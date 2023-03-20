Больше уроков, хороших и разных

«Мы готовим детей к позавчерашнему миру» — так называется нашумевшая в педагогических кругах статья психолога, лауреата премии президента РФ в области образования Людмилы Петрановской. По ее мнению, 95 процентов того, чему учат сегодня в школе, уже неактуально. В то же время все чаще и громче звучат голоса тех, кто, напротив, предлагает вернуть «позавчерашний мир», то есть советскую систему образования, поскольку мир сегодняшний ничего более достойного предложить школам и вузам так и не смог. Но куда бы ни обращали взоры реформаторы образования, в прошлое или в будущее, сходятся они в одном: в школьной программе сегодня много чего не хватает. Чего именно?

Советское — значит, отличное

В мае 2022 года депутаты госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство РФ с предложением вернуть систему трудового обучения и воспитания, которая эффективно действовала в советской школе.

— К сожалению, реформы в сфере образования привели к тому, что целью образования в школах стало не обучение и воспитание целостной личности, а предоставление так называемых образовательных услуг. В их рамках не нашлось места для формирования у учащихся представлений о труде и трудовой деятельности как необходимой составляющей для формирования полноценной личности, — отметила депутат Елена Дербилова.

Чего мы только раньше за годы учебы не делали: убирали всю школу от чердака до раздевалок, мыли окна и полы, накрывали столы к обеду, чистили снег и сгребали сухие листья, ездили «на картошку» и помогали на настоящем производстве. А сейчас учитель по закону не имеет права привлекать школьников «к труду, не предусмотренному образовательной программой»: даже вытереть доску или собрать за собой мусор ученик может только добровольно, а может и отказаться. И никто из педагогов не будет связываться с родителями, не желающими, чтобы их чада «пачкали руки» на дежурствах или субботниках.

Вернуть трудовое воспитание в школы не так просто, как кажется — для этого нужно разработать нормативно-правовые акты, новые СанПиНы, нормы охраны труда, списки разрешенных видов работ, рассчитать нагрузку для разных возрастов.

Однако инициатива оказалась действительно важной, и с января 2023 года она уже активно обсуждается в комитете Госдумы по просвещению.

Если Госдума поддержит, в закон «Об образовании» уже к следующему учебному году может быть внесена новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом, и тогда уж не отвертишься. Правда, пока что в качестве трудового воспитания обсуждаются только дежурства по классу, школе и работа на пришкольных территориях, но список может быть в дальнейшем расширен.

Что еще из хорошо забытого старого может вернуться в школы, так это политинформация — это предлагает лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. Увы, просто скопировать это мероприятие из советского прошлого не получится. Ведь тогда доступные нам СМИ давали единое толкование всех событий и явлений, а потому провести занятие по политинформации мог любой школьник, прочитавший новости в любой советской газете. А попробуйте-ка теперь разобраться в потоке информации, где там правда, где фейки, а где манипуляции и провокации — это не каждому учителю под силу, не то что ученику. Так что задача не из простых.

А вот с начальной военной подготовкой минпросвещения РФ разобралось: дискуссии по этому поводу уже закончены, и со следующего учебного года, как обещают, дети будут обучаться обращению с автоматом Калашникова, облачению в противогазы, оказанию первой медицинской помощи и стрельбе в тире, а возможно, и на полигонах.

Даёшь всесторонне развитых!

Вдохновение для изобретения новых школьных дисциплин реформаторы черпают не только в прошлом, но и в настоящем. И пусть их необходимость не проверена временем, зато какой простор для фантазии!

К примеру, в 2019 году в министерстве здравоохранения активно обсуждали новый предмет — «Основы здорового образа жизни». Планы были грандиозные: детсадовцев знакомили бы с основами гигиены, а школьникам рассказывали о режиме дня, здоровом сне и вредных привычках, пользе физкультуры и правильном питании. На мой взгляд, было бы совсем не лишним поведать и о вреде нежно любимого многими подростками фастфуда, причем уже трехлетним, потом поздно будет.

Велись разговоры о том, что новая дисциплина появится в школах в 2020 году, но увы — очевидно, пришедшая тогда пандемия и дистанционное обучение не слишком сочетались с ЗОЖ.

Кстати, в июне 2022 года депутат Госдумы, первый зампред комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил ввести для школяров уроки трезвости. Но идея поддержки у специалистов не нашла: пары классных часов о вреде алкоголизма было бы вполне достаточно, о чем там можно говорить месяцами — непонятно.

Реформаторы образования пытались исправить и манеры школяров. С этой целью в 2020 году депутат Госдумы Алексей Кобилев предложил ввести в школах уроки этикета. В качестве учебного пособия он приводил в пример изданную при Петре I книгу о хороших манерах «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению».

В марте 2021 года комитет Госдумы по информполитике предложил ввести в школах уроки цифровой грамотности, на которых ребят учили бы ориентироваться в интернете и разбираться в фейках.

Свою лепту в список необходимых современным детям умений внесло и МВД. В июле 2022 года начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин заявил, что в школьную программу необходимо включить обучение детей езде на электросамокатах. Связал он такую необходимость с постоянно возрастающим количеством аварий, связанных с этим средством передвижения.

Еще одно предложение от молодежного парламента при Госдуме — уроки профориентации. Такие уроки, по задумке, должны ориентировать школьников на рынке профессий, рассказывать о проблемах труда, занятости и социально-трудовых отношений. А в качестве живых примеров на них можно приглашать успешных профессионалов своего дела.

Что вычёркивать будем?

Большинство предложенных предметов и впрямь выглядели бы полезными для подрастающего поколения и заслуживающими внимания, если бы не одно «но»: как же их, извините, впихнуть в школьную программу, которая и без того трещит по швам? Неумолимые СанПиНы не позволяют перегружать детишек свыше определенной нормы учебных часов. Внеурочная деятельность во всех школах давно и плотно занята изобретениями предыдущих реформаторов: то шахматы, то экология, то семьеведение, то дополнительные занятия по основным предметам.

— Запихнуть какой бы то ни было новый курс в ту сетку часов, которая сегодня в школе существует, невозможно, — считает учитель географии московской школы, сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Леонид Перлов.

— А сколько сегодня криков относительно перегруженности учеников! Как будет способствовать укреплению здоровья детей то, что мы добавим им дополнительные уроки, те же «Основы здорового образа жизни»?

Похоже, остался лишь один вариант, который сейчас активно и реализуется: новые дисциплины в виде модулей и блоков включают в уже имеющиеся в учебном плане предметы. В школе моего ребенка, например, в этом году новая дисциплина «Финансовая грамотность» преподается в рамках уроков обществоведения и технологии. Уже известно, что начальная военная подготовка будет реализовываться в рамках уроков ОБЖ. Профориентацию можно вставить в ту же технологию, обучением езде на электросамокатах заняться на физкультуре, цифровую грамотность изучать на информатике, а ЗОЖ — на биологии. Есть некоторые сомнения по поводу уроков хороших манер: какой предмет к ним ближе — биология?

Обществознание? Литература? Словом, резервы еще есть. Надеюсь, хотя бы русский язык и математику не наполнят новым содержанием.