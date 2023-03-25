Мы ещё споём!

Сколько у нас по стране клубов, Дворцов и Домов культуры, которые представляют собой просто стены. Словно чертоги Снежной Королевы — все блестит, но пусто и безжизненно.

А в небольшой деревушке Старобайрамгулово (Аушкуль) в маленьком стареньком клубе, у которого протекает крыша и с потолка сыплется земля, жизнь по-настоящему кипит.

Такой вот парадокс.

— Повезло с культработниками, — раскрывает секрет член клуба агинэй, одна из самых уважаемых женщин деревни

78-летняя Хима-апай Лукманова. — Клуб — наше место силы, куда неодолимо тянет. Ну вот скажите, что бы мы делали без него — сидели бы дома, сетовали на все и вся вокруг, обсуждали свои болячки и проблемы, а сейчас на это просто времени нет. Спасибо нашим Альфие и Рите, дай им Бог здоровья!

Это она о художественном руководителе клуба Альфие Курамшиной и заведующей клубом Рите Абдрахимовой. Рита Габидулловна трудится здесь с 2017 года. Родом из Аргаяшского района Челябинской области, но полюбила эту деревню и осталась здесь. Поначалу была бухгалтером, что не помешало ей переквалифицироваться в культработники. И ведь неплохо справляется. Как говорится, было бы желание, а еще призвание. А об Альфие Ниязовне стоит сказать особо. Она здесь с 2012 года. Энергичная, активная, пример того, каким должен быть художественный руководитель. Окончила фольклорное отделение музыкального училища, а потом заочно институт. Культработник не только по образованию, но и по духу.

— С детства любила танцевать, с удовольствием занималась в кружке. Для детей очень важно иметь еще какое-то занятие помимо учебы и домашней работы, — уверена она.

Вот почему первым делом Альфия Курамшина организовала в клубе танцевальный кружок, куда дети ходят с большим удовольствием. Она легко находит общий язык с подростками, ведь девять лет успела поработать в школе старшей вожатой, преподавала музыку. Потом перешла в клуб. В 2013 году организовала фольклорный ансамбль «Аушкульские яшмы». В прошлом году он получил звание народного. И это в небольшой деревне, где проживает всего-то 241 человек. А недавно коллектив ансамбля вернулся из Казани, где завоевал Гран-при международного многожанрового фестиваля-конкурса «Призвание — артист». А незадолго перед этим артисты ансамбля блистали на сцене всероссийского конкурса в Челябинске, где тоже получили Гран-при.

Причем награды эти не первые, одних Гран-при у них четыре, из них два — республиканского конкурса «Етеган йондоз». Участвовали и в республиканском танцевальном конкурсе «Баик».

— Мы бы и еще один Гран-при взяли. Должны были на днях поехать в Кушнаренково, получили приглашение на IX Республиканский фестиваль фольклорного творчества «Кушнаренковские зори». В отделе культуры пообещали автобус, но в последний момент что-то не заладилось. Уже сумки были упакованы, каждый день репетировали, готовились, — в один голос высказывают свою обиду участницы ансамбля.

— Как вы репетируете-то? — интересуюсь, окидывая взглядом клуб размером со среднюю квартиру. Кстати говоря, отапливается он дровами.

— Отодвигаем стулья и репетируем, сцена-то маленькая, неудобно, — отвечает одна из артисток пенсионерка Аниса-апай Ахтямова.

— А на какие средства съездили на конкурс в Казань, все-таки расстояние немалое? — продолжаю допытываться.

— На свои, конечно. Пенсии поднакопили. И в Кушнаренково съездили бы на свои, только вот поиздержались после Казани.

— Вы бы видели, с каким энтузиазмом они вернулись из Казани! Помолодевшие, с желанием и дальше покорять сцены. А ведь когда собрали ансамбль, среди бабушек только двое более-менее знали элементы танца, у остальных вообще было смутное представление о хореографии, — рассказывает Альфия Ниязовна.

— Награды — это, конечно, хорошо, но самое главное для нас — это общение и движение. Мы ведь частенько собираемся все вместе, как вот сегодня, — считает Фания Сайфутдинова.

Она всю жизнь проработала в садике. Хороший воспитатель, дети ее очень любили, но дошкольное учреждение не так давно закрыли. Признается: пережить это было тяжело, все-таки отработала там 35 лет. Если бы не такая отдушина, как ансамбль, было бы еще сложнее.

В ансамбле занимаются 17 человек. В основном женщины в возрасте. Самой старшей, Химе Лукмановой, как уже сказали, 78 лет.

— Общаемся, вспоминаем былое, песню споем, спляшем, потом вместе в мечеть идем. Сегодня вот ждет пятничная молитва, — говорит Римма-апай Байрамгулова. — А так что бы мы делали дома? Не одним хозяйством и домашними делами жива пенсионерка. Пляшем, когда весело, а особенно — когда грустно. Настроение поднимает, да и для здоровья полезно, так что советую всем.

— У нас в Яльчигулово, что в трех километрах отсюда, нет клуба. С Венерой Насыровой (кстати, она очень хорошо поет, в конкурсе в Челябинске стала лауреатом первой степени. — Авт.) ездим сюда, занимаемся с удовольствием, — включается в разговор Фания Ильясова. Она социальный работник, пользуется уважением и у коллег, и среди подопечных. В ансамбле работающих женщин тоже немало.

А еще в клубе есть группа женщин, аккомпанирующих на... ведрах. Зря усмехаетесь, очень заводная получается музыка, плясовая. Причем традиционная для башкирской культуры. Не зря ею заинтересовались телевизионщики ВГТРК Россия-1: приехали в такую даль, сняли интересную передачу.

— Когда под рукой другого инструмента нет, то и ведро сойдет. Раньше у башкир музыкальных инструментов было маловато, тем более, когда кочевали. Вот и приспосабливали ведра и казаны, чтобы отбивать ритм, — объясняет Хима-апай Лукманова.

— Под ведро сплясать, конечно, оригинально, но в XXI веке, наверное, хочется и что-то более современное? — интересуюсь у них. — Неужели в клубе нет ни одного музыкального инструмента? Даже гармошки?

— Да откуда... — разводят руками бабушки.

— Действительно, начали с ведра, это потом решили бабушек привлечь к танцам, — рассказывает Альфия Ниязовна. — В Казани показали «Танец с браслетами».

— А с костюмами как? На фотографиях вы все такие красивые и нарядные.

— Сами разработали. Национальный костюм — это не просто одежда. Там каждый орнамент, каждый нюанс имеет значение. Пока шили, сами научились и узоры вышивать, — рассказывает Римма Байрамгулова.

Ей 74 года, всю жизнь проработала в школе, сейчас на пенсии. Одна из уважаемых агинэй деревни. Знатная хозяйка, мать троих детей, плюс к остальным достоинствам — просто кладезь всего, что касается башкирской культуры, обычаев, традиций. Это она помогла воспроизвести аутентичные национальные орнаменты, когда создавали костюмы. У каждой из участниц ансамбля сейчас по пять-шесть традиционных башкирских нарядов для сцены.

Они не стоят на месте, все время развиваются. Появилось еще одно направление — научились ткать вещи из войлока. На прошедшем в селе Ильчино районном фестивале изделий из овечьей шерсти даже были удостоены Гран-при.

Вернулись окрыленными и решили изготовить войлочные ковры для наших бойцов СВО. Кстати, из войлока получаются отличные «сидушки», подколенники — проверено в боевых условиях.

— Участницы ансамбля также являются членами местного объединения агинэй. И на них держится сегодня жизнь деревни. Без них не обходится ни одно мероприятие, более того, они сами выступают инициаторами многих полезных дел.

Собирали вещи для отправки бойцам СВО, даже чак-чак для них приготовили. Между прочим, в этой небольшой деревне собрали 125 тысяч рублей, чтобы купить необходимое для фронта.

Они выходят на субботники и, что уж говорить, держат порядок в деревне. Здесь нет пьющих семей, в магазинах давно уже не продают водку. Причем деревня никогда не участвовала в республиканском конкурсе «Трезвое село». Просто трезвость для них — образ жизни.

В этой деревне есть начальная школа, ФАП и клуб. Три кита, на которых держится жизнь населенного пункта. Жаль, что садик закрыли.

Правильно живут в этой деревне — задорно, с куражом, на самой стремнине общественной жизни. «Провинциальная дыра», «глухомань» — это ведь не географические понятия, это психосоциальный диагноз. И если кого-то угораздило подцепить эту заразу, приезжайте лечиться в Старобайрамгулово!

Учалинский район.