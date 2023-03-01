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Сегодня, 17:55

ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии

В городах и районах республики откроются девять туристско-информационных центров в ближайшие два года. Об этом заявил на оперативке правительства министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии

С источниками финансирования возведения ТИЦ пообещал помочь глава республики Радий Хабиров. По его словам, в этом году однозначно появится туристско-информационный центр в комплексе Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе, остальные места должны вдумчиво предложить в министерстве.

ТИЦы – это довольно свежий проект республики, первый из них появился менее года назад в мае, в Уфе. А в общем в республике их открылось уже девять в мини и макси-форматах: пять в столице, в геопарке «Торатау» Ишимбайского района, в парке отдыха «Красный ключ» Нуримановского района, в геопарке «Янган-Тау» Салаватского района и в селе Воскресенское Мелеузовского района. Все они далеко не случайно привязаны к туристическим «местам силы», потому что и сами призваны формировать и ориентировать туристский спрос по всей республике.

- ТИЦы, будучи сервисной службой, которая представляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и прочем, сами стали обязательной частью современной туристической инфраструктуры, - отметил Рустем Афзалов.

По далеко идущему замыслу организаторов туриндустрии, именно в туристско-информационных центрах и гостям региона и местным жителям должен раскрыться турбренд республики «Душа Урала, сердце Евразии». Дорого стоит в одной точке притяжения узнать, куда можно сходить и где можно поесть национальные блюда, выбрать тур, разобрать буклеты и прикинуть объекты промышленного наследия, природные памятники или место короткого путешествия по Башкирии, да и сувениры приобрести.

Так, высоко оценил открывшийся месяц назад ТИЦ на Советской площади в Уфе один из первых внешних посетителей – министр экономического развития России Максим Решетников.

Он подтвердил, что  в 2023 году республика в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит из федерального бюджета 552 млн рублей. Эти средства пойдут на создание кемпингов, автокемпингов, обустройство пляжей, развитие комфортной туристической среды, проведение Уфимского марафона.

- К сожалению, Башкортостан в массовом сознании никогда не был по-настоящему туристическим местом. Но мы активно работаем над тем, чтобы это изменить. Регион ассоциировался со сплавами, санаториями. Однако возможности – гораздо шире. У нас огромный потенциал – богатая природа, интересные геологические объекты, культурное, историческое, археологическое наследие, -  откликнулся после встречи с федеральным министром глава республики Радий Хабиров.

- Сейчас мы в фазе активного развития туристической сферы, но уже через 5-6 лет, уверен, республика превратится в крепкий, туристически привлекательный регион для жителей страны и гостей из-за рубежа. Федеральные коллеги очень помогают нам в формировании инфраструктуры, будем развивать и наши, региональные программы поддержки отрасли, умножение числа ТИЦов как туристических компасов и мест внешнего притяжения – одна из них,  - отметил Радий Хабиров.

Фото Александр ДАНИЛОВ и со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
ТИЦы станут туристическим компасом Башкирии
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:туризм и индустрия гостеприимства в башкириитурытуристско-информационные центрыцентр притяжениявизит-центрыафзаловрешетниковхабиров
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