Я б в учёные пошёл…

Накануне Дня российской науки в Уфимском университете науки и технологий прошел пресс-тур для журналистов городских республиканских изданий и телеканалов, во время которого представители СМИ познакомились с наиболее интересными проектами и разработками ученых нового вуза. Его провела научный гид, руководитель проекта «ESG-модели роста новых экотерриторий» Рената Лукманова. Побывал здесь и наш корреспондент, который убедился: сегодня в университете есть все, чтобы получать качественное образование, заниматься научными исследованиями и создавать новое вместе со сверстниками и старшими коллегами.

Территория знаний

Одна из самых престижных обучающих площадок УУНиТ сегодня — передовая инженерная школа «Моторы будущего» (руководитель — Вячеслав Вавилов).

— Она была образована летом 2022 года в рамках проекта мин-обрнауки России, — рассказал журналистам аспирант кафедры автомеханики и инженер школы Руслан Уразбахтин. — Ее главная задача — сократить разрыв между университетом и предприятием. У нас готовятся высококлассные инженерные кадры, которые не только изучают теорию, но и проходят все этапы разработки электрических машин и радиоэлектронной аппаратуры на практике. А кроме этого студенты сами создают конечные изделия по заказу индустриальных партнеров школы.

Несмотря на официальную терминологию, школа, по сути, это большая научно-производственная структура. Здесь есть исследовательское ядро с тремя направлениями работы (электрические машины, электроника, гибридные силовые установки), научно-исследовательский институт, связанный с опытным производством, и студенческие конструкторские бюро. Сегодня их четыре, созданы они под конкретный заказ предприятий: КамАЗ, ВЕГА-ГАЗ, УППО и СЭГЗ. В СКБ готовят кадры для этих заводов, а ребята обучаются, решая реальные промышленные проблемы и выполняя инженерные задачи.

В ПИШ «Моторы будущего» студенты могут попасть по конкурсному отбору с третьего курса. Здесь они уже официально трудоустроены. А после выпуска их гарантированно примут на работу предприятия-партнеры СКБ.

— Я работаю на производственном участке отдела сборки электрических машин, — сообщил магистрант первого курса Артем Никандров. — Мы собираем опытные модели машин и двигателей, пишем статьи, проводим научно-исследовательскую работу. Очень хорошо, что здесь я могу совмещать учебу и работу. А еще нравится, что у нас молодой коллектив и легко находить общий язык с коллегами.

Лаборатория с авиатренажером Боинг 737-800 — наверное, одна из самых зрелищных в университете. Авиатренажер технически полностью повторяет кабину самолета, имеет весь набор аппаратуры и может имитировать взлет, полет, посадку и внештатные ситуации.

— На нашем стенде студенты преодолевают психологический барьер, осваивают устройство кабины самолета, чтобы потом на практике в аэропорту Уфа смело обращаться с этим летательным аппаратом, — рассказал нам старший преподаватель кафедры авиационных двигателей Ринат Сахабутдинов.

На факультете авиационных двигателей, энергетики и транспорта УУНиТ студенты должны научиться запускать двигатель, проверять системы самолета, обслуживать и ремонтировать его. На выходе они становятся инженерами по обслуживанию летательных аппаратов.

Территория науки

Центр компетенций «Термогидродинамика многофазных потоков» — пример сотрудничества научного сегмента вуза и предприятий реального сектора экономики.

— В 2019 году мы получили государственную премию РБ по науке и технике, — отметил заведующий кафедрой геофизики, научный руководитель проекта и заслуженный изо­- бретатель РБ Рим Валиуллин. — И наша разработка оказалась настолько востребованной, что к нам обратилась нефтесервисная компания «ТНГ-Групп» из Бугульмы с просьбой создать аппаратно-программный комплекс и методику исследования для диагностики нефтяных скважин и пластов.

В 2021 году ученые получили федеральный грант в размере 160 миллионов рублей на реализацию своего проекта, и уже третий год над ним работают не только молодые специалисты, но и студенты и аспиранты. По убеждению ученого, хорошего специалиста можно подготовить, только если он с университетской скамьи занимается наукой.

Сегодня уже готов первый образец — уникальный скважинный зонд, который позволяет в реальном времени определять состояние старых нефтяных месторождений и горизонтальных скважин. А в этом году по чертежам изготовят опытные образцы, которые испытают в деле. Аппарат и методика работы с ним помогут промысловикам принимать оптимальные технологические решения по добыче нефти.

На биологическом факультете в прошлом году открылась молодежная лаборатория мирового уровня — лаборатория популяционной и медицинской генетики, возглавила которую кандидат биологических наук Дарья Прокофьева. Грант на открытие лаборатории вуз получил в рамках стратегического проекта «Здоровое долголетие» программы «Приоритет 2030», а исследования проходят в сотрудничестве с УФИЦ РАН.

— Мы изучаем генетическую структуру популяции Северной Евразии, анализируем генетические изменения, связанные с онкологическими заболеваниями, разрабатываем новые способы диагностики и прогноза лечения заболеваний, оцениваем эффективность терапии, — рассказала о работе лаборатории Дарья Прокофьева.

— Причем опираемся на концепцию персонализированной медицины, то есть индивидуального лечения в зависимости от генотипа человека.

В молодежной лаборатории сегодня ведутся два проекта: создание метагеномной карты Башкирии и разработка диагностического набора для оценки эффективности распространенных видов химиотерапии у больных раком яичников.

В лаборатории работают около 20 молодых сотрудников, в числе которых аспиранты, магистранты и кандидаты наук.

В Центре коллективного пользования научным и технологическим оборудованием «Нанотех» сосредоточено дорогостоящее научное оборудование для проведения различных исследований. В основном это работы в области материаловедения, физики металлов и покрытий и испытания цветных и черных металлов, сталей, сплавов и неметаллических материалов с требуемой точностью.

— Вот, например, рентгенофотоэлектронный спектрометр — единственный образец на всю республику, — объясняет директор единого инновационного комплекса, в состав которого как раз и входит ЦКП «Нанотех», Андрей Журавлев. — Он позволяет снимать топографию поверхности материала на мельчайшем уровне. Внутрь помещается образец, ионная пушка выбивает слой на уровне наночастиц, и мы послойно определяем химический состав поверхности. Такой структурный анализ материала позволяет впоследствии проводить реинжиниринговые исследования, то есть воспроизводить материалы. Сегодня подобные исследования применяются в авиационной и нефтяной сферах.

В центр обращаются индустриальные партнеры университета, заказывая те или иные исследования материалов, а студенты вуза пользуются оборудованием для подготовки научных трудов.

Территория сотрудничества

После создания 1 ноября 2022 года Уфимского университета науки и технологий и.о. ректора Вадим Захаров обратил особое внимание на трансформацию научно-образовательной среды, чтобы студентам было комфортно собираться вместе для решения общих задач. Работы начались незамедлительно. Так, в физико-математическом корпусе УУНиТ только что завершилась реконструкция читального зала. Теперь это удобный и современный коворкинг-центр с мультимедийным оборудованием, где студенты и сотрудники университета могут проводить встречи, круглые столы, конференции, общаться и отдыхать.

Во время нашего тура здесь прошла проектная сессия для студентов «Университетская предпринимательская инициатива».

— Наша задача — увеличить количество научно-технологических проектов на территории региона, — пояснила начальник отдела проектной деятельности и предпринимательства Зульфия Садыкова. — Сегодня огромное количество федеральных грантов выдается на студенческие проекты. А мы учим ребят работать с собственными проектами от идеи до конечного продукта. И это действительно работает: в прошлом году наши ребята получили 23 гранта в рамках программы студенческого стартапа. Работы самые разные: от новаций в нефтегазовой сфере до разработок программного обеспечения и школы журналистики.

В рамках таких встреч ребята рассказывают о своих идеях, формируют студенческие группы, учатся планировать работу со своими проектами и встречаются с экспертами, которые делятся опытом и выступают в качестве наставников.

Магистрант второго года обучения Назгуль Фаткуллина — одна из победителей конкурса стартапов прошлого года. Она разработала цифровой комплекс для моделирования однофазных и многофазных течений в микромоделях, который позволяет сэкономить на дорогостоящих экспериментах. Ее разработка используется в производстве микрофлюидных устройств, распространенных в медицине, например, ПЦР-тестов.

А в коворкинг-зале «Соты» гуманитарного корпуса представители студенческого актива Института истории и государственного управления УУНиТ вместе с его директором доцентом Аминой Уразовой готовятся к прямому эфиру для абитуриентов, который пройдет 18 марта.

— Ребята сама решили, что лучший способ рассказать о жизни вуза — это представить студенчество изнутри, — рассказала Амина Ильдусовна. — Они снимали ролики в разных локациях университета и общежитий, и во время прямого эфира в соцсетях мы будем их демонстрировать.

Создание коворкинга «Соты» финансировалось по федеральной программе «Приоритет 2030». Шесть миллионов рублей были направлены на закупку техники, мебели, ремонтные работы. В итоге здесь появились три зоны: учебная с аудиториями, зона активной работы и зона отдыха. В корпусе таким образом обновили целое крыло площадью 500 квадратных метров.