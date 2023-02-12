Жить своим умом

Сегодня, когда наша страна как никогда остро испытывает враждебное давление внешних сил и достойно им противостоит, одной из ключевых задач для обеспечения безопасности государства, благополучия населения стало, как отметил президент Владимир Путин, обеспечение технологического суверенитета России. Проще говоря, надо иметь возможность в любой момент поддерживать работу всех систем современного информационного общества — от космических систем спутников до телефонной связи и управления производством.

Сейчас даже большинство наших бытовых потребностей обеспечивают высокие технологии. И никто не должен лишить нас возможности производить высокотехнологичные изделия из-за отказа поставлять те или иные их компоненты, разрушить процессы управления транспортом и вообще как-то негативно воздействовать на основные системы жизнеобеспечения. А технологический суверенитет в наше время может быть обеспечен лишь на базе передовых научных разработок. Быстрое развитие современных технологий опирается на опережающее развитие научных знаний. Как говорил основоположник российской науки Михаил Васильевич Ломоносов в «Слове о пользе химии»: «Науки художествам (так называли прикладные, практические знания и умения. — Авт.) путь показывают; художества происхождение наук ускоряют». Это справедливо и сегодня.

Какие же проблемы имеются у российской науки? Прежде всего, разумеется, это материально-финансовое и кадровое обеспечение. Современная наука часто дорого стоит, а российский бизнес пока не слишком активен в поддержке и внедрении инноваций. Поэтому государственное финансирование — основной источник средств для науки.

Стимулировать госкорпорации и частный бизнес к сотрудничеству с наукой — очень важная задача. Разумеется, надо обеспечить и подлинную эффективность научных разработок. А ее надо уметь определять и оценивать. И тут есть серьезные проблемы.

До недавнего времени о труде ученых предпочитали судить по количеству публикаций в зарубежных, прежде всего англоязычных, изданиях. Таким образом, полезность наших исследований оценивали иностранные редколлегии. Разумеется, международное сотрудничество необходимо, знать о делах и мнениях зарубежных специалистов надо, но оценивать свои исследования и ориентировать их на определенные проблемы должны мы сами. Чтобы наши разработки работали на нашу страну, а не на некое «мировое сообщество», за маской которого часто скрываются вполне частные и не дружественные нам силы.

Полагаем, научные работы следует в первую очередь оценивать по тем проблемам, которые в них ставятся, и по результатам исследований. Публикации — не самоцель. Главное — значение исследований ученых для нашей жизни, их самостоятельный подход к проблемам XXI века. Нельзя достичь успеха, если не будешь в курсе того, что делается в мире. Но если только следовать чужим мнениям и смотреть на мир чужими глазами — всегда будешь в отстающих. Известен парадокс древнего философа Зенона Элейского: быстроногий герой Ахиллес никогда не догонит даже черепаху, если будет бежать именно за ней. Так и в жизни, если мы все время будем стремиться догнать кого-то.

И тут возникает важный момент — для успешного самостоятельного развития в сфере современных технологий недостаточно базы только из точных и естественных наук, в том числе и IT-разработок. Стабильное научно-технологическое развитие должно опираться на самобытную креативную среду, всесторонне стимулирующую творческую мысль. Поэтому необходимо комплексное, целостное развитие российской науки, включая социально-гуманитарные направления. Без этого высокие технологии будут ущербны.

Огромный духовный потенциал России и ее многонационального народа позволяет решить проблему нашего духовного суверенитета: при внимании ко всей мировой культуре — жить своим умом, в соответствии со своими идеалами, ценностями, обычаями.

Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН занимается одной из важнейших сторон жизни людей — их этничностью. А это очень важно для Башкортостана, для страны в целом. Наша многонациональность, этническое разнообразие, сложившееся в евразийскую целостность, наша поликонфессиональность — это источник нашей силы, потенциал развития самобытной России — Евразии как самостоятельной цивилизации. Этот огромный духовный потенциал мы должны познать, освоить и сделать фактором прогресса.

И здесь еще одна проблема — научные и научно-педагогические кадры, привлечение талантливой молодежи.

Наш нобелевский лауреат, академик Виталий Гинзбург говорил: «Патриотизм я понимаю так: в меру возможностей человек должен стараться просвещать население. Делать все, что может хорошего для своей страны. Государство и страна должны стремиться к воспитанию населения».

Здесь мы видим еще одну важную сторону научной деятельности, которая в комплексе решает поставленную сверхзадачу, — образование и просвещение.

Этому направлению наш институт и Музей археологии и этнографии в его составе, обладающий уникальными коллекциями (например, «Сарматское золото» известно во всем мире), уделяет большое внимание. Мы регулярно проводим встречи со студентами и школьниками, на которых они узнают о древних народах и тайнах старых курганов, об обычаях и традициях наших предков.

При институте организована молодежная археологическая школа, привлекающая молодых людей к участию в исследованиях древних памятников. Очень важно, чтобы юное поколение приобщалось к истокам нашей духовности, а главное — осознавало издавна складывавшееся и столь важное сегодня единство народов России.

И еще. Сегодня почти нет популярных художественных произведений о современной науке. Молодежи наука представляется скучным и малозаметным делом по сравнению с каким-нибудь шоу-бизнесом. Общение с настоящими учеными, приобщение к научным проблемам позволяют молодым людям почувствовать романтику исследовательского творчества, значение научных достижений для нашей жизни во всех ее проявлениях. А это формирует уважение к науке и кого-то привлечет к избранию научной деятельности как своего призвания.