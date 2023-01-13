Где вы, акулы пера?

День российской печати все больше из праздника превращается в ритуальное действо. Информационное поле изменилось так, что кое-кому уже не терпится похоронить бумажные издания, ссылаясь на Запад: там, дескать, информационная жизнь сместилась в интернет.

Был такой перекос, но в последнее время тиражи у влиятельной прессы пошли вверх. Понятно, что эта тенденция еще не скоро отразится на отечественной отрасли. Тем более что редакции практически всех изданий стремительно стареют, а молодая смена не претендует на открывающиеся вакансии: постный «калач» в виде зарплаты молодежь не привлекает.

Позвольте, ударюсь в старческие воспоминания-брюзжания. Сегодня в очередной раз получила предложение работы, даже скорее подработки, но достаточно интересное, да еще и с официальным трудоустройством и хорошей перспективой.

Когда-то о таком я могла только мечтать.

Сейчас я вполне довольна своей работой, и загруз такой, что просто не потяну. Но столкнулась с проблемой, причем далеко не в первый раз, что и поделиться-то особо не с кем. Где вы, юные конкуренты, наступающие на пятки? Сколько предложений было до этого, которые я направляла на кафедру журналистики, но, как правило, безответно. Детишкам это неинтересно. Вопрос — кому будут интересны они со своими дипломами и полным отсутствием навыков? Работодатель вполне гарантированно останется равнодушен к пятеркам по теории журналистики, но его вдохновит ваше резюме с сюжетами и публикациями.

Вспомнилось, как я врывалась в журналистику. По-другому не скажешь. У меня не было в этой сфере никого — ни маститых родственников, ни хоть каких-то друзей-советчиков. Мне было 35 лет, дома ждали двое детей, одному из которых исполнился год. Помню, как бралась буквально за все. За материалы, выходившие в «Донецких новостях», я получала гонорары (после не менее пяти напоминаний бухгалтерии), на которые как раз хватало купить печеньки, пачку дешевого кофе да еще на проезд из Донецка в Авдеевку. И чувствовала себя при этом бесконечно счастливой! Это был вклад в мой опыт, мое резюме, и я была благодарна за все.

Однажды готовила материал о родах, мотаясь по всему Донецку. Меня футболили из кабинета в кабинет, врачей я ловила за рукав между операциями и только к вечеру поняла, что за весь день я съела только одно яблоко. Я набивала шишки, я злилась, иногда плакала, но не жалела себя и не отступала. А дома меня ждала семья, вот, пожалуй, только родные и верили в меня. И одержимо верила в себя я. Готовили вместе с мужем ужин, садилась за уроки, а ночью — за материалы. Мне и в голову не приходило сказать, что это трудно. А утром снова бежала через всю Авдеевку, чтобы сесть на конечной в переполненный автобус в Донецк и не опоздать к первой паре.

Когда мне предложили первое рабочее место в пресс-службе университета, зарплата там была в два раза ниже, чем на «скорой помощи», где к тому времени у меня была уже высшая категория. Но решила, что начинать с чего-то надо. Это был второй курс, и на работу я летела на крыльях. Благодарна каждому, кто тогда учил меня и делился опытом. Сам университет я окончила с дипломами ДНР и РФ, один из которых — красный. Но к этому времени уже успела поработать в двух пресс-службах (университета и минпромторга) и стать корреспондентом до сих пор любимой «Комсомольской правды». Мне никто, ничего и никогда не подносил на блюдечке, не предлагал жирных вакансий и особо не жалел. Но, правда, мне давали шанс, и я его никогда не упускала.

Поэтому искренне не понимаю, как можно отказываться от любого предложения, пока ты студент. Может, все думают, что за порогом университета их везде ждут...

Открою вам тайну — это не совсем так, точнее, это совсем не так. А любой усидчивой отличнице тут предпочтут неусидчивого троечника, который успел себя проявить в различных проектах и умеет держать камеру.

…В итоге вакансию я отдала девочке, которая сказала: «Это интересно. Спасибо. Я попробую». И девочку я эту знаю именно потому, что она пишет с первого курса и не боится себя искать. Вопрос только один — куда каждый год деваются сотни выпускников с дипломами журналистов?