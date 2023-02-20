Музыканты исполняли хиты под восстановленный, оцифрованный голос Виктора Цоя в сопровождении оригинального видеоряда, построенного на миксе видеохроник группы и крутой анимации.

Спустя 33 года после последнего выступления в Уфе группа «Кино» вновь собрала целый стадион, для которого Цой в этот вечер был жив.

«Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать» — концерт открылся словами из песни «Легенда» на большом экране, и уже тогда пробрало до мурашек.

В 2022 году группа «Кино» отметила сразу два юбилея: 60 лет Виктору Цою и 40 лет группе. Она перестала существовать на своем пике, и за прошедшие с этого момента 30 лет музыканты получали множество просьб о воссоединении. По городам и весям гастролировали трибьют-коллективы с песнями «Кино». Несколько лет назад композитор Игорь Вдовин и гитарист Юрий Каспарян запустили проект «Симфоническое Кино», где звучали песни группы в сопровождении оркестра, без вокала. На концертах — аншлаги, которые кричали о том, что «Кино» нужно слушателям. Поэтому, когда технологии позволили отреставрировать и синхронизировать вокал Виктора с живыми инструментами, музыканты решили, что пора пришла.

— Я сам ни разу не был на концерте «Кино», а значит, нужно было его создать самому. И нам удалось сделать не просто шоу, а целое исследование феномена группы, — говорит продюсер коллектива Александр Цой, сын Виктора Цоя.

Как сообщили в пресс-службе группы, над голосом Цоя работало огромное количество аудиоспециалистов, для некоторых песен вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам, чтобы звучало качественно и круто. Дальше была кропотливая работа над концепцией. Каждый из музыкантов составил список песен, которые ему нравятся, эти списки сравнивали и постепенно вышли на определенный сет. Получилось более 30 песен. В итоге концерт состоит из трех музыкальных частей.

Позднее творчество «Кино», где на бас-гитаре играет Игорь Тихомиров, затем более раннее — играет Александр Титов. И третье отделение, где музыканты играют вместе.

— У каждой песни на концерте своя графика, свое видео, — рассказывает бас-гитарист Игорь Тихомиров. — Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка — этого более чем достаточно.

Шоу получилось масштабным, «Кино» будет выступать с ним только на больших площадках. По словам музыкантов, не было задачи сделать эмоционально аккуратное и безопасное шоу. Оно должно задевать всех в зале, вызывать противоречивые чувства. Именно так «Кино» должно звучать сегодня.

Перед концертом журналистам удалось задать несколько вопросов участникам группы Юрию Каспаряну, Александру Титову, Игорю Тихомирову и Александру Цою.

— Сейчас появляются неплохие группы, которые потом забываются. Почему нет такой, которая бы осталась?

Александр Титов:

— Сузилось восприятие. Поток информации не только в музыке, а повсюду совершенно изменил сознание людей. Как золотые рыбки — шесть секунд внимания.

Юрий Каспарян:

— Ну почему... После «Кино» появлялись отличные группы — «Сплин», «Ленинград»...

— Это все старые группы.

Юрий Каспарян:

— Так и мы очень старая группа. Просто некоторые выдерживают проверку временем, а другие — нет.

Александр Цой:

— Раньше для того, чтобы заниматься музыкой, надо было очень этого хотеть. И поэтому до признания доходили те, кому оно точно было нужно, а сейчас на айфоне можно сделать трек достойного качества. Но ведь потому и порог входа стал намного ниже.

— Что будет после этого тура? Будут новые аранжировки, голограмма?

Александр Цой:

— Голограммы не будет, не будет караоке. Новые аранжировки наверняка будут, новая программа, видео, наверняка сложится какое-нибудь новое шоу.

Игорь Тихомиров:

— У нас есть 8 — 9 песен уже готовых, но мы их пока не играем, а еще много несделанных. Можно предложить другой концерт в плане видеоряда и света, но понятно, что нельзя выкинуть из программы «Группу крови», «Пачку», «Кончится лето», «Звезду». Это скелет, если такие песни не сыграть — люди расстроятся.

— Кто сегодня ваши поклонники — старые фанаты, молодежь?

Игорь Тихомиров:

— Старые поклонники с детьми и внуками. Непонятно еще, кто кого ведет на концерт. Мы вообще поклонников не рассматриваем, но видно, что в первых рядах стоит молодежь.

— В апреле 1990 года за три дня группа «Кино» дала восемь концертов в Уфе. Вам запомнилось пребывание здесь или это был обычный город среди множества других?

Игорь Тихомиров:

— Во-первых, Уфа для меня город фактически родной. Сотрудничая с группой «ДДТ», я бывал здесь уже и не помню сколько раз. А вспомнить обстоятельства именно того концерта мне сложно, потому что столько уже выступлений проведено в Уфе...

Юрий Каспарян:

— Восемь концертов было в Уфе? По два-три концерта каждый день? Такого у нас быть не могло. Наверное, это какая-то ошибка в афише. Такое я бы запомнил! Думаю, и Виктор не стал бы в такую авантюру вписываться.

— Насколько этот проект оправдал ваши ожидания? Это вообще больше творчество или бизнес?

Александр Цой:

— Слушайте, проект, безу-словно, оправдал ожидания, потому что он гастролирует, никто бы не работал в убыток. Невозможно в таком масштабе творить и не думать про финансы совсем.

Юрий Каспарян:

— Проект успешный, тьфу-тьфу, а финансы — ну, это необходимая составляющая успеха.

— В аннотации к вашему новому альбому написано, что песня «Сосны на морском берегу» была впервые записана группой. А известный всем бонус-трек к «Черному альбому» — это кем было доработано?

Игорь Тихомиров:

— Неизвестно.

— Трек был выпущен без вашего ведома?

Александр Титов:

— Все, что творилось в 90-е, было без нашего ведома. С нами ничего не согласовывалось.

— Долго ли вы вынашивали идею проекта?

Юрий Каспарян:

— С начала нулевых были предложения что-то сделать, в том числе с голограммой.

Александр Титов:

— История проекта, мне кажется, началась с того, что Рашид Нугманов попросил нас поучаствовать в его «Игле-ремикс», затем песня «Атаман» возникла.

Юрий Каспарян:

— Потом в 2018 году произошло знаковое событие — Александр Викторович Цой отсудил все авторские права у Moroz records, и в 2019 году сразу начался этот проект.

— То есть у вас до этого времени не было права использовать эту музыку?

Александр Цой:

— Можно было бы как-то договориться, но сейчас мы можем делать, что хотим.

— Ожидали ли вы такого успеха?

Игорь Тихомиров:

— Готовя эту программу, мы вкладывали очень много и средств, и усилий. И понимали, что если она не состоится, мы окажемся полными банкротами.

Александр Титов:

— Кстати, перед тем как мы начали играть, пошли первые слухи, и ко мне подходили в Москве зрители, журналисты и говорили: «На что вы замахиваетесь, да вас же съедят!»

Александр Цой:

— Ничего бы и не сработало, на самом деле, если бы мы взяли тысячный зал, проекционный экран и старую хронику, а ребята бы играли под нечто просто смонтированное... Это бы точно не «взлетело».

Юрий Каспарян:

— Я помню свои ощущения на первом концерте в Москве. Все ужасно волнуются, и вот начинается шоу. Второй концерт пошел уже как по маслу. Он как раз записан и будет издан.

— На какой концерт вам самим бы хотелось попасть?

Александр Цой:

— Я бы сходил на «Led Zeppelin».

Юрий Каспарян:

— Я тоже об этом подумал, «Led Zeppelin».