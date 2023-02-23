Мир во всей красе

Зажигательные и лирические танцы и песни, калейдоскоп ярких костюмов, отличный свет и звук — выступления уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» — это всегда настоящее культурное пиршество.

В феврале коллектив представил поклонникам новое концертно-театрализованное представление «Хазина».

Проект, подготовленный совместно с АНО «Дирекция культурных программ РБ», выиграл грант главы РБ. По гранту коллективу были выделены средства на создание и прокат программы на основе танцевального и песенного фольклора многонациональной Башкирии. Единственный в республике ансамбль песни и танца подготовил лучшие номера из своего репертуара, отражающие многообразие народной культуры. После Уфы в марте и апреле он планирует представить эту программу в 16 городах России, в том числе Оренбурге, Челябинске, Кургане, Екатеринбурге, Перми, Казани, городах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Программу «Хазина» открывают вокально-хореографичес­кая композиция «Илкәйем», посвященная «северным амурам», и «Башкирский мед», олицетворяющая башкирское гостеприимство. Второе отделение вечера открывается номерами, посвященными русской культуре: танцем «Русские узоры» и песней «Мать — земля моя» в исполнении заслуженной артистки РБ Алены Завьяловой.

Особый интерес у публики всегда вызывают танцы народов мира. В новой программе это удмуртские «Зигзаги», ительменский танец «У моря», казахский «Аҡ ҡайындар». Изюминкой программы стало появление итальянской песни «Canto della terra» в исполнении заслуженного артиста РБ Ильшата Шайхуллина. Завершает программу героическая вокально-хореографическая композиция «Салауатҡа дан!»

Многие зрители приходят на концерты «Мираса» с детьми и не по одному разу: выступления настолько красочные, передающие характер, энергетику разных народов, что на концерте не заскучаешь. А роскошные стилизованные национальные костюмы можно разглядывать бесконечно.

— Я не впервые на концерте ансамбля, и всегда это праздник. Номера интересные, красивые. И не важно, какой ты национальности, — говорит одна из зрительниц. — Я — русская, но композиции, посвященные другим народам, для меня даже интереснее, потому что я люблю познавать мир, и он прекрасен в своем многообразии.