена такая поддержка. Он достаточно широкий, включая дедушек и бабушек, отчимов, усыновителей и других. На помощь им в бюджете республики на этот год запланировано 1,5 млрд рублей. На что пойдут деньги?

Больше всего защитных мер предусмотрено в образовании. Например, детские сады становятся бесплатными с даты подачи заявления и действуют на период участия граждан в спецоперации. Школьники с пятого класса получают горячее бесплатное питание. Лира Игтисамова специально, кстати, оговорила, что бесплатное питание в школах для таких ребят указано именно с пятого класса по той простой причине, что школьники начального звена и так все без исключения получают горячий обед. Опять же — мера вступает в силу сразу после подачи заявления.

Впрочем, СВО идет уже год, и календарный 2022-й, конечно, не прошел без других различных мер поддержки. Сотни ребят отдохнули в детских лагерях, более старшие получили места в общежитиях, как и сертификаты на профобразование, студенты, опять же, были обеспечены питанием и бесплатным проездом. Некоторые дети получили возможность перейти в другую, находящуюся ближе к дому, школу. Причем такие проблемы решаются, как правило, на уровне муниципалитетов, здесь опять же нужны заявление в общеобразовательное учреждение и соответствующая справка из военкомата.

Еще один важный момент: в доходах семей не учитываются выплаты, которые сейчас получает участник СВО. Это может пригодиться тем, кто претендует на дополнительные льготы как малоимущий. Кстати, 107 человек из семей участников СВО уже обратились за помощью в трудоустройстве, 34 человека с помощью республиканских служб занятости смогли такую проблему решить. Плюс к этому планируется выдавать сертификаты стоимостью 50 тыс. рублей на прохождение профессионального обучения.

Серьезную помощь семьи получают и на дому. Тем более что такая поддержка востребована. Например, уже более 4 тысяч человек получили ее по медицинской части. Среди них немало пожилых людей. Чтобы такая помощь пришла, нужно обратиться в службу социальных координаторов по месту проживания или в республиканский центр обслуживания населения. Можно подать заявление на портале госуслуг. Большую помощь семьям в таких вопросах оказывают центры «Семья», работа которых, между прочим, теперь продлена до 20.00. Здесь не оставят в беде, если нужна, например, экстренная помощь в доставке продуктов и лекарств.

Льготным санаторным лечением на территории республики могут воспользоваться все участники СВО: профессиональные военные, контрактники, добровольцы, сотрудники полиции и Росгвардии, мобилизованные.

Что касается точечных мер, то здесь и получение питания через «Молочную кухню», и газификация (сертификат на которую увеличен до 100 тысяч рублей), и приобретение жилья по цене ниже рыночной через специальный республиканский фонд. На подобные виды помощи претендует не так много человек, но в этом и состоит главная цель всех принимаемых правительством усилий — услышать и оказать содействие каждому.

Смягчены условия и для участников программы «Жилстройсбережения». Теперь они смогут досрочно снять свои накопления вместе с полагающимися им процентами, как и заморозить участие в программе без каких-либо штрафных санкций. И еще о банках: предусмотрены кредитные каникулы по ранее оформленным потребительским и ипотечным кредитам.

Некоторые меры поддержки можно назвать бытовыми. Это и освобождение от уплаты за вывоз ТКО, и отсутствие пени за просрочку квартплаты, взноса на капремонт. Предусмотрено и освобождение от уплаты транспортного налога за прошлый год — по одному средству каждого типа.

Ну и нельзя не вспомнить о решении руководства республики, когда участники специальной военной операции и члены их семей получили по 20 тысяч рублей. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти 400 млн рублей. Эти выплаты предназначались самим участникам СВО, их супругам и несовершеннолетним детям или студентам-очникам.

— Эти и многие другие меры поддержки находятся в правительстве на постоянном контроле и при необходимости будут расширяться, — подчеркнула Лира Игтисамова.

Вопросы на будущее

Естественно, что не все грани такой непростой проблемы, как помощь участникам СВО и их семьям, сейчас отточены. О чем, в частности, свидетельствовали и многочисленные вопросы депутатов, которые они сумели задать во время «правительственного часа». Получилось своеобразное интервью с министром финансов, когда многие неясности были сняты. Вот наиболее знаковые ответы, которые дала Лира Игтисамова.

— Можно ли рассмотреть вопрос о льготах по имущест-венным налогам, предусмотреть дотации по оплате теплоснабжения и другим услугам ЖКХ?

— Согласно законодательству, участники СВО получают статус ветеранов боевых действий со всеми причитающимися налоговыми послаблениями и компенсациями. А региональные меры предусматривают исключение дохода участника спецоперации из дохода семьи, позволяют претендовать на предоставление единой компенсации по ЖКУ. Будем и дальше рассматривать этот вопрос, просчитывать все выпадающие доходы. Принятие решения по налогу на имущество физических лиц относится к компетенции муниципалитетов, и здесь надо посмотреть, как такое решение может отразиться на исполнении местных бюджетов.

— Бойцы-добровольцы, которые являются индивидуальными предпринимателями, остаются без должной государственной поддержки, обязаны оплачивать государственные страховые и налоговые взносы, закрывать свои ИП. Как вы относитесь к предложению ввести мораторий на закрытие таких предприятий на период участия в СВО и реабилитации?

— Добровольцы приравнены к мобилизованным, и на них распространяются все преференции, которые положены. Что касается республиканского законодательства, то вновь образованные ИП у нас и так имеют налоговые каникулы, они в республике продлены. Проработаем вместе с налоговой службой вопрос в части запрета на закрытие такого бизнеса.

— Планируется ли внесение законодательной инициативы по специальным денежным выплатам участникам СВО, получившим увечья?

— Уже действует федеральная норма закона по выплате таким людям по 3 млн рублей. На республиканском уровне подобных компенсаций пока нет. Есть выплата в размере 2 млн рублей, связанная с гибелью военнослужащего.

— В некоторых регионах сейчас прорабатывается вопрос по предоставлению участникам СВО участков под индивидуальное жилищное строительство. В Башкирии такая инициатива рассматривается?

— Когда разрабатывался план по мерам социальной поддержки, мы обсуждали этот вопрос. Но у нас сегодня и так есть очередь, не обеспеченная участками под ИЖС, среди многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Предоставление земли — вопрос достаточно сложный, выделение таких участков тянет за собой необходимость строительства инженерной инфраструктуры, что является достаточно затратным мероприятием. Будем смотреть по востребованности. Опять же, многие участники СВО, возможно, и так уже имеют какие-то права в этой части в рамках других программ.

— После утраты права на пособие по безработице в связи с истечением времени по его выплате возможно ли оказание помощи женам и другим членам семей трудоспособного возраста, состоящим на учете в качестве безработных?

— Длительность и размер такой помощи устанавливаются министерством труда России. В случае истечения срока наши службы занятости нацелены на то, чтобы помогать семьям. И при наличии сложных условий будут консультировать людей, как можно получить материальную помощь. Конечно, ее размер не очень большой, с учетом регионального коэффициента это примерно 1700 рублей.

— Прорабатывается ли механизм сохранения льгот участникам СВО и их семьям при переезде в другой регион?

— Наши меры поддержки определены таким образом, что предоставляются гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан. При переезде право на их получение утрачивается. Но в каждом субъекте России действует свой набор мер. И переехавшие получат право пользоваться теми мерами поддержки, которые установлены в том или ином субъекте страны.

— Местные штабы имени М. М. Шаймуратова в республике всю зиму сталкивались с обращениями по получению дров. У нас есть определенные нормативные документы, позволяющие устанавливать льготные ставки, решать вопрос дешевле или бесплатно. Но все-таки есть ощущение, что получатели льгот слабо информированы. Как мы можем помочь таким семьям?

— Помимо республиканского плана поддержки, в каждом муниципалитете проводятся свои дополнительные мероприятия. В том числе и по обеспечению семей дровами. И у нас действительно действуют льготные ставки для получения в лесничествах древесины. Постараемся довести до людей более полную информацию.

— Какой объем средств оказания помощи запланирован в бюджетных проектировках в случае, если СВО продолжится после 2023 года?

— Если говорить в совокупности о мерах поддержки по разделу «Социальная политика», то ее общий объем превышает 40 млрд рублей, то есть это достаточно весомые средства. Хочу обратить внимание, что у нас в республике порядка 2 млн получателей мер социальной поддержки. При этом на поддержку семей с детьми выделяется порядка 16,5 млрд рублей. Как сами участники СВО, так и члены их семей могут подпадать и под другие меры социальной поддержки. Так что 1,5 млрд рублей — это «окрашенные» деньги, выделенные непосредственно на мероприятия в связи с СВО. Но в целом, по совокупности, объем выделяемых на такие вопросы средств шире и больше.

— К сожалению, права, преференции и другие меры социальной поддержки носят субъективный характер и часто в силу слабой информированности людей, их слабых правовых познаний не всегда реализуются на практике. Так что всем депутатам предстоит вести кропотливую разъяснительную работу при встречах с гражданами, с семьями военнослужащих, — подвел черту под разговором председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.