Французы и Чайковский

21 февраля в Уфе откроется фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+), в программе которого три концерта прославленного маэстро, нашего земляка, с Национальным филармоническим оркестром России. Фестиваль проходит в республике в шестой раз, и всегда это полные залы и восторженные отзывы слушателей, которым посчастливилось прикоснуться к поистине высокому искусству.

Организатором фестиваля выступает Национальный симфонический оркестр РБ. О программе концерта рассказал генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин:

— Очень приятно, что традиция проведения фестиваля продолжается. В этом году на его карте появился город Салават, где состоится один из концертов. И это не случайно: в 2014 году в Салавате была открыта школа юных талантов маэстро Спивакова, и когда мы выстраивали логистику фестиваля, я посчитал необходимым включить этот город, в том числе для того, чтобы маэстро посетил свою школу. Ученикам очень важно увидеть человека, имя которого они должны достойно нести по жизни и помнить на всем пути своего профессионального становления. В Салавате есть прекрасный зал ДК «Нефтехимик», и с точки зрения акустики он мог бы стать одним из лучших залов республики.

Министр культуры РБ Амина Шафикова неоднократно говорила о том, что после проведения фестиваля Спивакова в республике повысился интерес к начальному музыкальному образованию детей, и родители активно повели их в музыкальные школы.

— После первого фестиваля в 2016 году более 7 тысяч школьников пришли в музыкальные школы. Это колоссальная цифра, и маэстро Спиваков был очень этому рад. Я убежден, что каждый родитель обязан отвести ребенка в музыкальную школу, и совершенно не важно, станет он впоследствии Мацуевым или Спиваковым, продолжит ли свой путь как музыкант. Важно, что человек развивается с разных сторон. Классическая музыка способствует гармоничному развитию человека в целом, и этот постулат надо ставить во главу угла российского образования, — считает Артур Назиуллин.

Для первого дня фестиваля маэстро Спиваков выбрал музыку французских композиторов. На концерте прозвучит «Кармен-сюита» Жоржа Бизе в переложении Родиона Щедрина, «Павана» Габриэля Форе, симфоническая сюита «Париж» Жака Ибера и «Болеро» Мориса Равеля.

22 февраля на сцене ГКЗ «Башкортостан» будут представлены Сюита для променадного оркестра Дмитрия Шостаковича и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор Людвига ван Бетховена. По традиции, на фестивале состоится знакомство публики с молодым дарованием: выступит юный воспитанник Фонда Спивакова Роман Шер (фортепиано, Москва).

Для выступления в Салавате в ДК «Нефтехимик» маэстро Спиваков подобрал программу потрясающей красоты: сюиты из балетов Петра Ильича Чайковского. В свою очередь, молодые музыканты из Салавата готовят музыкальный подарок для маэстро.

В этом году в фестивальную программу не входит конкурс скрипачей, его планируют провести на следующий год, к юбилею Уфы.

Руководитель НСО РБ подчеркивает значимость фестиваля не только для ценителей высокой музыки, но и для молодых музыкантов:

— Важно это видеть вживую, видеть ровесника, который блистает в таком проекте со сложным произведением, и понимать, что все возможно. Мой профессор из Московской консерватории говорил: проблема человечества в том, что люди не умеют искренне восхищаться друг другом. Нужно вдохновляться другими, их позитивным примером.

Что касается деятельности Фонда Спивакова в Башкирии, то, по словам Назиуллина, его вектор — образовательные проекты. Фонды могут оказывать молодым музыкантам разного рода поддержку.

— Я сам воспитанник фондов. Считаю, что очень важно дать ребенку даже не денежную стипендию, а возможность встретиться с лучшими педагогами и чему-то научиться. С 2016 года мы провели порядка пяти образовательных академий, в рамках которых лучшие ученики проходили отбор и попадали на мастер-классы известных профессоров Женевской филармонии, Израильской, Московской консерваторий. Мы, например, привозили сюда из Женевы пианиста, профессора, правнучку великого Немировича-Данченко. Как бы еще смог с ней встретиться обычный мальчик из Уфы? У большинства родителей нет средств, чтобы ездить на мастер-классы знаменитых педагогов, — говорит Назиуллин.

Фестиваль проводится при поддержке минкультуры РФ, Московской филармонии и главы РБ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».