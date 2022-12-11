Как вершины знаний покоряются географам

Горы, можно сказать смело, — символ Башкирии. Расположившаяся по обе стороны Уральского хребта наша республика невероятно разнообразна с географической точки зрения, а изучает ее особенности целая плеяда ученых — геологов, палеонтологов, биологов. А где постигают азы этих профессий?

К примеру, в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы, на кафедре экологии, географии и природопользования.

С ее заведующей Галией ГИЛЬМАНОВОЙ как раз и состоялся наш разговор.

А еще здесь классный геологический музей.

С него мы и начали знакомство с кафедрой.

Прикоснуться ко времени

— Галия Рафаиловна, расскажите, как у вас появился музей?

— Экспонаты для него собирались в течение всех 49 лет существования факультета, а открылся он в 1973 году, так что на будущий год будем юбилей отмечать! Раньше музей вместе с географическим факультетом располагался в историческом здании на улице Ленина, 20, а в 2020 году, когда нас объединили с химиками и биологами, переехал в корпус на улице Октябрьской Революции.

Основа коллекции появилась стараниями геологов, наших старших коллег Светланы Ивановны Пановой и Владимира Павловича Сухова (он, кстати, один из авторов учебника по географии за 8-й класс). Потом много лет занимался этой работой Ильшат Мансурович Гатин. И сегодня мы в меру сил стараемся его развивать: какие-то образцы студенты привозят с учебной практики, что-то — выпускники, разъехавшиеся по всей стране.

Или вот недавно в Екатеринбурге мы общались с коллегами из института экологии растений и животных УрО РАН, и нам в коллекцию передали интересные образцы. Окаменелые нуммулиты — это самые крупные одноклеточные организмы. А этой рыбке из рода сельдевых — 12 миллионов лет. Вот зубы акул, найденные около Троицка, им 45 миллионов. А вот четкие отпечатки листьев в сланцевой породе из Копейска Челябинской области. Они займут свое место в нашем музее.

Часть музейной коллекции — раздаточные материалы, ими студенты активно пользуются во время занятий.

— А какие у вас самые любопытные экспонаты?

— Две палеонтологические витрины, в основном заполненные найденными на стерлитамакских шиханах окаменелостями: кораллы, брахиоподы, криноидеи, или морские лилии. Недавно целое кладбище брахиопод мы нашли у основания скалы Уклы-кая после обрушения склона — еще одно подтверждение того, что когда-то на нашей территории было теплое море. Внушительный кусок породы привезли в музей.

Есть у нас образцы окаменелых деревьев. Один такой «пенек» вдвоем пришлось затаскивать на пятый этаж. Вы, наверное, слышали, что в Туймазинском районе недавно нашли два окаменелых дерева длиной 24 метра. Только они очень хрупкие, поэтому их придется оставить на месте и, возможно, возвести над ними какое-то укрытие, чтобы ученые могли изучать. Наш образец более прочный — живые клетки со временем заместил силикат, так что можете трогать, если хотите.

Еще у нас есть кусок челюсти мамонта, а в кабинете зоологии и другие кости древнего животного.

— Но, наверное, любой посетитель к вам просто так не попадет…

— Да, в университете пропускная система. Но мы достаточно часто проводим профориентационные мероприятия: приглашаем школьников и рассказываем им обо всех экспонатах. А весной проходит Ночь географии, тогда желающие могут сюда подняться, сами все посмотреть, потрогать.

Я — «эндемик»

— Расскажите, пожалуйста, как вы сами заинтересовались географией и стали во главе кафедры.

— Географией меня увлек мой учитель в школе — Олег Юрьевич Багин. Сейчас понимаю, что это был молодой еще человек, недавно окончивший университет и успевший поработать в экспедициях. Он всегда говорил нам: «Учебник — это ваша тройка, минимум того, что вы должны знать». И весь учебный процесс строил на дополнительной литературе, фильмах, собственном экспедиционном опыте, какой бы темы ни касался. В итоге мы всем классом сдавали географию как экзамен по выбору.

Знаете, есть такое понятие — «эндемик». Это вид, который живет только в одном месте, где появился на свет. Я такой «эндемик» — в 1990 году поступила в педуниверситет, на третьем курсе стала работать лаборантом на родной кафедре, а после выпуска осталась здесь ассистентом.

В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора Р. Ш. Кашапова — изучала, как изменился за два века ландшафт степей Башкирского Зауралья. Оказалось, кстати, что по сравнению с XIX веком тип растительности остался почти прежним, а вот сохранилось только около 30 процентов растительного покрова. Остальное попало под распашку.

Так, пройдя все должностные ступени, стала в прошлом году заведующей кафедрой. А вообще у нас замечательный коллектив: восемь штатных преподавателей и несколько совместителей. У нас преподают, например, школьные педагоги из лицеев №№ 21 и 161, гимназии № 3 — будущие учителя географии должны знать, что сейчас происходит в школе.

— По каким направлениям сегодня у вас обучаются студенты?

— На кафедре ведется подготовка по четырем крупным направлениям: педагогическое образование (специальность — учитель географии и биологии), классическая экология (инженер-эколог), туризм (организация экскурсионных услуг) и классическая биология (биолог). Кроме того, у нас на факультете есть профиль генетика. Мы единственный в России педагогический вуз, где этот профиль существует, причем уже более 20 лет! Многие по нему уходят в аспирантуру и академическую сферу, как и после нашей магистратуры.

Путешествуй, пока молодой!

— Знаю, что на вашей кафедре студенты могут не только получить профильное образование, но и поучаствовать в интересных событиях…

— Не только на нашей кафедре. Акмуллинский университет вообще дает большие возможности студенту реализовать себя в любой сфере: культурной, спортивной, творческой. Очень много проектов поддерживается грантами Росмолодежи, фонда культурных инициатив, президентскими грантами и другими. Причем не обязательно их самому выигрывать, можно стать участником гранта, выигранного кем-то.

Например, мы подавали заявку на грант от Русского географического общества на прокладку новой туристической тропы по территории, связывающей реку Зилим с Аскынской ледяной пещерой. Дело в том, что к обеим этим локациям нужно заезжать по разным дорогам, хотя по факту между ними 10 — 15 километров по прямой. Грант получили. И в сентябре этого года наши ребята съездили в первую смену. У них была первоочередная задача — найти короткую дорогу между достопримечательностями. С задачей они успешно справились и много интересных выводов попутно сделали.

У них были в распоряжении старая карта 1964 года с разветвленной сетью лесных дорог и данные аэрофотосъемки. Но старыми дорогами давно никто не пользовался. Ребята прошли по ним. Оказалось, что эти дороги до камня промыты талыми водами. Там рытвины до полутора метров, которые постепенно зарастают лесом. Так что старыми картами нет смысла пользоваться.

И вот за две недели студенты нашли оптимальный маршрут, достаточно удобный и безопасный. По нему можно будет пройти пешком, а при желании — на велосипеде летом и на лыжах — зимой. Следующей весной и летом пройдут еще три заезда по маркировке тропы, а пока мы улаживаем юридические моменты, так как часть тропы находится на территории природного парка «Зилим» и необходимо соблюсти соответствующие экологические требования.

— В каких еще проектах в этом году участвовали ваши студенты?

— Например, в гранте, который выиграл турклуб БашГУ, на образовательные туристические выезды по Башкирии: 45 наших студентов съездили в однодневные походы выходного дня на интересные географические объекты.

Также наши ребята были слушателями «Школы зеленого будущего», которую проводила выпускница УГНТУ Валерия Киреева на грант Росмолодежи. Мы поддерживаем и своих студентов, побуждаем их пробовать себя во всем, пока они не обременены постоянной работой и семейной жизнью.

— Вы являетесь членом Русского географического общества, а как кафедра с ним взаимодействует?

— Для студентов участие в мероприятиях РГО — еще одна возможность реализовать себя. Сегодня у общества, популяризирующего знания о России, сильный попечительский совет, много грантов, по его инициативе проводятся молодежные слеты, образовательные школы. И это позволяет без больших финансовых вложений посещать интересные места, узнавать новое.

Сегодня членом РГО может стать любой человек, который разделяет его идеи. Но если такое участие предполагает членский взнос, то в молодежном клубе РГО достаточно просто зарегистрироваться, и ты получишь информацию обо всех событиях, которые проводятся обществом.

В этом году наши ребята и сами участвовали во многих мероприятиях РГО, были волонтерами. Например, через Уфу пролегал просветительский маршрут «Каникулы в Арктике». Студенты работали на площадке возле автобуса-музея.

Посетителей было очень много, и ребята развлекали их, регулировали потоки.

А наш молодой преподаватель Роман Халитов этим летом стал участником сразу двух проектов: сначала работал в научном лагере «Заповедное дело РГО» в Никитском ботаническом саду Крыма, а затем отправился на остров Итуруп на экспедиционный слет молодежных клубов Русского географического общества.

Принимали мы участие и в написании большого географического диктанта — у нас была своя площадка. Кстати, уже два года подряд региональное отделение РГО проводит Малый географический диктант, в котором речь идет именно о Башкирии.

— Насколько большое место занимает региональная география в образовательной программе кафедры?

— У нас есть два предмета: физическая география и социально-экономическая география Республики Башкортостан. К сожалению, этого блока сейчас нет в школах. В 70-е годы в начальной школе был предмет «Родная Башкирия», была «География Башкирии» сначала в седьмом-восьмом, потом в девятом классе. Автором учебника был наш знаменитый профессор Мухамедьян Фазыльянович Хисматов. Одно время это был обязательный урок. Однако потом он перешел в разряд уроков по выбору, а большинство школ выбирает в качестве дополнительных математику и русский язык.

Родной компонент входит в основной курс географии. Но когда в отдельных классах география преподается всего раз в неделю, тут не то что родной компонент — азы бы изучить. И наши учителя стараются заниматься с ребятами не только на уроках, но и на экскурсиях, в походах, путем создания школьных музеев, участвуя в викторинах и конкурсах, разрабатывая совместные проекты.

Я уверена: изучать науки о земле, на которой ты живешь, не только очень интересно, но и важно: знание своей родины рождает любовь к ней.