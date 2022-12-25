В Академии наук Башкортостана чествовали династии

Династию Лазаревых – Плечевых представила профессор, известный врач-эндокринолог Татьяна Моругова. Центральной фигурой в этой династии, трудовой стаж которой насчитывает 860 лет, является Дина Наумовна Лазарева, доктор медицинских наук, профессор, основатель школы фармакологов и токсикологов республики. В этом году медицинская общественность республики отметила её столетие. На доме, в котором жила Дина Наумовна, установлена памятная доска.

Подробно рассказав о членах большой династии Лазаревых-Плечевых, каждый из которых считает врачевание не просто профессией, а своей судьбой, призванием, Татьяна Моругова привела слова своего внучатого племянника, гимназиста Левона Плечева. Тот совсем недавно написал в сочинении на тему «Моя будущая профессия»: «Я горжусь, что мои близкие – доктора, и постараюсь достойно продолжить семейную традицию».

Шесть поколений ученых и педагогов, большинство из которых носит фамилию Исмагиловы, представил профессор БГАУ, видный ученый-растениевод, создатель новых сортов пшеницы (в соавторстве) и кукурузы Рафаэль Исмагилов. Суммарный стаж его династии – более семисот лет, от муфтиев до профессоров ведущих мировых университетов тянутся веточки генеалогического древа Исмагиловых.

Рафаэль Исмагилов сказал, предваряя свое выступление: «У меня сегодня хороший день, думаю, он запомнится надолго. Благодаря таким круглым столам, которые организует Академия наук Башкортостана, благодаря проекту «Живое наследие памяти», инициированного Институтом наследия РАН, возрождается интерес к науке, людям, которые ее творят и передают свои знания, свой опыт не только «наследникам по прямой» – всем потомкам. Это дорогого стоит».

Представитель самой молодой династии – химиков Амирхановых доцент, зав. кафедрой зелёной химии УУНиТ Адель Квятковская рассказала о трех поколениях своих предков, одержимых «наукой о превращениях». Революции, войны, перестройки не помешали им сохранить верность профессии, интерес к изысканиям, открытиям, новым методикам. Дед, выдающийся химик, участник Великой Отечественной войны Анвар Амирханов, которого по ее окончании зазывали в свои лаборатории профессора Европы, а он кинул якорь в только-только создававшейся Академии наук Башкортостана. Его дочери, Найля Анваровна и Флора Анваровна, снискавшие славу лучших химиков УГАТУ. Старшая создала школу электрохимии в авиационном университете.

А теперь и младший сын Адели Квятковской, школьник Федор, объявил о решении стать химиком. А значит, продолжить профессиональную династию. Как тут не вспомнить слова его ровесника Левона Плечева, процитированные за круглым столом в Академии наук: «При выборе профессии большую роль играет семья. Династии появляются в тех семьях, где старшие поколения действительно любят свою работу, преданны ей, поэтому и дети осознанно продолжают дело отцов»…

Фото: Гюзель ЗАРИПОВА.