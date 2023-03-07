Главная цифра страны

Визит заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в Уфу получился предельно насыщенным и конкретным. Вице-премьер, курирующий вопросы цифровой экономики и инноваций, высокотехнологичные направления, в том числе искусственный интеллект, а кроме того, туризм, спорт, культуру, убедился, что федеральные средства в Башкирии расходуются рационально и с умом.

Не случайно в итоговом обращении к руководству региона Дмитрий Чернышенко отметил, что «здесь мы увидели несколько ярких примеров, на которые могут равняться другие регионы. Башкирия демонстрирует эффективное использование практически всей палитры инструментов поддержки научной и образовательной деятельности».

Зачёт поставит рынок инноваций

В Уфе самый тесный контакт с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня произошел в УУНиТ, как раз в том корпусе бывшего авиационного университета, на фасаде которого десятилетиями красовалась цитата Ленина про «учиться, учиться и еще раз учиться».

Модератором встречи в пространстве студенческого развития «Траектория» выступила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

— В условиях беспрецедентного давления, с которым столкнулась наша страна, у нас появилось огромное окно возможностей. Прежде всего речь идет об эффективном выполнении поручений президента России по достижению технологического суверенитета. Поэтому то, чем вы занимаетесь, крайне важно. Нам нужно быть в конкурентной среде, постоянно добиваться, чтобы наши разработки были самыми передовыми. При этом интеллектуальная собственность и все патенты должны оставаться в наших руках. Способность масштабировать собственные технологии и коммерциализировать их — это и есть технологический суверенитет. В России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавят молодые ученые, — прямо объявил вузовским ученым Дмитрий Чернышенко.

И добавил, что государство будет содействовать выходу инновационных разработок на рынок, чтобы ученые могли сосредоточить свои усилия на исследованиях. Особенно поразило Дмитрия Чернышенко присутствие в зале десятка лауреатов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

— Я впервые вижу в одном отдельно взятом регионе такое большое количество победителей студенческих стартапов: 22 человека из Башкирии выиграли по миллиону рублей для запуска и развития своего дела, — удивился вице-премьер. — Но порадую будущих претендентов тем, что в этом году по РФ обладателей миллиона на разработки в вузах будет уже 1,5 тысячи, а к 2030-му мы доведем количество таких грантов до 30 тысяч.

Дмитрий Чернышенко коротко познакомил собравшихся с подробностями текущей стратегии правительства страны по развитию кадрового и научно-исследовательского потенциала России, особый упор сделав на скорейшее достижение «технологического суверенитета». Тем более, для того, чтобы «приземлить» и «оцифровать» его параметры, правительство собирается принять федеральный закон.

Дмитрий Чернышенко поддержал киберспортсменов, ученых башкирских вузов, молодых преподавателей и студентов, которые попросили принять их заявки, инновационные разработки, грантовые программы и желание оставаться в науке и инновациях, отметив у себя в блокноте, что те обратятся в министерство науки и высшего образования РФ как к оператору программ и конкурсов.

Правительство России в целом наметило на пути к «технологическому суверенитету» и лидерству науки и высшего образования целую стратегию с объемом финансирования свыше 1,1 трлн рублей. У создаваемых НОЦ в регионах — особая роль и миссия. Кстати, Дмитрий Чернышенко заметил, что четвертое место у Башкирии в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов — это достойнейшая заявка и на фактическое лидерство (ведь не считать же за «чистую победу» присутствие на первых ступенях Москвы и Санкт-Петербурга). Вице-премьер пригласил ученых, исследователей, студентов и инноваторов республики активнее участвовать в стержневом проекте «Десятилетие науки и технологий», инициированном президентом страны.

— Одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки научных кадров — жилищные сертификаты. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета дополнительно направили миллиард рублей, — обратился к насущному вопросу Дмитрий Чернышенко. — А в этом году сертификатов запланировано больше в 3,7 раза.

Бытовая и инструментальная среда, в которой сегодня существуют ученые, практические исследователи и студенты, не менее важна и с позиции региональных властей.

— Первая очередь межвузовского студенческого кампуса — IQ-парк — будет сдана к концу этого года, в нем мы создаем уникальное место притяжения для нашей молодежи. Здесь будут стартапы, коворкинги, современная среда для научной активности и творчества. Все остальные составляющие финальной инфраструктуры кампуса ЕНОЦ будут завершены к концу 2025 года. Что касается поддержки научно-исследовательского сообщества республики, то я подписал распоряжение о выделении в этом году 250 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и стажировки специалистов научной и вузовской сферы, — предвосхищая логичный интерес ученых, добавил глава республики Радий Хабиров.

Из близкого будущего

Смогла Башкирия представить вице-премьеру и одно из продвигаемых им в масштабах страны новшеств — передовую инженерную школу «Моторы будущего». Она разместилась на базе Уфимского университета науки и технологий (а именно — в корпусах бывшего УГАТУ).

Инженерные школы вообще поощряются федеральным правительством. По словам Дмитрия Чернышенко, они уже созданы в 30 регионах страны как платформа, где смыкаются интересы теории, инноваций и практического производства индустриальных партнеров вузов.

В «Моторах будущего» молодые ученые занимаются проектированием, изготовлением, испытанием современных электротехнических комплексов, которые применяют в авиационной и транспортной промышленности. В более широком смысле — разрабатывают и выпускают наукоемкую продукцию. Студенческие конструкторские бюро тут же показали прототипы универсального силового модуля и микро-БПЛА. Эти модели прошли испытания и готовы к серийному выпуску.

— Мы сами производим силовую электроустановку. Проект маломагистрального самолета с батареей пока на 40 минут полета очень перспективный. Сейчас тиражируем опыт на весь университет, — рассказал директор «Моторов будущего» Вячеслав Вавилов.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, подобные инженерные школы в составе университетов и образовательно-исследовательских кластеров, по замыслу правительства, к 2030 году выпустят 40 тысяч специалистов, прошедших стадии от идеи до практического создания конкурентного продукта, который будут производить заказчики.

Образованы в России

В ходе рабочей поездки зампред правительства России и Радий Хабиров побывали в учебных лабораториях «Роснефти» на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Таким образом, мощные лабораторные блоки входят в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, помещаются в пятиэтажном здании обновленного горно-нефтяного факультета вуза и оснащены новейшим оборудованием. Причем заработали они всего-то в прошлом декабре — это 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 — по разработке и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и две лаборатории техносферной безо­пасности. В России подобных примеров можно сосчитать на пальцах одной руки.

— В одном корпусе четыре образовательных блока с 15 кластерами. Это позволяет получать качественное профессиональное образование с возможностью применять его на практике сразу после получения диплома, а ученым — проводить исследования, — объяснил Радий Хабиров.

— Крайне важно, что в нефтяном вузе Башкирии учатся студенты из дружественных стран. Они изучают наши технологии, потом внедряют их у себя на родине. Через них мы осуществляем экспорт отечественных разработок, а оттуда они наверняка последуют транзитом и в другие страны, — отметил Дмитрий Чернышенко, пообщавшись со студентами из Вьетнама, Кубы и стран Африки.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров внимательно изучили учебный буровой полигон, где тренажер-имитатор капремонта скважин интегрирован в многопользовательскую компьютерную лабораторию.

— Наш университет — единственный отраслевой вуз страны, на площадке которого есть полноценная буровая установка для получения практических навыков, причем приходят работать на ней и студенты топливно-энергетического колледжа, и студенты профильных специальностей из других регионов России. Уникальный опыт получают и представители зарубежных стран, — пояснил ректор УГНТУ Олег Баулин.

В качестве полезного результата визита вице-премьер правительства России поддержал инициативу строительства нового общежития в нефтяном университете в связи с возрастающим потоком студентов из других российских регионов и зарубежных стран.

Из первых уст

Андрей НАЗАРОВ, премьер-министр правительства республики:

— Не могли не коснуться в разговоре с Дмитрием Чернышенко вопросов развития цифровых сервисов в различных отраслях. Например, сегодня аграрии республики используют 16 федеральных государственных информационных систем, каждую из них нужно заполнять отдельно. С другой стороны, в регионе есть информационная система, которой пользуются все фермеры. Было бы удобно связать эти информационные ресурсы, чтобы у пользователя был единый вход как для подачи информации, так и для получения обратной связи. Это серьезно упростит жизнь аграриям и позволит им больше времени уделять основной деятельности. Дмитрий Чернышенко дал поручение минцифры проанализировать предложение и рассмотреть такую возможность.