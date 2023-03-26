Звезда в зрительном зале

«Мы были так впечатлены вашим мастерством, что даже растерялись и не сразу начали аплодировать. На самом деле каждый фрагмент вашего выступления нуждался в аплодисментах!» — услышать оценку профессионального успеха от такого мастера балетной сцены, как Илзе Лиепа, и для студентов, и для педагогов Башкирского хореографического колледжа невероятно ценно.

Кто-то запомнит встречу со знаменитой артисткой на всю жизнь. Как она навсегда запомнила свою встречу с Рудольфом Нуреевым.

В рамках прошедших в Уфе Нуреевских дней Лиепа побывала в БХК на прогоне одноактного балета «Как стать балериной», который на следующий день открывал программу гала-концерта в Башопере. По словам Илзе Лиепы, в этом класс-концерте, поставленном балетмейстером из Санкт-Петербурга Александром Полубенцевым, хореограф провел юных артистов по самой трудной дороге.

— Прекрасный выбор темы, идеи класс-концерта — что может лучше показать сложность пути в нашей профессии? Да, можно преподнести что-то несложное красиво, артистично. Но здесь были показаны самые сложные и виртуозные элементы, с которыми даже самые маленькие артисты справились великолепно: элементы нашего каждодневного труда превратили в искусство. Все это говорит о правильной системе преподавания. Я думаю, где бы вы ни показывали этот спектакль, он везде будет иметь успех, — отметила народная артистка России.

Илзе Лиепа очень эмоционально отозвалась о мастерстве юных танцовщиц и отметила, что среди студентов много парней — прыгучих, по-актерски выразительных, а такие в балете на вес золота.

Фото Александра ДАНИЛОВА.