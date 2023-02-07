Вадим Захаров: «Студент — это всегда исследователь»

Накануне Дня российской науки мы поговорили с и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадимом ЗАХАРОВЫМ, которого праздничная дата касается напрямую и сразу с нескольких сторон: и как ученого, добившегося немалых успехов в научной карьере, и как руководителя нового вуза, где один из основных акцентов делается на исследовательской деятельности.

— Вадим Петрович, расскажите, пожалуйста, как вы сами пришли в науку.

— Я бы сказал, у меня стандартная траектория формирования научной карьеры. В 1992 году я поступил на химический факультет Башкирского государственного университета и на четвертом курсе был распределен на кафедру, специализирующуюся в области полимеров. Одновременно с обучением занимался научной работой.

Это классическая история, когда студенты встраиваются в существующую систему распределения научного труда на кафедрах. Она была до меня, есть и сейчас.

После окончания БГУ в 1997 году обучался в аспирантуре и проводил исследования под руководством профессора Карла Самойловича Минскера. Аспирантура, с минимальным промежутком — докторантура. В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук. Потом менялись только направления, места работы и должности, но научная работа продолжалась, продолжается и сейчас.

— Какое практическое применение нашли ваши научные разработки?

— В школе профессора Минскера всегда был принцип максимального участия в прикладных разработках. Научные исследования должны быть внедрены в производство.

У нас был опыт взаимодействия с индустриальными партнерами. Соответственно, и мои исследования носили и носят прикладной характер.

Так, в 2004 году в составе авторского коллектива я получил премию правительства РФ в области науки и техники за внедрение технологии быстрой жидкофазной химической реакции. Эта технология была применена на ряде предприятий Башкирии и Татарстана с участием московских коллег. Мои исследования в области синтеза и переработки полимеров использовались для увеличения нефтеотдачи пластов.

Сейчас область моих научных исследований — создание вторичного полимерного пластика. Почему это актуально? Мы выбрасываем, скажем, пластиковые пакеты, они попадают на полигон ТБО, там в течение многих лет разлагаются и попадают в грунт. В то же время пластик очень легко перерабатывается, достаточно его расплавить и залить в нужную форму. В итоге получится другой пакет, тазик, тротуарная плитка, доска. А если при этом добавить в него те или иные компоненты, то пластик приобретет требуемые свойства — прочность, гибкость. Кроме того, если наполнить пластик крахмалом или древесной мукой, то после утилизации эти добавки будут быстро разлагаться, останется тот же пластик, но его будет в два раза меньше. А значит, уменьшается и ущерб экологии.

Сегодня в университете работает лаборатория, которая как раз и занимается созданием таких вторичных пластиков с различными наполнителями. А на предприятии «Альтернатива» в Октябрьском, с которым у нас был большой совместный проект, на основе наших технологий изготавливаются изделия из вторичного пластика: ведра, лопаты и многое другое.

Кстати, проект «Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена», соавтором которого я являюсь, вошел в десятку лучших изобретений XXI века по оценке Роспатента.

— Сегодня вы руководите самым большим в Башкирии университетом, который был создан совсем недавно — 1 ноября 2022 года. Какие научные направления и разработки вуза наиболее перспективны и интересны?

— В рамках программы развития университета сформированы три крупных направления, которые связаны с проведением научных исследований.

Первое из них — «Здоровое долголетие», которое связано с исследованиями в области генетики человека. Основная задача ученых — выявить предрасположенность к тем или иным генетическим заболеваниям. Сюда же входит фармакогенетика. Она позволяет на основе генотипа человека проанализировать, как организм будет воспринимать те или иные лекарства. Проводятся исследования и в области генетической предрасположенности к занятиям спортом. Например, если у человека нет склонности к определенному ритму дыхания и работе мышц, ему никогда не стать бегуном.

Второе большое направление — «Дизайн функциональных материалов». В его рамках, например, изучаем термогидродинамическое воздействие на жидкость и твердые тела, которое активизирует протекание химических реакций. Еще одна наша разработка — разрушение фенола. Все мы помним фенольную катастрофу в Уфе и понимаем, насколько для нас это актуально. Причем речь идет о разрушении фенола не только в воде, но и в грунте. Разработка поможет рекультивировать площадки химпрома, где земля до сих пор насыщена опасным веществом.

Блок, представленный авиационным университетом, разрабатывает упрочняющие покрытия для металлов, используя технологию напыления ионами. Благодаря ей на поверхности металлов создается тонкая пленка, которая повышает прочность изделий — сверл, пил, режущих дисков. Технология используется и для повышения прочности лопаток в двигателях самолетов и турбин.

Еще одно направление, которое реализуется в рамках передовой инженерной школы «Моторы будущего», — разработка агрегатов и узлов: электромобилей, стартеров и других компонентов для электродвигателей.

Кроме трех этих направлений в рамках программы «Приоритет 2030» предусмотрены еще три: «Университетская предпринимательская инициатива», «Евразийский педагогический дизайн» и «ESG-модели роста новых экотерриторий». Последний из них предусматривает плотное взаимодействие университета с геопарками «Янган-Тау» и «Торатау». Здесь активно участвуют ученые социально-гуманитарного направления, которые проводят социологические, экономические и лингвистические исследования.

— А объединение двух вузов привело к появлению новых направлений исследований на стыке компетенций?

— Действительно, в процессе слияния вузов были сформированы междисциплинарные направления в области биоинженерии, генетики, гибридного электродвижения, «умного» производства. И сейчас в этих разработках используются компетенции инженерного и социогуманитарного ядра объединенного университета.

— Сейчас у всех на слуху программа «Приоритет 2030», благодаря которой Уфимский университет смог получить значительные финансовые средства из федерального бюджета и рассчитывает на увеличение суммы в этом году. В какие области научных исследований они будут направлены?

— Основная задача программы «Приоритет 2030» — трансформация вузов, изменения, которые приводят к повышению эффективности работы университета, увеличению показателей. Поэтому федеральные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, закупку научного оборудования для выполнения стратегических проектов, которые мы определили. Кроме того, они позволят организовать комфортную среду для студентов. Уже создаем удобные залы для коллективной работы, оснащенные мультимедийным оборудованием, отправляет сотрудников на стажировки в ведущие научно-образовательные центры и привлекаем ведущих ученых, чтобы повышать компетенции здесь, готовим образовательные программы с международным участием, увеличиваем долю программ на английском языке. А уже все это, соответственно, приведет к изменениям в образовательной, научной деятельности, молодежной кадровой политике.

— Кстати, о международном сотрудничестве. Как на нем сказалась текущая внешнеполитическая ситуация?

— Что касается взаимодействия с европейскими странами, здесь, к сожалению, контакты были приостановлены. Однако мы продолжаем активно работать со странами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки — и в плане научного сотрудничества, и в части привлечения иностранных студентов. Так, мы разрабатываем совместные образовательные программы с ведущими вузами этих стран, включая программы двойных дипломов.

Есть программа, которая запущена по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Двести миллионов рублей республика выделяет на улучшение жилищных условий и стажировки. Благодаря ей в этом году более 140 наших молодых ученых отправятся на стажировки, в том числе зарубежные, с длительностью не менее двух недель.

Такие программы будем только расширять и наращивать темпы международного сотрудничества.

— Уже в конце этого года заработает первая очередь межвузовского кампуса — в бывшем IQ-парке, который сегодня активно реконструируют. Какое место в нем будет уделено вашему вузу в части научной инфраструктуры?

— Мы планируем заполнить более 5,5 тысячи квадратных метров на двух этажах IQ-парка. Здесь будут центр карьеры и студенческой предпринимательской инициативы, центр трансфера технологий, который будет взаимодействовать с предприятиями для внедрения результатов интеллектуальной деятельности, центр повышения «мягких» компетенций студентов и другие. Предложения у нас уже подготовлены.

Также готовим документы по созданию геномного центра и центра фотоники. Они откроются уже в следующей очереди межвузовского кампуса. И, конечно, ждем, когда будут построены новые общежития для студентов и преподавателей.

— Чтобы выпускник школы осознанно выбрал научную карьеру, его нужно этим заинтересовать. Как вы в этом смысле работаете со школьниками?

— Мы хотим, чтобы наш университет стал вузом для всех поколений, поэтому у нас разработаны образовательные программы не только для студентов, но и для школьников. Это в первую очередь поможет создать своего рода банк данных наших будущих абитуриентов, которые, соприкоснувшись с университетом еще будучи детьми, выберут его для получения высшего образования и, может быть, построения своей будущей научной карьеры.

Сейчас в России существует новый формат работы в этом направлении: второй год на базе школ и гимназий функционируют предуниверсарии. Преподаватели университета посещают учебные заведения, с которыми заключены договора, и проводят уроки. В ноябре начал работать языковой клуб предуниверсариев Уфимского университета науки и технологий, где иностранные студенты общаются со школьниками на родном языке.

Кроме того, постоянно проводим встречи с учащимися школ и гимназий на базе университета, в том числе в Дни открытых дверей, сами выезжаем в города и районы Башкирии, чтобы выявлять талантливых, интересующихся наукой ребят. А почувствовать университетскую атмосферу изнутри ребята могут, участвуя в олимпиадах и конкурсах, которые проводятся на базе вуза.

— У вас есть возможность через газету поздравить коллег с Днем российской науки.

— День российской науки — это действительно профессиональный праздник ученых. Но именно со студенческой скамьи идет погружение в процесс исследования. И те навыки, которые студенты приобретают во время него: выявление проблемы, определение подходов к ее решению, проектирование работы, презентация результатов, потом очень помогают создавать инновационные вещи в любой деятельности.

Все наши выпускники — уже исследователи, поэтому всех их и, конечно, своих коллег, я поздравляю с Днем российской науки! Наука — это та сфера, которая позволяет генерировать новые знания, повышающие качество жизни человека.

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