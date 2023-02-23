Волшебники страны ОЗК

С чего начинается Родина? Сакраментальный вопрос, ответы на который ищут во всем мире, но каждая страна отвечает на него по-своему. И только у нас именно армия учит по-настоящему любить Родину. Может, потому, что в армии и только там ярче всего кристаллизуется звание защитника Отечества.

Никто, кроме нас

Во времена СССР, как бы мы ни относились к социалистическому прошлому страны, военная и допризывная подготовка была частью школьной программы. В постсоветской истории НВП уступила место беззубому ОБЖ и прочим производным предметам. Но воинский взрослый дух не прорастает в мальчишках и девчонках, если они боятся и не понимают роли армии.

В учебно-методический центр «Авангард» парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе мы едем, привлеченные отзывами старшеклассников школ республики, которые здесь проходят учебные сборы. Каждую неделю очередная сотня десятиклассников заселяет непривычные поначалу кубрики. Ребята сдают мобильные телефоны, надевают военную форму и становятся курсантами. Непривычно, пугающе, притягательно.

Это еще не армия, вернее, так — это далеко не армия, это пролог к жизни настоящего мужчины — защитника Отечества, родного дома, семьи и близких людей. А еще — самопроверка, тест молодого поколения россиян на готовность защищать. Собственно, в «Авангарде» и происходит знакомство юного поколения с теми навыками, которые и в жизни необходимы точно так же, как умение приколотить полочку или сварить суп.

Директор «Авангарда», сосредоточенный человек в камуфляжной форме с погонами старшего лейтенанта, нас встречает на ходу, который потом переходит в бесконечный бег по учебным классам, полигонам и площадкам для занятий. В центре уже есть все для обучения курсантов, но всегда будет чего-то не хватать.

Никита Рекрут, или, как его почтительно называют тут все, Никита Андреевич, не чинится, и спустя первые полчаса настороженного знакомства уже увлеченно доказывает нам, что самый главный дефицит центра — дефицит наставников, преподавателей, постоянных командиров учебных взводов.

— У нас ведь подход к преподавателям такой — наличие армейского военного офицерского прошлого, боевого опыта и желания передавать знания детям. Наставников очень недостает, как, впрочем, и других специалистов центра, планы-то у нас огромные, — признается директор «Авангарда».

Практика — критерий истины

Мы тоже прошли, а точнее, пробежали весь путь, которым следуют, в соответствии с плотным распорядком дня, уфимские старшеклассники с начала этого года. Сначала теоретические занятия в классах по обращению с оружием, знакомство с тактическими приемами, медицинская подготовка и венец армейского архетипа — ОЗК.

Общевойсковой защитный комплект, между прочим, с первого раза надеть не может никто, проверено поколениями россиян, но и, научившись, забыть этот навык невозможно, как невозможно разучиться ездить на велосипеде. Но встречаются и уникумы, заставляющие видавших виды преподавателей «Авангарда» делать круглые глаза: «У меня сейчас один курсант надел противогаз за… 2,7 секунды. Как так-то?! Говорит, что не учился специально».

— Каким бы хорошим ни был проведенный в школе урок или классный час, все это не заменит впечатлений от увиденного своими глазами в воинской части. Окунувшись в армейскую жизнь, будущие призывники осознают, что армия — для настоящих мужчин. Здесь учат не только основам воинской службы, но и дисциплине, выносливости, взаимовыручке, умению находить выход в сложной ситуации и самостоятельно принимать решения, — рассказал «Республике Башкортостан» сопровождающий кигинских десятиклассников учитель ОБЖ Анис Мухаметнуров.

Снарядить автоматный рожок по армейскому нормативу на отлично — 30 секунд. Сам десантник, Никита Рекрут вполголоса нам комментирует, что это и для офицера не так просто. А кроме того, добавляем про себя, это еще и развитие мелкой моторики, что для подростков, привыкших к экранам смартфонов, хороший тренинг.

— Городские дети поначалу слабые, из районов ребята посильнее приезжают, — улыбается в ответ на вопрос об уровне уфимских школьников Никита Рекрут.

Переход на строгий режим, плотный график занятий и беготня на свежем воздухе, впрочем, рано или поздно приводит десятиклассников в хорошую форму. Первый день — тяжело, второй — еще тяжелее, к концу сборов, однако, появляется желание пройти смену еще раз.

— В первую очередь полезно было получить навыки медицинской помощи, полевой. Ну и обращение с разными видами вооружения, тактическая подготовка. Особенно запомнились прыжки с парашютом с 20-метровой высоты. Чтобы пройти учения, нужно быть не только физически крепким, но и смелым. Стала понятна армия, что это за штука и почему военная служба — удел ответственных людей, — рассказал нам десятиклассник 34-й школы Андрей Ермолаев.

Бродилка, стрелялка, гонка

На полигоне, где периодически проводят «Гонку героев», группки школьников издалека вполне походят на военных, только двигаются они еще все больше толпой, как ни гоняют их наставники. Но как приятно было слышать, аж в глазах ностальгически защипало, что «курсанты-на-неделю» уже на второй день моментально выдают на любой вопрос сначала «Никак нет!» либо «Так точно!».

— Было интересно работать с боевым оружием, разбираться в его устройстве, ну и получил, обновил навыки медпомощи. Но главное, наверное, то, что стали ближе армейский быт, военная жизнь, да и вообще стал понимать, что значит быть взрослым ответственным мужчиной. Новые друзья появились, и среди них есть те, кто собирается стать военным, — рассказал нам десятиклассник лицея № 21 Артем Анисимов. И действительно, из тех, кто встретился нам на этих учебных сборах, считаные единицы школьников могли сказать, что наметили свою будущую профессию. Вроде как считается, что еще есть время подумать, определиться до выпускных экзаменов с дальнейшей судьбой — учиться или сразу пойти в армию. Кроме того, возможно, хватит полутора лет поправить свое здоровье, потому что выясняется, что наше юное мужское поколение, попадающее на сборы допризывной подготовки, имеет проблемы с давлением, слабое зрение, гастрит или плоскостопие.

— Мы же приняли первые смены меньше года назад, в прошлом июне. А к середине февраля в «Авангарде» уже отучились 3328 человек, парашютные прыжки совершили 1116. Да и «Гонку героев», которая вообще-то сертифицирована минспортом России как трасса высочайшей сложности, прошли более трех тысяч человек, и не все из них — курсанты. Центр в составе парка «Патриот» продолжает строиться — тут и пейнтбольная зона, и партизанская деревня, и полигон для беспилотников, и новые корпуса. Формирование завершится в следующем году (по поручению Владимира Путина аналогичные «Авангарды» должны появиться в каждом регионе страны. — Прим. ред.), — подхватывает тему развития Никита Рекрут.

Поселок Алкино-2 под Уфой, где расположился военно-патриотический парк «Патриот», так и продолжает свою армейскую службу, проводив в историю воинские части, десятилетиями дислоцировавшиеся тут. Наверное, это судьба.

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Так назвали Всероссийскую акцию, в которой дети со всей России пишут письма военнослужащим-землякам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Обучающиеся в «Авангарде» тоже приняли в ней участие. Теплые, искренние, добрые слова поддержки отправились российским бойцам.

Если вы такие умные, что ж вы строем не ходите?

Отзывы родителей на странице «Авангарда» в соцсетях:

Гузелечка Ермакова:

— Я хочу поблагодарить организаторов за проведенное с пользой время. Севе понравилось прыгать с парашютом!!! И сказал, что у них был хороший кадет Матвей. 2-я рота, 5-й взвод. Спасибо!

Анна Гоморова:

— Сегодня наш сын вернулся с учебных сборов, большая благодарность за организацию! Сын под большим впечатлением! Эмиль, 2-я рота, 2-й взвод.

Константин Косульников:

— Мальчишки полны впечатлений, как положительных, так и отрицательных. Чуть нюхнули пороху и поняли, что в жизни не все так просто, как у мамки под бочком.

Очень полезный опыт! Больше всего им понравилось питание, очень вкусно!

Эмилия Евтушенко:

— Большое спасибо «Авангарду» за нашу смену, которая закончилась сегодня, 4 февраля. Мальчики из лицея № 1, школы № 35 благодарят за четкую организацию, питание, интересные мероприятия, общение, опыт. Офицерам, кадетам, преподавателям, поварам, ведущим — спасибо всем, кто работал!

Альбина Кудрявцева:

— Молодцы! Сейчас сын там, с восторгом отзывается. Хочет на летние каникулы еще. А от прыжка с парашютом просто восторг, красивые пейзажи описывает. Огромное вам спасибо, давно надо было так начать. И не только для старшеклассников!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Радий Хабиров, глава республики:

— Конечно же, как и всякий отец, я не хочу, чтобы этим парням пришлось воевать и применять на деле свои боевые навыки.

Но как мужчины и будущие наши защитники они должны обладать хотя бы начальными военными навыками, знать и любить историю своего государства. За пять дней, которые ребята проводят в «Патриоте», они могут хотя бы прикоснуться к этому, кроме этого, их обучают и строевой подготовке, приемам рукопашного боя, первичной медицинской помощи. Мне кажется, это самый настоящий «джентльменский» набор.

Вроде бы недолго это, но после смены ребята меняются. Их здесь учат дисциплине, ответственности, самостоятельности, объясняют, что такое чувство локтя.

Теория здесь идет бок о бок с реальной практикой. Ребята учатся прыгать с парашютом, ориентироваться на местности, улучшают

свою физподготовку. В обязательном порядке они проходят «Гонку героев».

Может быть, не все умения, которые ребята получают в «Авангарде», пригодятся им в дальнейшей жизни. Но я точно уверен, что после такой школы им легче будет постоять за себя и защитить других, если в этом будет необходимость.

Айбулат Хажин, министр образования и науки республики:

— Одна из задач центра «Авангард» — организация круглогодичных пятидневных учебных сборов школьников и смен военно-патриотической направленности.

Уже на годы вперед расписаны пятидневные смены для старшеклассников городов и районов республики — по восемь тысяч подростков будут получать здесь навыки начальной военной подготовки с дальнейшей военно-профессиональной ориентацией.

В учебном центре оборудован современный кабинет военно-медицинской подготовки, где курсанты учатся оказывать медпомощь.

Есть электронный тир, тематические классы.

С ноября в учебную программу включили занятия по пожарной безопасности, правилам поведения на воде. Гражданской обороне и защите при ЧС обучают сотрудники МЧС. Регулярно в «Авангард» приезжают представители общественных организаций, ветераны «Боевого братства».

В то же время в парке «Патриот» будут проходить и 12-дневные профильные смены для воспитанников военно-патриотических клубов, юнармии, кадетских классов в возрасте от 14 до 18 лет.

Инесса Косолапова, замминистра образования и науки:

— Развиваем институт муниципальных координаторов по патриотическому воспитанию. Каждый город и район определил ответственного за это очень большое и непростое направление. В УМЦ «Авангард» (парк «Патриот») провели первое совещание. Какая задача первостепенная?

Формирование и утверждение региональной программы патриотического воспитания на 2023 — 2028 годы. Этим как раз мы и занимаемся. Далее — регламентирование подходов к деятельности. Выявление проблемных точек и их решение. Вижу большой пробел в вопросе организации работы с молодежью от 20 до 35 лет. Это трудящаяся (или незанятая) молодежь, как ее вовлечь?

Антон Тарасов, глава администрации Демского района Уфы:

— Проведал демских школьников на учебных сборах в «Авангарде». Заезд длится пять дней, за это время ребята получают навыки медицинской, тактической и строевой подготовки под руководством опытных инструкторов. Знания, безусловно, пригодятся им в жизни. Спортивные городки, тиры, учебные классы оборудованы по последнему слову техники.

Дмитрий Глушко, председатель правления БРО «Российский союз ветеранов Афганистана»:

— Воинская служба — это тоже труд по защите Родины, требующий выносливости, силы воли, знаний и умений. За годы своей службы я много раз имел возможность убедиться в том, что побеждает тот, кто лучше подготовлен, более дисциплинирован, владеет всеми необходимыми навыками. Там, на войне, мы выжили только потому, что многое умели, чему научились еще в школе, в спортивных и технических секциях. Мне самому знакомы многие виды спорта, в том числе парашютный. Благодаря этому я и попал в десантные войска. А десант всегда там, где труднее всего. Служба в Афганистане была своеобразным увеличительным стеклом и позволяла за короткое время увидеть человека таким, каким он был на самом деле. За несколько дней пребывания там можно было определить, кто ты: трус и предатель или доблестный и бесстрашный воин.