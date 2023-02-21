Такая разная любовь

Наверное, сколько существует на свете человечество, столько оно ищет ответ на сакраментальный вопрос: что такое любовь? Страсть, привязанность, дружба, уважение, терпение, страдание — для каждого высокое чувство имеет свой смысл.

Тема любви звучит практически в каждом произведении искусства, будь то книга, картина, кинофильм, спектакль… Башкирский государственный театр оперы и балета не мог обойти эту тему стороной.

Мюзикл a capella — именно так условно определили создатели жанр новой постановки «Любовь — это…» — говорит о любви не в одной какой-то ее ипостаси, а в полифонии смыс­лов и голосов. В основе его не единый сюжет, а несколько историй, рассказанных языком музыкальных произведений композиторов XIX — XX веков. Как отметил режиссер-постановщик спектакля Филипп Ра­зенков, его можно было бы назвать театрализованным концертом.

Создатели постановки решили «завернуть» свое детище в необычную для оперной сцены «обертку»: это отсылка к популярной когда-то жвачке «Love is…» с вкладышами, дающими трогательные определения любви. Стилистика нарочитой простоты и близости к обычному зрителю читается и в костюмах исполнителей: джинсовых брюках и платьях с разномастными вставками.

Чувство любви и в самом деле знакомо и близко каждому из нас. И эта мысль, которую постановщики хотят донести до зрителя, усиливается выбором исполнителей. Это не оперные солисты, а хор, в традиционных постановках выступающий на вторых ролях. Здесь артисты хора смогли продемонстрировать свои вокальные таланты, и это поистине достойный бенефис!

Особенно потому, что перед ними стояла непростая задача: исполнение a capella, то есть без музыкального сопровождения, подразумевает искусство не только управлять голосом, но и изображать с помощью него музыкальные инструменты, задающие ритм. Помимо этого, артистам приходилось много двигаться в сценическом пространстве, танцевать, отыгрывать эмоции — именно это сблизило постановку с мюзиклом... Словом, как смело отметили постановщики, такого у нас, а может, и в России еще не было!

Как же зародилась идея такого действа? Аранжировки песен a capella принадлежат замечательному композитору, дирижеру и педагогу Михаилу Серкову. Его произведения имеют уникальную интонацию, они добрые и жизнерадостные, наполненные то искрометным юмором, то светлой печалью. Хотя сам композитор много болел и, к сожалению, рано ушел из жизни.

Несколько его аранжировок были в коллекции музыкального руководителя и дирижера-постановщика Башкирского государственного театра оперы и балета Александра Алексеева. И однажды, как рассказывает он сам, у него возникла мысль создать спектакль на их основе. Чуть раньше, летя в самолете, он смотрел на облака, проплывающие в иллюминаторе, замечтался и вдруг представил себе афишу концерта под названием «Любовь». Наитие подсказало соединить обе идеи, так появилась «Любовь — это…».

— Любовь проста, как те наивные сюжеты вкладышей. Любовь окружает нас, достаточно лишь ее увидеть, и сразу на душе становится светло и легко. А больше ничего и не нужно — любовь и музыка. Тем более что музыка — прекрасная… — замечает Александр Алексеев.

Танцы в стиле ретро ставила хореограф-постановщик и режиссер по пластике Алина Мустаева. Помочь раскрыться артистам, которые ранее исполняли только статичные хоровые партии, дорогого стоит.

— Мы очень надеемся, что новый формат понравится нашим зрителям, — заметила Алина. — Сегодня мы хотели бы пожелать им радоваться жизни, получать удовольствие. Если во время спектакля хочется плакать — плачьте, смеяться — смейтесь, подпевать — пойте, танцуйте, в конце концов — все разрешается! Наверное, впервые в оперном театре.

Создатели доказали право на некоторую вольность, которая не свойственна оперному театру. Ведь обычно солистам оперы нельзя петь мюзиклы: это совсем иная подготовка, вокальное исполнение, то, что артисты называют гигиеной голоса.

— В последние годы мы ставили самые разные оперы, с разным звучанием, и наш хор стал универсальным, — с гордостью замечает Александр Алексеев. — Поэтому можем позволить себе похулиганить и немножко попеть эстраду. В классическом формате — как это было в советское время, когда каждый исполнитель был академическим певцом, но несколько свободнее.

И конечно, каждый из создателей мюзикла вложил в постановку свое понимание любви, которым перед премьерным показом поделился с журналистами.

Александр Алексеев: «Любовь для всех разная. Для меня — это заниматься любимым делом. А о личном я предпочту умолчать».

Филипп Разенков: «Любовь — это чувство счастья от того, что ты делаешь счастливым другого. Это делать добро бескорыстно».

Алина Мустаева: «Любовь — это многообразие эмоций. Для артистов — это любовь зрителей, для которых мы делаем все возможное».