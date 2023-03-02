Нескучная классика

В этом году Башгосфилармония проводит фестиваль при поддержке гранта правительства России, благодаря чему организаторы смогли пригласить в Уфу уникальных музыкантов.

-Программа фестиваля формируется из многообразия камерных жанров. Камерная музыка - это и сольные выступление пианиста, и выступление вокалиста или квартета, и каждый раз в этом многообразии камерных коллективов мы ищем и находим что-то интересное для нашего фестиваля. - рассказала главный специалист по развитию академического искусства Башгосфилармонии Марина Луговая. - В этом году мы открываем программу выступлением солиста, потом пройдут шесть концертов, среди которых выступление двух дуэтов, двух ансамблей и мощный финал- выступление знаменитого Вивальди-оркестра. Все исполнители очень разные: кто-то более классичен, кто-то больше близок нашему времени, но каждый из них несет в себе понятие классики: либо это чистая классика, либо классика жанра, в котором работают музыканты.

Организаторы фестиваля расширяют понятие классики исходя из того, что произведение, сделанное профессионально, в принципе уже можно назвать классическим, будь то соната для фортепьяно или известный во всем мире мюзикл. «Мы хотим, чтобы люди, особенно молодежь не думали, что классическая музыка - это что-то недоступное для восприятия, мы представляем нескучную классику», - говорит Марина Луговая.

Как признался журналистам пианист-виртуоз Владимир Овчинников, перед выступлением он очень волнуется. Участник и член жюри самых авторитетных конкурсов он принимает участие в фестивале «Классика над Белой рекой впервые». «Приезжать в Уфу для меня большая радость, у меня здесь много друзей, коллег. К тому же я родился в Белебее и Башкирия для меня родная. - говорит артист, - То, что здесь проводятся такие серьезные фестивали, говорит о том, что Уфа становится большим культурным центром, я очень рад, что участвую в этом форуме».

Владимир Овчинников открыл фестиваль произведениями Рахманинова, 150-летие которого в этом году отмечают музыканты всего мира. «Это был удивительный музыкант и человек высоких моральных принципов, на которого все музыканты, да и не только они должны равняться. Его музыка не просто очень русская, а очень искренняя», - говорит маэстро.

Фестиваль «Классика над Белой рекой» изначально заявленный как фестиваль камерной музыки, со временем вместил в себя и хоровую музыку. 15 марта в рамках фестиваля выступит Государственная академическая хоровая капелла РБ с программой «Диалоги эпох», посвященной 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Как рассказала художественный руководитель и главный дирижер коллектива Алсу Хасбиуллина, на заре своей профессиональной деятельности певец приехал в Уфу хористом в составе хоровой труппы Семенова- Самарского и до конца жизни относился с глубоким уважением к хоровому пению. Будучи маститым певцом он шел «подлечить» свой голос именно в синодальный хор.

В первом отделении прозвучат «10 хоровых поэм на стихи революционных поэтов XIX –XX вв» Шостаковича. Тексты поэм отражают эпоху революции 1905 года, в которую жил и творил Шаляпин.

Во втором отделении будет исполнена транскрипция для хора произведения Мусоргского «Пляски смерти». Номер из этого цикла «Трепак» - одно из коронных произведений в репертуаре Шаляпина. В финале программы прозвучит «Кантата по случаю» Салавата Низаметдинова, написанная в честь 120-летия певца.

Напомним, что форум «Классика над Белой рекой» является правопреемником Фестиваля камерной и симфонической музыки (2004-2005 гг.) с участием Дениса Мацуева (фортепиано), Графа Муржа (скрипка), оркестров «Виртуозы Москвы» и Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. С тех пор уфимцы-любители академического направления смогли увидеть выступления знаменитых артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кургана, Сочи. В разные годы участниками фестиваля были Казанский камерный оркестр «La primavera», камерный ансамбль «Солисты Татарстана», ансамбль солистов Московского музыкального общества «Tempus Novum Art», Государственная академическая хоровая капелла Башкортостана, «Паганини гитары» Артема Дервоеда и многих других ярких музыкантов.