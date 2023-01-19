Кто в огонь, кто под колёса

По статистике, чаще всего работоспособные граждане досрочно уходят в мир иной из-за различных болезней. На втором месте в траурном списке — гибель от воздействия внешних факторов.

В числе прочего к ним относятся дорожно-транспортные происшествия и пожары. Гибель людей в огне, на дорогах, несчастные случаи на обледенелых тротуарах становятся вопросами государственной важности.

Гололедица ставит подножку

В связи с падениями и ушибами в травмпункты Уфы обращаются до ста человек в день

Днем во вторник в травматологическом пункте городской больницы № 5 на улице Цюрупы в Уфе было довольно оживленно. Возле кабинетов своей очереди ожидали пациенты, примерно человек тридцать.

— А что вы удивляетесь?

В месяц принимаем в среднем по 2 тысячи человек, хорошо хоть сейчас рабочих рук хватает, — говорит заведующий учреждением Анатолий Мазетов, которого мы невольно отвлекли от дел.

По его словам, сейчас обстановка еще довольно спокойная. 80 — 100 человек в день для травмпункта — в пределах нормы. Возле регистратуры теснится народ. «Упала, ушиблась о ванну, теперь болит колено», — рассказывает бабушка и получает направление в кабинет первичной помощи. «Голова закружилась, и вот результат — ударилась об косяк локтем», — подходит к окошечку и доверительно объясняет другая женщина. Из кабинета врача выходит пожилой мужчина на костылях. Встречные расступаются, чтобы дать ему дорогу. Пенсионер добирается до скамьи и присаживается, чтобы перевести дух. «Да что еще со мной может случиться, упал на улице возле своего дома, недалеко отсюда, неудачно подвернул ногу», — раздраженно пожаловался он.

Анастасию Киликаеву сопровождает муж, самой ковылять на костылях по нечищеным тротуарам несподручно. Вот так, с загипсованной ногой она встречала Новый год. Еще 26 декабря, выходя из торгового центра, молодая женщина поскользнулась и сломала голеностоп. «Хорошо хоть без смещения, но все равно очень неприятно», — говорит она.

Амина-апа передвигается с помощью ходунков, сюда ее привезла внучка. «Пошла в аптеку за корвалолом на улице Революционной. И как-то неловко наступила на лед. Меня завертело-закрутило, так сильно упала, думала — помру, — всплескивает руками бабушка. — Врачи тут хорошие. Отнеслись ко мне со всей душой. Приняли, рентген сделали, перелома нет — вот повезло! Наложили все-таки тугую повязку, назначили лечение. Побаливает еще немного, но сразу сказали, что ушиб сильный, будет долго проходить».

— Да ходить по улицам совершенно невозможно. В этом году хоть бы в одном месте песочком посыпали. Я живу в районе Центрального рынка. Такое оживленное место, а как скользко! — вмешивается, услышав наш разговор, ее соседка по очереди Розалия Мирсаяпова.

— На самом деле большинство наших пациентов травмы получает дома. Количество бытовых травм в разы превышает сезонные, — говорит заведующий травмпунктом. — Как ни удивительно, нынешний сезон проходит относительно спокойно. А мне есть с чем сравнивать, ведь здесь я работаю с 2002 года. Прежде, бывало, за 8 — 10 дней нового года через кабинет первичной помощи проходило до полутора тысяч человек. Сейчас обходится без массовых обращений, в том числе с катков и горок, даже боимся сглазить.

С 1 по 16 января травмпункт посетили 1027 человек. Характер травм примерно одинаковый: в основном ушибы, повреждения связочного аппарата, переломы лучевых костей, голеностопов.

Но врачам работы хватает в любое время года. И летом люди поступают с теми же повреждениями голеностопов и лучевых костей. «Получить травму можно в долю секунды, от этого никто не застрахован», — философски замечает Анатолий Витальевич.

Заместитель главного врача больницы № 8 Уфы Иван Борисов подтвердил, что и в их травмпунктах (здесь их два, один — офтальмологический) большого ажиотажа нет.

— В среднем в день обращаются 80 человек, из них 2 — 3 из-за гололедицы. Когда были значительные минусовые температуры, с обморожениями 1-й и 2-й степени поступили 4 человека, — сообщил Иван Валерьянович. — Сезонные травмы как и везде: вывихи, переломы.

В Новый год сюда за помощью обратились 105 человек. В прошлом году в праздник было 120. Нет травмированных на горках, тюбингах. Возможно, свою роль сыграло то, что ледовые городки теперь строятся без высоких горок, которые по новым правилам требуют отдельной сертификации. А также морозы — люди просто реже старались бывать на улице.

Заведующий травмпунктом больницы № 21 Уфы Вадим Фадеев отмечает, что зимой в связи с ростом сезонных травм количество обращений вырастает примерно на 20 процентов.

— В среднем в день к нам приходит 100 — 110 человек. Летом роль играют такие факторы, как ДТП, строительные работы, активное времяпрепровождение во время отпусков. Весной и осенью количество пациентов снижается до 70 — 80 обращений в день. Сейчас к нам поступают с различными сезонными травмами, но мы отмечаем много переломов, каждый третий из которых — сложный, — говорит врач.

МЕЖДУ ТЕМ

В минздраве республики редакции «РБ» сообщили, что в 2023 году к травматологам обратились 4964 жителя Башкирии.

Уж сколько раз твердили людям…

17 января врио начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по РБ Андрей Зайцев сообщил, что в республике уже произошло 325 пожаров, в которых погибли 26 человек. Причем только за последние сутки оборвалась жизнь пятерых. Наши корреспонденты изучили ситуацию на примере Туймазинского и Учалинского районов.

Под занавес новогодних выходных в пригороде Туймазов — микрорайоне Агиртамак — запылала факелом хозпостройка на частном подворье. Оказалось, близ жилого дома горят сарай и баня. Ревели сирены пожарных машин. Народ торопливо делал селфи… Как сообщили огнеборцы, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Наконец, 16 января загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного дома в микрорайоне Чулпан-2. Семье с несовершеннолетними детьми, которые здесь жили, удалось выбраться наружу. А жильцов соседних квартир из-за сильной задымленности в подъезде пришлось эвакуировать через окна и балконы.

По словам представителей МЧС, они делают все возможное, чтобы свести число таких происшествий к минимуму. Но очевидно, что более действенным здесь будет совет из разряда «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

— Два месяца назад случился пожар в моей двухкомнатной квартире, — вспоминает туймазинец Степан В. — Я крепко уснул после работы и остался жив только потому, что за месяц до возгорания установил извещатель. Меня разбудили не дым и не жар пламени, а тонкий надоедливый писк этого приборчика. В первые секунды я жутко возмущался — кто это не дает мне спать? А сейчас понимаю, что обязан ему жизнью.

* * *

Нынешний год и в Учалинском районе начался с пожаров. Их и в предыдущем хватало — было зафиксировано 245 возгораний. Правда, это все же небольшое, но улучшение статистики: в 2021 году в городе и районе случилось 267 пожаров.

Одно из несчастий произошло в селе Миндяк в доме многодетной семьи. Полыхнуло ночью. Никто из жильцов не пострадал — люди успели покинуть охваченное огнем жилье самостоятельно. Причина возгорания — неисправность электрооборудования.

Второй пожар произошел в деревне Курама. Тут уже не обошлось без человеческих жертв. Пожилой мужчина 1949 года рождения заживо сгорел в своем доме из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

На извечный вопрос, что делать, в районе ответили усилением профилактической работы на всех уровнях. Важную роль отвели работе Учалинской добровольной пожарной команды, которая считается одной из лучших не только в республике, но и в стране. Добровольные огнеборцы в минувшем году стали полуфиналистами международной премии «Мы вместе». Бойцы пожарной части № 24 федеральной противопожарной службы МЧС России не всегда укладывались в нормативы и приезжали по вызову с опозданием: расстояние от города до иных отдаленных пунктов доходит чуть ли не до ста километров. Тандем с добровольцами частично решил эту проблему.

— В настоящее время в структуру ДПК кроме восьми добровольных пожарных команд, в составе которых несут дежурство 23 огнеборца, входят учебный пункт, производственная группа и аварийно-спасательное формирование, — рассказывает директор учреждения Фанис Шахманов. — На базе учреждения также имеется аварийно-спасательное формирование, располагающее мобильным водолазным постом. Деятельность добровольцев обеспечивается за счет трех основных источников финансирования: субсидий сельских поселений, добровольных пожертвований граждан, прибыли от оказания услуг. Два года подряд удавалось также выигрывать гранты МЧС. Четыре миллиона рублей было направлено на решение одной из острых проблем — замену пожарных автомобилей, выработавших свой ресурс.

В 2021 году на средства гранта МЧС была приобретена современная пожарная автоцистерна на базе автомобиля «Урал-Некст». Нынче, также на средства гранта, поступит опытно-конструкторская модель пожарной машины на базе автомобиля «УАЗ-Профи».

Все трассы — сплошной экстрим

С начала года республику потрясли несколько резонансных дорожных аварий со смертельным исходом. Всего за две с лишним недели нового года в республике уже произошло 106 автоаварий, в которых погибли 16 человек и пострадали 135.

Даже невозмутимые и законопослушные автовладельцы недоумевают по поводу происходящего на дорогах региона и стали побаиваться выезжать на загородные трассы, где, по их словам, происходит что-то необъяснимое. Наше издание попросило прокомментировать ситуацию руководителя группы пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Линара Зиннурова:

— Я бы поставил во главу угла человеческий фактор. Судите сами: в начале года, когда в Башкирии ухудшились погодные условия, мы обратились к водительскому сообществу с просьбой без особой необходимости не выезжать за город. И что? Вы прекрасно знаете, сколько людей наши инспекторы буквально спасли от гибели на дорогах.

В одном случае в безлюдном месте во время метели заглохла машина, и целая семья с малолетними детьми начала буквально замерзать, в другом — замело дорогу, и автомобиль увяз в снегу. При этом в салоне находились пожилые люди и маленькие дети. Во время морозов та же ситуация: у автоледи посреди трассы лопнуло колесо, и никто не остановился, чтобы помочь. В машине также находилась ее маленькая дочка. Сломался пассажирский автобус, и наши сотрудники вначале отвезли всех в соседний населенный пункт, где разместили в теплом помещении, затем помогли завести транспорт и сопроводили его до ближайшего автосервиса. Подобных случаев на сегодняшний день можно перечислить с десяток.

Всему виной — менталитет: у нас принято во время новогодних каникул навещать родных и близких. Никакие уговоры и предупреждения не помогают: каждый думает, что он особенный и с ним ничего плохого в дороге произойти не может.

Особая ситуация складывается со смертельными ДТП. Например, недавняя трагедия в Салаватском районе, где погибла семья из трех человека, в том числе 12-летний мальчик. Я сам выезжал на место аварии. Здесь действительно произошло что-то странное.

Установлено, что водитель легкового автомобиля марки «Черри Вери» спокойно ехал по автодороге Кропачево — Месягутово — Ачит, место ему было знакомо, поскольку он местный житель. И вдруг в какой-то момент на десятом километре, это видно на записи с видеокамеры ближайшего кафе, он плавно перестроился на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовой «газелью». От удара оба автомобиля отбросило на припаркованные большегрузы. Погибли 37-летний водитель легковой машины, его сын-подросток и 38-летняя родственница. Его жена и еще один пассажир «Черри» тяжело ранены, сейчас врачи борются за их жизнь. Водитель «Газели» также получил серьезные ранения и госпитализирован.

Что именно побудило водителя легкового автомобиля средь бела дня при хорошей видимости, с полным салоном пассажиров выехать на встречную полосу — пока непонятно. И таких необъяснимых случаев немало. Поэтому можно посоветовать только одно — строжайше соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными на дороге. Расслабляться нельзя, поскольку никто из нас не застрахован ни от случайностей, ни от лихачей. Особенно это касается водителей общественного транспорта, которые несут ответственность за здоровье и жизнь пассажиров.

Обгоны и законы

Причиной дорожно-транспортных происшествий служит элементарное пренебрежение правилами дорожного движения.

Но, похоже, число авантюристов за рулем не уменьшается. На четвертый день после празднования Нового года на выезде из Туймазов в сторону Октябрьского столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Джили Эмгранд». В результате ДТП 24-летний водитель «Приоры», 44-летний водитель «Джили» и его 43-летняя пассажирка были доставлены в Туймазинскую ЦРБ. Через несколько часов водитель «Приоры» скончался.

Как позже выяснили представители следственно-оперативной группы, аварию спровоцировал еще один участник инцидента — водитель «Нивы», выезжавший со второстепенной дороги. Вскоре его задержали. Им оказался 59-летний местный житель.

А 13 января произошел и вовсе вопиющий случай. «Лада», которая под управлением 59-летнего мужчины мчалась по одной из центральных улиц города, вылетела на встречную полосу, врезалась в отбойник, а затем — в автомобиль Opel.

Пострадала шестилетняя пассажирка иномарки. Как выяснилось, водитель «Лады» был пьян.