Как Садко уфимцев петь учил

Автором идеи проекта, который осуществили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал художественный руководитель Баш­оперы Аскар Абдразаков.

Молодой артист Игорь Морозов в театральной Уфе человек не новый. До Садко он сыграл Ленского в опере «Евгений Онегин» и Владимира Игоревича в «Князе Игоре».

— Буду только рад и в дальнейшем участвовать в постановках Башоперы, — говорит солист. — Мне нравится творческий коллектив театра, и публика здесь замечательная, всегда полные залы. Уфа уже стала мне как родная.

Игорь Морозов уже несколько лет играет в опере «Садко» в московской Геликон-опере. По его словам, уфимский «Садко» абсолютно отличается от московского, это совсем другая концепция, только музыка Римского-Корсакова остается неизменной. И сам образ Садко солист в уфимской постановке подает по-другому.

— Мне интересно по-разному подавать роль, участвовать в постановках разных театров, переживать новые эмоции, а не многократно петь один и тот же спектакль, — признался артист.

Слушателями двухдневного мастер-класса, проведенного Морозовым, стали 20 молодых певцов. К ним присоединились слушатели, желающие увидеть, как артист работает с, возможно, будущими коллегами, а также педагоги.

— Уровень подготовки у всех участников разный, — говорит Игорь Морозов. — Стараюсь найти подход к каждому, что-то подсказать, посоветовать. Эта инициатива Аскара Абдразакова, на мой взгляд, очень полезная вещь, такие мастер-классы должны проходить часто.

Как сообщили в пресс-службе Башоперы, следующий мастер-класс проведет заслуженный артист России Аскар Абдразаков.