Корпус спасателей

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности недавно справил новоселье в новом корпусе в Деме. Уже с понедельника здесь начали учиться 830 студентов по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность», в рамках которой ребята получают восемь профессий.

«Смелые, отважные и бесстрашные» студенты 2 — 3 курсов, как о них говорят специалисты МЧС, продемонстрировали гостям практическую работу в ДТП с пострадавшими. А сам новый корпус УКРТБ в Демском районе Уфы, где некогда располагалось 44-е училище, блистал отделкой в отсветах спецсигналов пожарных машин и манил заглянуть внутрь.

В рамках программы модернизации системы среднего профессионального образования на капитальный ремонт здания из республиканского бюджета направили 56 миллионов рублей. Отремонтированы фасад одного из корпусов, входная группа в здание, магистральная системы отопления и прочие инженерные сети, кровля, спортивный и актовый залы, столовая, холлы и коридоры, санузлы. Заменены также все окна. Интерактивные панели, системы видеосвязи, удобные вай-фай уголки в 25 учебных аудиториях — как говорится, жаль, что не мне здесь учиться.

И новый корпус колледжа, десятилетиями готовившего спасателей для республики и всей России, потому что подобных училищ в стране до сих пор не более двух десятков, преобразился. Вскоре сюда переедут и две мастерские по стандарту WorldSkills, на подходе другие современные учебные классы.

— Высоким долгом для спасателей является спасение человеческих жизней, соответственно, для них очень важна профессиональная подготовка, как теория, так и практика. Поэтому здесь в прошлом году была открыта новая специальность «техник-спасатель», ставшая первым подобным направлением профподготовки в республике, и приняты 25 слушателей. А то, что вы очень нужны государству, подтверждает факт присутствия более двухсот аттестованных спасателей в аварийно-спасательных подразделениях республики, — рассказал студентам и гостям церемонии открытия вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Студенты именно этого первого курса торжественно приняли клятву спасателя. Кроме того, они первыми узнали, что на базе нового корпуса УКРТБ будет сформирован региональный пожарно-спасательный центр, где учиться и проходить допподготовку также будут профессиональные спасатели и пожарные, школьники и спортсмены.

— В ближайшие три года развитие материально-технической базы колледжа и этого корпуса продолжится. Основными направлениями подготовки специалистов на данной площадке станут пожарная безопасность и защита в ЧС, а также ряд других современных направлений, необходимых для экономики города и республики, в том числе, например, подготовка операторов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Система среднего профессионального образования переживает в республике подъем, только в 2022-м бюджет выделил 463,1 млн рублей на проведение капитального ремонта и модернизации в 11 колледжах. У нас остается очень много планов относительно новой учебной базы для спасателей — здесь появятся мастерские по пожарной безопасности, спасательному делу. Самое важное, что вы получаете специальность, которая очень важна для государства, для общества. Вам поручена ответственность за жизнь и здоровье сограждан.

Учитесь усердно, и в конечном итоге мы вам гарантируем стопроцентное трудоустройство, чем, кстати, всегда выгодно отличалась система среднего профессионального образования, — отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Накануне курс на коренное обновление системы СПО в республике подтвердил в своем телеграм-канале глава региона Радий Хабиров, комментируя подобное открытие корпусов и мастерских Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке.

— Отремонтировать его и целый ряд других учреждений образования мы договорились в прошлом году, на заседании Республиканского совета. Наши колледжи становятся все более востребованными, на них лежит большая ответственность по подготовке квалифицированных кадров для разных отраслей экономики. И, конечно, получать знания ребята должны в хороших, современных условиях, — подчеркнул Радий Хабиров.

Он также сообщил, что вскоре должна завершиться модернизация в Башкирском сельскохозяйственном профессиональном колледже в селе Аскино и в Мишкинском агропромышленном колледже.

— Работу эту будем продолжать. Планы по ремонту и укреплению материально-технической базы профессионального образования у нас будут реализовываться до 2030 года, — заметил глава республики.