Миссия выполнена

В двухдневные путешествия по Башкирии в 2023 году отправятся около 38 тысяч учеников 5 — 9 классов. Для сравнения: в этом году в поездках побывали 11 тысяч детей.

На оперативном совещании в правительстве РБ министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов рассказал об итогах реализации программы «Школьный туризм» в регионе, подчеркнув, что ее цели были полностью выполнены. Все 11106 школьников, которых по федеральной квоте полагалось свозить на экскурсии, побывали в интересных местах Башкирии.

При этом из федерального бюджета на реализацию программы было выделено 77,7 миллиона рублей, республика внесла на условиях софинансирования еще 22,2 миллиона. Как отметил министр, Башкирия оказалась на втором месте среди 18 пилотных регионов по объему квот.

Экскурсии для ребят стартовали в начале сентября. Стоимость тура на одного ребенка составляла семь тысяч рублей, причем для самих юных путешественников это было бесплатно. Поездки совершили ребята из всех муниципальных районов Башкирии. Квоты по районам распределяло мин­обрнауки РБ пропорционально общему количеству детей в городах и районах.

— При выборе маршрутов учитывались пожелания самих детей и педагогов, — отметил Рустем Афзалов. — Например, наиболее популярными локациями были монастырь «Святые кустики», село Красный Ключ, горнолыжный центр «Банное», достопримечательности Уфы. Кроме того, ребята участвовали в мастер-классах, знакомились с национальными традициями и ремеслами. И вообще для них это была возможность «перезагрузиться», а для кого-то и впервые попутешествовать по нашему региону.

Кстати, программа школьного туризма принесла Башкирии дополнительные плюсы. Так, по условиям программы ребята могли размещаться только в гостиницах уровня не ниже трех звезд. Это подстегнуло отельеров к повышению качества услуг и участию в классификации. Больше стало туроператоров, работающих в сфере туризма для детей. Возросла потребность в специализированных транспортных услугах. Это побудило минпредпринимательства внести предложения в региональную программу льготного лизинга на приобретение автобусов.

В 2023 году количество участников проекта должно увеличиться до 37743 человек, а финансирование из федерального бюджета — до 188,7 миллиона рублей. Кроме того, по словам спикера, обязательной составляющей каждой поездки станут патриотические мероприятия.

После завершения выступления Рустема Афзалова глава региона Радий Хабиров задался вопросом, достаточной ли инфраструктурой обладает республика, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение и проживание большего числа детей, и призвал спикера проработать этот вопрос.