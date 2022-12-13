Хранители национального духа

Можно много говорить о педагоге, о его профессиональных качествах. А можно обратиться к его ученикам и сразу станет ясно, чего он стоит…

«…В пятом классе это были игровые уроки — с удовольствием бежали на берег городского пруда, где наш учитель Гульнара Ахметхановна знакомила нас с национальными играми. Было очень интересно: без устали прятали платочек в ладошках, учили небольшие песенки-поговорки, приплясывали, проговаривая считалочки. В седьмом классе игра «по станциям» давала возможность оценить наши познания. На каждом из этапов нас ожидало задание на знание башкирской народной культуры. Серьезный школьный материал учитель умеет подавать легко. На ее уроках с удовольствием разучивали и пели песни, готовы делать это и сейчас. На примере героев башкирских писателей, их жизненного пути, Гульнара Ахметхановна учит нас нравственным ценностям: никогда не пасовать перед трудностями, не изменять принципам, твердо идти к поставленной цели, выходить из трудных ситуаций, не предавая других. Уроки проходят для нас быстро, потому что общение с интересным человеком никогда не бывает скучным», — это написали выпускники о своем учителе башкирского языка и литературы Башкирского лицея № 12 города Учалы Гульнаре Гумеровой.

— Я из простой семьи. Отец был механизатором, бригадиром, мама работала дояркой и учетчицей на ферме. Педагогов в роду не было, — рассказывает моя собеседница. — В школе была ударницей. Любимые предметы — алгебра, физкультура, башкирский язык, труд, рисование. Любила заниматься спортом, участвовала в состязаниях. Любила произведения башкирских писателей. Трилогию Зайнаб Биишевой, к примеру, прочитала раза три.

Активистка, председатель совета дружины. Шустрая девчонка запросто могла и коня на скаку остановить. И в данном случае это не просто красивое выражение, заимствованное у великого поэта. У семьи была лошадь, причем довольно буйная, бывало, ускачет просто так, прямо с телегой. Так вот Гульнара могла ее догнать, схватить вожжи и остановить.

А еще ей нравилось рукодельничать. Вязала не только варежки, носки, шарфы, но даже платья. А еще вышивала картины.

— В начальных классах мне нравилась наша учительница Зухра Нажиповна. Она умела объяснять материал просто и доступно. В итоге уже в третьем классе я мечтала стать учителем. После восьмого сдала экзамены и поступила в Белорецкое педагогическое училище, — рассказывает Гульнара Ахметхановна.

С 1991 года она в сфере образования, с 1996-го — в лицее № 12. Окончила пединститут по специальности «учитель башкирского языка и литературы».

— Родители и бабушки с детства прививали мне любовь к родному языку. Отец играл на баяне, мама красиво исполняла башкирские песни. Они были украшением любого торжества. С бабушками ходила на национальные праздники, такие как «Кукушкин чай», «Воронья каша». До сих пор с трепетом вспоминаю сабантуи. Мама всегда брала с собой самовар, готовила разные вкусности, и на ее застолье собирались все родственники. Интерес к родному языку в первую очередь прививается в семье. Если ребенок с детства слышит родную речь, у него не возникает вопроса, почему ему нужен этот язык. Я, бабушки и дедушки говорили с моим сыном только на башкирском. И это не помешало ему хорошо учиться в школе и получить высшее образование. Изучал еще английский, даже китайский, — рассказывает моя собеседница.

Ученики Гульнары Ахметхановны всегда с интересом участвуют в различных научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, разрабатывают исследовательские проекты. Она подготовила целую плеяду победителей и призеров республиканских, муниципальных предметных олимпиад и творческих конкурсов. Многие показали себя как прекрасные ведущие школьных и муниципальных мероприятий на башкирском языке. Немало среди ее выпускников тех, кто окончил факультеты филологии и журналистики.

Гульнара Гумерова — делегат V Всемирного курултая башкир, отличник образования РБ. В 2004 году она стала победительницей районно-городского конкурса «Учитель года», а также межрегионального конкурса «Учитель башкирского языка и литературы». В 2006-м и в 2021 годах стала обладателем Гран-при в конкурсе «Лучший кабинет башкирского языка и литературы», в 2010-м — обладателем гранта главы администрации района.

— Учитель всегда должен идти в ногу со временем. Для этого приходится все время учиться самой, проходить тренинги, участвовать в профессиональных конкурсах. Я наравне с молодыми вожу автомобиль. Имея активную жизненную позицию, легче найти подход к ученикам, побудить их быть активными не только в усвоении школьной программы, но и в различных мероприятиях. У нас в лицее созданы все условия для комфортной работы и все творческие начинания поддерживаются. Часто проводим общешкольные мероприятия, где ученики — главные герои в наших национальных праздниках, — отметила Гульнара Ахметхановна.

Каждый язык самобытен, каждый отражает менталитет и обычаи народа. Мы обретаем его в раннем детстве, он формирует наше сознание. Башкирский язык отличается многообразием лексики, неисчерпаемыми выразительными средствами и стилистическим разнообразием. Владение литературными нормами языка подчеркивает интеллигентность, широкий кругозор его носителя, служит «мостиком» для общения с другими тюркоязычными народами и своеобразной опорой для изучения иностранных языков. Язык народа всегда тесно связан с национальным духом. Учителя родного языка и есть хранители этого духа.