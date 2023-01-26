Зачёт автоматом

В Уфе прошел турнир по военно-прикладным видам спорта среди школьников, юнармейцев и кадетов республики. Формально посвященный дню основания ДОСААФ России и началу национального месячника оборонно-массовой работы. Но газета «Республика Башкортостан» считает, что он отлично вписывается еще и в рамки объявленного президентом России Года педагога и наставника.

Региональное отделение ДОСААФ наполнилось детскими голосами и плохо сдерживаемым нетерпением — на турнир собрались десять команд кадетских классов и юнармейцев из школ и лицеев Уфы, Уфимского района и Дюртюлей.

Воспитатели-наставники то и дело примирительно одергивали подопечных, призывая хоть к какому-то подобию армейского порядка.

Помнится, российскому императору Александру III принадлежит фраза: «У России есть только два союзника: ее армия и флот». Считается, что самодержец выразил такими словами внешнеполитическое кредо нашей державы. История так или иначе подтвердила правоту царя. Поэтому и большевики не смогли пройти мимо добровольческих объединений, выражавших стремление общества поддержать и объединиться вокруг «союзников» — так 96 лет назад появился ОСОАВИАХИМ, предшественник ДОСААФ.

— Цели и задачи турнира четкие и простые — укрепление единства кадетских и юнармейских классов разных профилей в вопросах сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания. Следовательно, мы стараемся повышать престиж службы в Вооруженных силах России, — обратился к вытянувшимся в струнку ребятам председатель РО ДОСААФ по РБ Игорь Нурмухаметов.

Школьники щеголяли в разномастной форме, как нам объяснили, выбор экипировки зависит от того, представители каких войск, спасательных или полицейских организаций курируют тот или иной класс. Было заметно, что форма им нравится, а принадлежность к общему патриотическому делу внушает уверенность и оптимизм.

На площадке неполной разборки АК-74 — лязг, шум, крики «Готово!». Причем девчонки отрываются гораздо сильнее пацанов. А вы, например, помните со времен школьной НВП или армейской службы, что норматив разборки автомата Калашникова на отлично составляет 15 секунд? То-то. Представители общественных организаций боевого братства, ветеранов боевых действий, военной службы, присутствовавшие на турнире, снисходительно, но с удовольствием наблюдали за соревнованиями. Выделялся полной экипировкой современного российского бойца недавний участник СВО, тоже пришедший на турнир поддержать кадетов.

— Сегодняшних детей надо учить обращению с оружием. Чтобы не стало оно в диковинку, что в мирное, что в военное время. Если они и стрелять научатся — еще лучше. И по своему опыту боевых действий в зоне СВО могу сказать, что обращение с защитным костюмом и противогазом тоже будет полезным. Противник нередко использовал заряды с фосфором, поэтому навыки химической защиты лучше всегда оттачивать заранее. Я, конечно, вообще посоветовал бы учиться боевому делу с младых ногтей, тем более что это и в мирное время человека организует и создает патриотический настрой, — размышляет сержант запаса Руслан Гирфанов. Свежи еще воспоминания о фронте, но и взгляд на то, какими навыками должен обладать боец, чтобы успешно защищать страну, предельно конкретный.

— Первое дело — автомат, личное оружие — разборка-сборка, чистка и снаряжение. И дальше — знакомство с элементами экипировки современного российского бойца, там тоже за последние двадцать лет появилось немало нового. А летом я бы поучил детей оборудованию защитных сооружений, между прочим, в жизни такая хозяйственность еще как пригождается. Вообще, военная практика показала, что те, кто еще в советское время проходил начальную военную подготовку, не говоря уже о тех, кто отслужил в армии, выживают на фронте лучше и воюют успешнее, — чуть помолчав, добавил Руслан Гирфанов.

— Сегодня мы не можем не вспомнить наших боевых товарищей, выполняющих патриотический долг в зоне специальной военной операции на Украине. Они решают самые сложные задачи по освобождению от украинских нацистов новых территорий страны и защите Донбасса. И такие турниры с молодым поколением россиян — это и совершенствование воинских навыков, и пример воспитания истинных патриотов Отечества, — рассказал «Республике Башкортостан» председатель боевого братства республики Альберт Шагимуратов.

Надеть общевойсковой защитный комплект и противогаз — тот еще квест, если с непривычки. Но как и с автоматом, это прекрасно развивает мелкую моторику и координацию. На отлично облачиться в ОЗК надо за три минуты, тоже не помните?

— Ну вот видно, что их учил кто-то имеющий отношение к химвойскам. Сразу видно, как грамотно и умело дети облачаются в ОЗК. Хотя это и старый вариант костюма, в войсках таких почти нет. Но для тренировки, наверное, лучше не придумаешь. Так и у нас офицер-наставник из саперов подсказывает ребятам какие-то свои фишки, — комментирует турнир координатор уфимских школ движения Юнармии Дмитрий Мосунов. И, немного погодя, продолжает мысль:

— Я благодарен самим ребятам за то, что они занимаются таким полезным делом. И воспитателям, офицерам-наставникам, которые находят время, чтобы передавать свои знания, умения и навыки безопасности юным школьникам. По себе знаю, как трудно найти педагогов, согласных и умеющих учить ребят тому, как Родину защищать.

Стрельба в тире, отжимания-подтягивания — конечно, в замкнутом помещении трудно придумать полный набор испытаний в комплексе военно-прикладных видов спорта. Но ребята с каким-то внутренним порывом так активно выступали, что этот задор передавался всем вокруг. Артем Юсупов и Амир Карымов, ученики кадетского класса уфимской 37-й школы, скромно стоят в сторонке. Но не производят впечатление «ботаников». Смешливые, как и все сверстники, тем не менее несут на себе печать собранности и обстоятельности.

— У нас кадетский класс пограничной направленности. В смысле — нас курируют пограничники. Поэтому и форма у нас с эмблемой погранвойск. Хотя и к Юнармии мы тоже имеем отношение. У нас такое двустороннее дополнительное образование. Тем более что в 37-ю школу мы перешли вслед за своим наставником. Подумываем после окончания школы пойти в военное училище, вероятно, по пограничной стезе, — рассказывает восьмиклассник Амир Карымов.

— Все, что показываем на турнире, есть у нас в программе обучения — обращение с оружием, военно-исторические занятия, рукопашка (еще не началась. — Авт.) и танцы — каждый день у нас занятия. Из последних событий — прошла классная новогодняя «Зарница», — добавляет Артем Юсупов.

Пожалуй, самые далекие от Уфы, но красующиеся уголками красных тельников, прибыли на турнир кадеты из Дюртюлей.

— У нас в кадетских классах занимается 75 ребят. Третий год набираем по классу, а шефствует над ними Росгвардия. И, получается, у нас сейчас кадетами становятся с 12 лет. Изучают общевойсковой устав, каждый день после уроков по два часа осваивают военно-прикладные дисциплины или занимаются борьбой. Да еще и туризм у них как профильная кадетская практика. Летом кадеты проходят военно-патриотический лагерь. И могу признаться, что в стремлении учиться именно в кадетских классах девчонки не сильно отстают от мальчишек, — признается капитан запаса, преподаватель военной подготовки дюртюлинской школы № 1 Хатып Шахмарданов.

Остается добавить, что первое место в итоге занял военно-патриотический клуб «Русь» лицея села Булгаково. Уфимский район — вообще место сосредоточения Юнармии в республике. А из парадоксального — в двух номинациях, «Разборка АК-74» и «Надевание ОЗК», всех победила Софья Алляпова из центра «Наследие» того же булгаковского лицея. И кто тут после этого скажет, что девчонки слабые?

P.S. В рамках юбилейных дней российской организации добровольного содействия армии, авиации и флоту России в ближайшую субботу, 28 января, по всей республике состоится досаафовская лыжня.