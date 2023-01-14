И не разберёшь, правда или ложь

Информация в мире востребована не меньше, чем продукты питания — люди без нее чаще всего и дня прожить не могут. Сходство на этом не заканчивается: когда-то и то, и другое было в основном натуральным, полезным и поглощалось без раздумий. Теперь же мы придирчиво изучаем состав и внешний вид продуктов и новостей, опасаясь съесть что-то непотребное, и все равно порой попадаем впросак. Так что же делать? О том, как не попадаться в расставленные повсюду информационные ловушки, рассказала на просветительском форуме «Новые горизонты» в Уфе исполнительный директор института «Первая Академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова, телеведущая и эксперт общества «Знание» Мария Штейн.

«Вкусная» фальшивка

В 2015 году, по версии Британской энциклопедии, словом года стала «постправда» (post-truth). Этим термином, означающим «после правды» или «вместо правды», в медиатеории описывают современное состояние всемирного информационного пространства. Мы считаем, что оно является отражением реальности, но на самом деле благодаря неустанной работе СМИ, соцсетей и мессенджеров в нем куда больше лжи, выдумки, неточных и искаженных сведений, чем истинной информации.

— Наш информационный поток большей частью фейковый, и это очень печально, — уверяет Мария Штейн. — Исследования показали, что фальшивки люди репостят на своих страницах на 70% чаще, чем обычную информацию. Они обычно «вкуснее», больше создают «движухи» и собирают лайков, людям хочется кого-то удивить или преду-предить об опасности.

Один из излюбленных приемов генераторов постправды — ложная повестка: читателям подсовывают для обсуждения и отвлечения внимания какие-то второстепенные, незначительные инфоповоды, в то время как действительно важное ускользает от них незамеченным.

Что касается фото- и видеодоказательств различных фактов и событий, тут технический прогресс скоро вообще лишит нас возможности на глаз отличать подлинные съемки от смоделированных. Про фотошоп все давно в курсе, а недавно появилась технология дипфейк — методика синтеза изображения, работающая на базе нейросетей. Изначально она была разработана для перевода кинофильмов на разные языки: зрителям всегда хочется, чтобы артикуляция актеров даже в «переводном» фильме совпадала с произносимыми звуками. С помощью этой технологии можно снять ролик, вложив в уста любому человеку какие угодно слова.

— Фейки очень мешают работать средствам массовой информации: многие из нас настолько уже запутались, что не верят никаким источникам, — добавила медиаэксперт. — Перед началом Давосского экономического форума было проведено исследование, и 63% участников не смогли отличить публикации профессиональных журналистов от анонимных фейков в соцсетях.

Факты и фактоиды

Факт — это некое событие или явление, существование которого доказано, проверено, подкреплено надежными свидетельствами. В конце XX века появился новый термин — «фактоид», то есть «имеющий вид факта». Это недостоверная информация, которую люди принимают за истину только потому, что она была опубликована в СМИ и выглядит убедительно.

Фактоиды вредны тем, что могут влиять на принятие нами решений. В современном мире это чаще всего проявляется в сфере потребления: мы дружно от чего-то отказываемся или, напротив, спешим приобрести.

Вот один из примеров такого фактоида. В марте 2020 года, на заре пандемии, бывший врач футбольного клуба «Спартак» Лю Хуншен в интервью для одного уважаемого издания на вопрос, как минимизировать риск заражения, посоветовал есть имбирь и добавлять его в чай. Эта информация быстро модифицировалась и стала распространяться блогерами и соцсетями в виде сенсационного утверждения: «Корень имбиря убивает коронавирус!» Ни ВОЗ, ни медики эту информацию не подтвердили, однако спрос на имбирь настолько повысился, что цена на него в магазинах России выросла до нескольких тысяч рублей.

А еще исследователи выяснили, что необоснованные свидетельские показания в суде могут воздействовать на мнение присяжных, даже когда судья недвусмысленно рекомендует не принимать непроверенную информацию во внимание.

Фейк заголовком красен

Как распознать фейки? Медиаэксперт дает несколько практических советов.

Критично относитесь к заголовкам.

«Я был любовным рабом снежного человека», «Хиллари Клинтон усыновила инопланетного ребенка», «Ребенок-летучая мышь найден в пещере» — это реальные заголовки СМИ. Понятно, что это «желтая» пресса, но ведь интересно же! И просмотров, и репостов, и лайков у таких материалов в разы больше, чем у какой-нибудь новости типа «В министерстве прошло совещание».

Присмотритесь к адресной строке в браузере.

Сегодня в интернете появилось множество подделок, имитирующих крупные новостные сайты. Названием, шрифтом и логотипом они могут мимикрировать под известные СМИ, что называется, до степени смешения: скажем, заголовок отличается одной буквой.

Проверьте источники и ссылки.

Если материал опубликован в неизвестном издании, изучите его сайт и решите, можно ли ему доверять. Поищите эту новость в других изданиях. Если такой новости нет больше нигде, то, скорее всего, это фейк. Серьезный материал также должен иметь ссылки на источники данных. «Как стало известно…» или «наш источник сообщает» — этого явно недостаточно, чтобы информация считалась фактом.

Проверьте фотографии.

Сейчас подлинность фотоснимков можно проверить с помощью поиска по картинкам и увидеть, в каких источниках они уже публиковались. Нередко оказывается, что эффектное фото было сделано в другое время, в другом месте и совсем по другому случаю.

Бывают и вовсе нелепые фейки. Во время пандемии по соцсетям широко разошелся снимок из Италии — на улицах пусто, а на балконе мужчина в халате поет оперную арию. Некоторые СМИ тут же написали, что это Пласидо Доминго. Подхватившие эту новость даже не потрудились сличить поющего мужчину с настоящим фотоснимком известного певца.

Обратите внимание на дату публикации.

Многие фейковые новости никак не датированы, потому что рассказывают о придуманных событиях. Без даты они могут работать годами.

Убедитесь, что это не шутка.

Многие, даже вполне солидные, издания на первое апреля развлекают читателей шуточными новостями. Но интернет хранит все, и обнаруженная через месяц или полгода информация может восприниматься всерьез. А есть СМИ, занимающиеся этим постоянно. Например, сатирическое издание «Панорама» ежедневно публикует «новости» на злобу дня вроде «НАТО взяло на себя ответственность за прорыв канализации в Волгограде» или «В школьную программу введут рукопашные бои между классами». И недели не проходит, чтобы на эти фейки не купились и не перепостили у себя блогеры и соцсети.

Максимальный репост!

В последние годы появился еще один неиссякаемый источник фейковых новостей — мессенджеры. Самый печальный в истории случай, когда рассылка в мессенджер стоила жизни многим людям, произошел в Индии. В 2018 году там часто рассылались сообщения о действующих бандах детоубийц. Людей накрутили до такой степени, что они стали кидаться на каждого подозрительного. Незнакомца, заговорившего с ребенком в маленьком городке, могла тут же растерзать толпа, и таких случаев произошло около 20. Эти события получили название «линчмоб».

У фейковой рассылки в мессенджерах — свои маркеры, о которых поведала медиаэксперт.

- «Мне об этом рассказал друг/брат/сват/троюродная тетя соседа», который работает в «ФСБ/администрации/министерстве обороны/ больнице». Ссылка на информированного «своего человека» всегда повышает доверие.

- В тексте непременно будет призыв к действию: не выходить, закрыть окна, спрятаться, к чему-то подготовиться. И, разумеется, разослать информацию всем знакомым: «Максимальный репост».

- В сообщении также может быть реклама или, напротив, антиреклама каких-то продуктов или общественных мест. «Купите, это вас спасет» или «Ни в коем случае не ходите туда».

— А главное, что выдает фейк — это эмоции, — предостерегает Мария Штейн. — Если, прочитав сообщение, вы почувствовали страх или злость — скорее всего, вами манипулируют.