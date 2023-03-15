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Как Садко уфимцев петь учил

Солист Геликон-оперы Игорь Морозов, известный уфимскому зрителю по партии Садко в одноименной оперной премьере этого сезона, провел в Башкирском театре оперы и балета вокальный мастер-класс для учащихся и выпускников профильных учебных заведений Уфы, Учалов и Оренбурга.

Альберт ЗАГИРОВ Игорь Морозов делится секретами мастерства.
Игорь Морозов делится секретами мастерства.Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Автором идеи проекта, который осуществили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стал художественный руководитель Баш­оперы Аскар Абдразаков.

Молодой артист Игорь Морозов в театральной Уфе человек не новый. До Садко он сыграл Ленского в опере «Евгений Онегин» и Владимира Игоревича в «Князе Игоре».

— Буду только рад и в дальнейшем участвовать в постановках Башоперы, — говорит солист. — Мне нравится творческий коллектив театра, и публика здесь замечательная, всегда полные залы. Уфа уже стала мне как родная.

Игорь Морозов уже несколько лет играет в опере «Садко» в московской Геликон-опере. По его словам, уфимский «Садко» абсолютно отличается от московского, это совсем другая концепция, только музыка Римского-Корсакова остается неизменной. И сам образ Садко солист в уфимской постановке подает по-другому.

— Мне интересно по-разному подавать роль, участвовать в постановках разных театров, переживать новые эмоции, а не многократно петь один и тот же спектакль, — признался артист.

Слушателями двухдневного мастер-класса, проведенного Морозовым, стали 20 молодых певцов. К ним присоединились слушатели, желающие увидеть, как артист работает с, возможно, будущими коллегами, а также педагоги.

— Уровень подготовки у всех участников разный, — говорит Игорь Морозов. — Стараюсь найти подход к каждому, что-то подсказать, посоветовать. Эта инициатива Аскара Абдразакова, на мой взгляд, очень полезная вещь, такие мастер-классы должны проходить часто.

Как сообщили в пресс-службе Башоперы, следующий мастер-класс проведет заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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