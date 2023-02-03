В Буздякском районе Башкирии фермер превращает родное село в место, где хочется жить

Вернулся в село

Окончив школу, Азат уехал в город вслед за сверстниками, поступил в престижный вуз республики - УГАТУ. Для того, чтобы вместе с обучением на специалиста по направлению "Экономика и управление на предприятии" помогать отцу – Рауфу Адельгариевичу, руководившему сельхозпредприятием «Лидер». И вернуться квалифицированным специалистом в сельское хозяйство, тем самым продолжил аграрную династию Мухаметгалиевых. От прадеда ее подхватил дед Азата – Аделгарей Саитгареевич. Он 30 лет был председателем колхоза «Кызыл-Маяк». Затем передал профессию сыну Рауфу, который четыре года проработал председателем ассоциации КФХ «Богады», восемь лет руководил колхозом имени Ленина, с 2009 года - ООО «Лидер». И вот четыре года назад Азат создал собственное КФХ.

- Сегодня на 2500 гектарах выращиваю пшеницу, ячмень, рожь, горох, гречиху, подсолнечник, - рассказывает 30-летний глава КФХ Азат Мухаметгалиев. – Всегда мечтал, чтобы родное село процветало, чтобы здесь было комфортно жить молодым семьям с детьми. Поэтому делаем для этого все, что в наших силах. Все добрые дела у нас семейные - отец и братья охотно участвуют во всех проектах. Братья поддерживают финансово.

У Азата растут двое сыновей трех и шести лет. Поэтому он хорошо знает, чего не хватает односельчанам, воспитывающим детей.

Подарить счастливое детство

Первым делом фермер начал помогать детям.

- Хотелось, чтобы у них было все для всестороннего развития, как у городских, - говорит Азат. – Понятно, что не каждая семья может себе позволить вывозить детей в город, чтобы они постоянно посещали кружки по своим интересам, занимались спортом. Поэтому в 2019 году построили в селе стадион. Он никогда не пустует. Летом мальчишки гоняют мяч, зимой – шайбу. Кто не любит хоккей, катаются на коньках. Вход для всех бесплатный. А в прошлом году рядом с этой площадкой построили детский городок с мягким покрытием, тренажерами и качелями. В честь его открытия закатили большой праздник для детей и взрослых – с соревнованиями, призами, сладкой ватой, газировкой. Все бесплатно.

Помогает он детскому саду и школе. Новые сцена, шторы, ковролин – теперь детсад преобразился. А в школе ни одно мероприятие в течение учебного года не обходится без участия фермера Мухаметгалиева. Ни один ребенок не остается без подарка – что в 1 сентября, что в праздник Последнего звонка.

На особом счету - семьи мобилизованных сельчан на спецоперацию. В Арслановском сельсовете их 20. Каждой фермерское хозяйство привезло по пять центнеров зерна. А в районный благотворительный фонд, который распределяет помощь между семьями бойцов, постоянно отправляет круглые суммы. Гуманитарную помощь для отправки в зону СВО в хозяйстве Мухаметгалиева собирают непрестанно уже полгода.

Воздух, вода и чистые дороги

Еще в 2014 году для нужд Арслановского сельсовета Мухаметгалиевы закупили пожарный автомобиль. С тех пор добровольная пожарная бригада выезжает на ней на огненные ЧП, возникающие в радиусе закрепления. А фермер содержит спецмашину, чтобы она всегда находилась в «боевой готовности».

Жилищно-коммунальных проблем в Богадах достаточно. Самая крупная и требующая капитальных вложений, это уличный водопровод. За пять лет на восстановление порывов труб и бурение скважины потрачено уже более 600 тысяч рублей. Последнюю аварию, например, фермер ликвидировал перед Новым, 2023 годом. Зато богадинцы не остались на новогодние каникулы без воды.

С любой коммунальной проблемой жители обращаются к Азату Мухаметгалиеву. Знают, что в помощи не откажет. Так, в 2020 году появился мост через реку Кидаш для прогона домашнего скота.

Что касается зимней расчистки дорог и улиц, то это тоже давно стало фермерской заботой. Причем, не только в Богадах, но и в соседних деревнях Арсланово и Шланлыкулево. Он не ждет, когда сюда доберется техника из районного доротдела или жалоб жителей деревень в соцсети главы района и республики.

Каждой весной Азат вместе с сыновьями сажает деревья и кустарники, чтобы село стало еще зеленее, а воздух свежее. Заодно приобщает мальчиков к труду. В рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» организовал закладку сосновой аллеи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участвовали в ней и взрослые, и молодые богадинцы. В прошлом году высадку деревьев завершили. Там же фермер установил стелу в память о земляках-участниках войны.

По итогам прошлого года Азат Мухаметгалиев за активное участие в проекте «Атайсал» получил награду от главы Башкирии Радия Хабирова. И главное, конечно, не количество добрых дел и не общая внушительная сумма, потраченная на малую родину. А добровольное желание преображать свое село.

В планах Азата на этот год заняться реконструкцией местной мечети и продолжать вышеназванные проекты.

Фото предоставлено Азатом Мухаметгалиевым.