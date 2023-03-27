Эй, родители, ЕГЭ сдать не хотите ли?

В просторный класс седьмой школы Стерлитамака заглядывает солнце, утренний ветерок шевелит жалюзи. Взрослые, которые знают, на какой слог падает ударение в слове «жалюзи» и как проверить непроизносимый согласный в слове «солнце», в субботу сдали демонстрационную версию ЕГЭ по русскому языку. Двадцать минут мы заполняли документацию, 45 минут выполняли задания (их было меньше, чем предстоит выполнить 11-классникам).

Муниципальный координатор, курирующий проведение экзамена, главный инспектор по учебной работе городского отдела образования Светлана Седова рассказывает:

— Родители уже сдавали математику (базовый уровень), историю. Акция проходит с большим успехом. Родители получают возможность воочию убедиться: процедура ЕГЭ организована так, чтобы ребята спокойно и честно сдали экзамены.

— Почему учителя в масках? — нервничает одна мама.

— Мы хотим, чтобы нашим детям улыбались, — объясняет организаторам чей-то папа.

— Хочется больше эмоционального комфорта, душевного тепла, чтобы детей подбадривали, — подхватывают другие...

А я вспоминаю, на что похож нынешний ЕГЭ. Мы, школьники 90-х, примерно так решали олимпиадные задания: чужая школа, незнакомые ребята и педагоги. Но главное — ты и твои знания, которые ты излагаешь на листке торопливо, чтобы успеть…

Сегодня нам было предложено написать сочинение о творчестве в жизни журналиста и писателя Е. Богата. Листок для сочинения показался мне маловат. И чтобы красиво писать черной гелевой ручкой, надо тренироваться.

— Зачем вы около меня ходите? — спрашиваю я молодого учителя.

— Я смотрю, правильно ли заполняете бланк регистрации — чтобы, если нужно, вовремя вам помочь.

И мы с родителями понимаем, что многое зависит от того, как мы смотрим на происходящее. Не пора ли нам отказаться от нагнетания страхов и просто радоваться жизни с ее экзаменами и открытиями?

г. Стерлитамак.