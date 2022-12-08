Мышление будущего

Лет шесть назад вышел в прокат фильм «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее». Не берусь судить о художественных достоинствах картины — я о другом: о девизе, ставшем названием киноленты. Сегодня этот девиз свидетельствует и о профессиональных достижениях людей, далеких от спорта, — о тех, кто избрал рабочую профессию. К столь, возможно, неожиданному выводу приходишь, когда оказываешься в учебных корпусах Белебеевского колледжа механизации и электрификации, учащиеся которого основательно вписались в WorldSkills. Это чемпионат, требующий быстрее конкурентов справиться с заданием, занять строчку в рейтинге повыше. А вот слово «сильнее» из девиза спортсменов уместнее заменить на другое — «умнее». Да, рейтинги, соревнования — любимое увлечение человечества. Но ничего не попишешь: сегодня мускульного превосходства недостаточно — нужен еще и интеллект.

Хотя нет — интеллект в первую очередь. В этом убеждены и специалисты, которые непосредственно связаны с чемпионатом профессионального мастерства.

На алтарь компетенций

WorldSkills — это слово в колледже легко и непринужденно выговаривают абсолютно все, начиная с вахтера на проходной. Еще бы! Тут что ни год, то свои герои, прославляющие колледж медалями, званиями чемпионов, призовыми местами. А сам колледж становился площадкой для чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан. С чего вдруг лавры лучших отданы Белебею? С этого вопроса и началось наше общение с и.о. директора колледжа Петром НИКОЛАЕВЫМ.

— Была создана материально-техническая база, соответствующая европейским стандартам. Ребята стали активно участвовать в чемпионатах — это уникальный опыт.

Они закрепляют полученные навыки, общаются со сверстниками из разных городов. Компетенции, которыми они владеют, оценки экспертов, баллы, призовые места помогают быстрее найти работу. Наши выпускники преуспели в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Цифровое земледелие», а их наставники — в новом направлении чемпионатов по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». Для преподавателей колледжа WorldSkills стал ориентиром того, чему и как надо учить студентов.

Самое время было задать вопрос: чему и как здесь обучают?

Корреспондентов газеты просвещали:

Евгений ТАНАКБАЕВ, сертифицированный эксперт

С мозгами — порядок

— В эти дни у нас сдают промежуточные экзамены выпускники Зианчуринского и Стерлитамакского колледжей. Двое из них, как видите, ломают головы над заданиями: один «колдует» у компьютера над конфигурацией поля, другому предстоит разобрать, провести дефектовку двигателя, настроить топливную аппаратуру.

— Разобрать-то разберет, — размышляю вслух, — а соберет ли? По виду молод совсем, без опыта…

— Соберет, — ни секунды не раздумывая, уверенно заявляет эксперт, словно речь идет о мясорубке.

— Трактор новый, с иголочки — не жалко разбирать? — продолжаю печалиться.

— А по-другому ребят не научить, — резонно замечает эксперт.

Мы начинаем рассуждать о нынешней молодежи. Другая она. Мозги восприимчивы к новшествам, электронике. Посади в кабину современного трактора, «нафаршированного» электроникой, механизатора со стажем — взмолится, скажет, готов на развалюху пересесть, лишь бы подальше от этих кнопок, тумблеров, датчиков, дисплеев…

Рамиль БАГАМАНОВ, мастер производственного обучения (победитель IV регионального чемпионата профессионального мастерства «Навыки мудрых»)

Сам вспашет, сам посеет

Беспилотными бывают не только летательные аппараты, но и сельхозмашины. Рамиль Багаманов демонстрирует «умный» трактор. Внешне он ничем не отличается от своих современных европейских соплеменников. Но есть невидимая непохожесть: кроме антенны на крыше кабины — парочка электронных блоков, подсоединенных к бортовому компьютеру. Они-то и наделяют трактор способностью автономно передвигаться по полю. «Мозг» машины контролирует траекторию движения, темп и качество работы всех механизмов. Помогает GPS-навигатор и система ГЛОНАСС. Такова сквозная технология из набора датчиков, систем навигации и управления.

Это еще не полноценно работающая беспилотная техника, но очень зримый прообраз, проходящий обкатку.

— Пока без оператора не обойтись, мало ли что, — говорит Рамиль Багаманов. — Сложностей немало. Беспилотный трактор хорошо может себя зарекомендовать на больших полях с удобным, предсказуемым рельефом.

КСТАТИ

Систему автовождения разрабатывают в одном из НПО Екатеринбурга. Она позволяет трактору самостоятельно выполнять различные сельскохозяйственные работы.

Машина оснащена системами спутниковой и инерционной навигации, а также системой машинного зрения и радарами. Бортовой компьютер трактора с функцией искусственного интеллекта способен обучаться в процессе работы и обмениваться информацией с такой же техникой и базовой станцией оператора по беспроводному каналу связи. Данные в компьютер поступают с различных датчиков, видеокамер и радаров.

Николай САМАРИН, заместитель директора колледжа

Безальтернативная реальность

Ангар, где учащиеся постигают премудрости эксплуатации автомобилей, встречает нормальным цеховым рабочим шумом. Не мудрено: под одной крышей разместились четыре мастерские.

Входим в одну из них — самую «зычную». Здесь идет сварка разрезанных на части порогов легковых автомобилей, затем заготовки шлифуют. Не у всех получается: одно из изделий корежит рваный сварочный шов. Доля у парня такая — снова вооружаться болгаркой, сварочным аппаратом, шлифмашинкой. И так до тех пор, пока руку не набьет. А затем начнет оттачивать мастерство на крыльях легковушек — они помяты в условном ДТП, в рваных дырах… Придется изрядно попотеть. Такова безальтернативная реальность.

Но это семечки по сравнению с крупным кузовным ремонтом, когда нарушена геометрия кузова. Тут обычным молотком не обойтись. Вернуть ему прежнее состояние поможет стенд для правки. На таком стапеле вновь обрела заводские параметры видавшая виды тольяттинская «семерка». Целая армия студентов долгие годы с вдохновением вышибала из нее душу на уроках вождения. А из числа «последней волны» нашлись энтузиасты: рихтовали, шлифовали, красили (колор и рисунок подбирали на компьютере), и теперь легковушка словно только-только сошла с конвейера ВАЗа. Этих добровольцев никто не принуждал — у них запала на пару таких машин хватило бы.

В соседней мастерской над верстаком корпел юноша с микрометром в руках.

— Какую работу выполняешь? — спрашивает Николай Самарин.

— Замеряю коренные шейки коленвала.

— Следующее задание для него — разобрать двигатель за три часа, — сообщает замдиректора.

— За три часа? В одиночку? — опешил я, глядя на огромный камазовский движок.

— Да. А что такого? Не реально, думаете? Не припомню, чтобы не справлялись. Надо просто любить свое дело. Привить эту любовь обу­чающимся — главная наша задача. Пока справляемся.

Сопоставлять чемпионат WorldSkills со спортивными соревнованиями все же штука рискованная, подумал я, перечитав первый абзац.

Но потом всезнайка Гугл успокоил, процитировав министра образования Республики Сингапур.

На 45-м чемпионате в Казани он заявил: «Если сравнить соревнования WorldSkills с Олимпиадой, чемпионатом мира по футболу, Играми Юго-Восточной Азии, Азиатскими играми, то можно увидеть большое сходство».

Все эти соревнования требуют от участников стрессоустойчивости, дисциплины и практических навыков, добавил министр.

Не знаю, как со стрессоустойчивостью, но с дисциплиной и практическими навыками в Белебеевском колледже полный порядок.

МЕЖДУ ТЕМ

WorldSkills уходит — Ворлдскиллс остается 1 марта 2022 года Россию исключили из якобы политически нейтрального международного соревновательного движения WorldSkills.

Специалисты Российской академии образования рекомендуют взять все лучшее из практики международных конкурсов, но совершенствовать национальную систему развития квалификаций, распространять российский опыт в евразийском пространстве.

«Ученые отделения профессионального образования Российской академии образования отмечают, что зарубежные конкурсы профессионального мастерства, такие как WorldSkills International, при всех их достоинствах несут и ряд недостатков, связанных с ориентированностью на западное оборудование и оторванностью от реальной ситуации на производстве и на региональных рынках труда», — сказано в сообщении пресс-службы Российской академии образования (РАО).

Минпросвещения инициировало внедрить в стране аналогичную концепцию национального движения по профмастерству среди колледжей.

Новое движение, как стало известно, предполагает не единый чемпионат, а сразу несколько. Соревнования профессионального мастерства в 2023 году пройдут в Хабаровске, на их организацию потратят деньги, предназначавшиеся для EuroSkills.