Он следовал за своей звездой

В 1987 году Рудольфу Нурееву на 48 часов разрешили приехать в Уфу проститься с больной матерью, которая его уже не узнала. Спустя 28 лет после своего отъезда из Башкирии ставший знаменитым на весь мир артист вновь смог встретиться с сестрой Разидой и племянником, побывать на родной улице, постоять на краю утеса над Белой, откуда он в детстве наблюдал за проходящими мимо поездами, один из которых умчал его потом в далекие края. Как он рвался сюда все эти годы, и нашел ли он здесь то, чего ему так не хватало на чужбине… Об этом заставляют задуматься фотографии с выставки «Рудольф Нуреев. Возвращение», которая прошла в единственном в мире музее артиста в Башопере в рамках Нуреевских дней.

Вот уже второй год благодаря гранту Фонда культурных инициатив традиционный праздник балета, посвященный Нурееву, сопровождается международным проектом «Нуреевские сезоны». Он существует с 2018 года, но раньше реализовывался только в Париже и Москве. Творческая группа «Сезонов» снимает фильмы о Нурееве, организует фотовыставки, встречи с людьми, знавшими артиста, и мастер-классы.

— Фото для этой выставки мы собирали по крупицам во многих городах, начиная с Санкт-Петербурга, где Вагановская академия передала нам несколько редких, ранее не публиковавшихся снимков. Фотографии также предоставили Баш-опера, известный фотограф из Казани Фарит Губаев и ТАСС. Мы стараемся пополнять единственный в мире музей Нуреева. В прошлом году привезли сюда головные уборы артиста, переданные его итальянскими партнерами, фотографии партнерш по танцу с автографами. В этот раз передаем в коллекцию три фотопортрета артиста и книги казанских издательств о нем. В судьбе Нуреева еще много белых пятен, — рассказала организатор проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева.

Помимо балетов, в которых когда-то блистал наш знаменитый земляк, публике показали новые фильмы о танцовщике, снятые группой международного проекта «Нуреевские сезоны».

За последние два года в рамках проекта кинокомпания «Свой почерк» сняла три новых документальных фильма о Нурееве, которые показали в Уфе в Нуреевские дни. Один из них — «Рудольф Нуреев. Нездешний остров» — рассказывает о жизни артиста в Италии, которую он очень любил. Здесь он купил небольшие скалистые острова архипелага Ли Галли, где мечтал создать балетную школу для молодых талантливых танцовщиков со всего мира. Фильм наполнен атмосферными съемками живописной Италии и воспоминаниями людей, окружавших звезду балета: его близких друзей, коллег, партнерш. Все это дает возможность понять, чем жил гений балета, и хотя бы предположить, о чем он думал, что чувствовал в те годы, когда уже знал о своей неизлечимой болезни. Пронзительный и трогательный образ сильного человека, который несмотря ни на что продолжает следовать своему призванию до самых последних дней. Был ли он все-таки счастлив на чужбине?..

Нуреевские дни в этом году проходили в рамках культурного форума «АРТ-Курултай», в котором приняла участие представительница знаменитой балетной династии, народная артистка РФ Илзе Лиепа.

— Это удивительный пример того, как человек идет за своей звездой, как прорастает профессией, для которой рожден. Нуреев являет своей жизнью пример невероятности. Он начал обучаться балету в том возрасте, когда обучение уже заканчивают, и это его не остановило, — говорит артистка. — Он шел к своей мечте, преодолевал трудности, добивался безупречной техники, много читал. Он очень рано понял, что быть артистом балета — значит много знать, быть человеком мировой культуры. И он им стал и беззаветно служил искусству.

Когда мой брат Андрис был начинающим артистом, он собирал записи Нуреева на кассетах. У него были записи выступлений многих танцовщиков, но Андрис отдавал предпочтение именно танцу Нуреева. Наверное, он покорил его своим артистизмом. Русская балетная школа немыслима без подтекста, без смыслов. В танце Нуреева эти смыслы всегда были в огромном количестве.

Он принадлежит к тому же поколению, что и мой отец Марис Лиепа, их судьбы пересекались в России, потом за границей. Я помню, как-то отец привез книгу о Нурееве, и в ней на внутренней обложке был напечатан его рабочий график. Судя по нему, Рудольфа Нуреева можно назвать одним из самых трудолюбивых артистов. По числу спектаклей в год его, наверное, можно сравнить только с Анной Павловой — вот два самых неутомимых служителя нашего искусства.

Имея свойство поддерживать молодые таланты, Нуреев обратил внимание на моего брата и пригласил его танцевать в своей редакции «Лебединого озера» в Гранд-Опера, и Андрис стал первым русским танцовщиком, который танцевал в этой знаменитой постановке. Нуреев знал, каким авторитетом он сам и мастера его поколения являются для молодежи, и, будучи в Нью-Йорке, где мой брат танцевал с Ниной Ананиашвили, он пригласил их на свой день рождения, где были только они втроем и… Михаил Барышников. Представляете, какой это был незабываемый для Андриса и Ниночки вечер!

А когда Рудольф впервые после перерыва приехал в Россию, он позвонил Андрису и сказал, что хотел бы в нашем доме встретиться со своими друзьями. У Андриса в этот день была «Жизель». После спектакля мы накрыли стол и ждали их. Это был вечер разговоров, воспоминаний. Удивительно, что это все произошло именно у нас! Он был человек невероятной харизмы, невозможно было оторвать от него глаз, не слушать, что он говорит. Его окружала какая-то удивительная энергетика. Уникальный человек, который всю жизнь следовал своей мечте, своей беззаветной страсти, любви к танцу. Она была всепоглощающей.

Я очень рада тому, что в Уфе так чтут его память, и благодарю вас от своего балетного цеха. Очень хочется, чтобы на Нуреева равнялась молодежь, чтобы она понимала, что балет — это не только техника, танец, но и огромные артистические задачи, которые Нуреев решал так, что, увидев это однажды, нельзя было забыть никогда.

Мы должны понимать, что Нуреевские дни — это не только событие для Башоперы, для Уфы, это событие российского масштаба. Ведь балет — наше национальное достояние, это наша мощь, наша сила. Все, что умел Нуреев, дала ему Россия, ленинградская школа балета, сам Ленинград, который породил в нем любовь ко всем видам искусства в глубочайшем ее проявлении: он стал величайшим эстетом, обожал и коллекционировал предметы искусства. Чтить память выдающихся артистов для страны дело нужное, потому что без героев нельзя надеяться на то, что появятся новые. Для меня Нуреев всегда остается непревзойденным, потрясающим, великим!