ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии

С источниками финансирования возведения ТИЦ пообещал помочь глава республики Радий Хабиров. По его словам, в этом году однозначно появится туристско-информационный центр в комплексе Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе, остальные места должны вдумчиво предложить в министерстве.

ТИЦы – это довольно свежий проект республики, первый из них появился менее года назад в мае, в Уфе. А в общем в республике их открылось уже девять в мини и макси-форматах: пять в столице, в геопарке «Торатау» Ишимбайского района, в парке отдыха «Красный ключ» Нуримановского района, в геопарке «Янган-Тау» Салаватского района и в селе Воскресенское Мелеузовского района. Все они далеко не случайно привязаны к туристическим «местам силы», потому что и сами призваны формировать и ориентировать туристский спрос по всей республике.

- ТИЦы, будучи сервисной службой, которая представляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и прочем, сами стали обязательной частью современной туристической инфраструктуры, - отметил Рустем Афзалов.

По далеко идущему замыслу организаторов туриндустрии, именно в туристско-информационных центрах и гостям региона и местным жителям должен раскрыться турбренд республики «Душа Урала, сердце Евразии». Дорого стоит в одной точке притяжения узнать, куда можно сходить и где можно поесть национальные блюда, выбрать тур, разобрать буклеты и прикинуть объекты промышленного наследия, природные памятники или место короткого путешествия по Башкирии, да и сувениры приобрести.

Так, высоко оценил открывшийся месяц назад ТИЦ на Советской площади в Уфе один из первых внешних посетителей – министр экономического развития России Максим Решетников.

Он подтвердил, что в 2023 году республика в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит из федерального бюджета 552 млн рублей. Эти средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона.

- К сожалению, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но мы активно работаем над тем, чтобы это изменить. Регион ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности – гораздо шире. У нас огромный потенциал – богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие, - откликнулся после встречи с федеральным министром глава республики Радий Хабиров.

- Сейчас мы в фазе активного развития туристической сферы, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли, умножение числа ТИЦов как туристических компасов и мест внешнего притяжения – одна из них, - отметил Радий Хабиров.

Фото Александр ДАНИЛОВ и со страницы Радия Хабирова в соцсетях.